ГлавнаяРецептыВареники на Андрея несут счастье на весь год: готовим традиционное блюдо с маком и курагой Вареники на Андрея несут счастье на весь год: готовим традиционное блюдо с маком и курагой На чтение: 2 минуты Говорят, что для того, чтобы быть счастливым в следующем году, нужно на Андрея полакомиться варениками. Именно они являются традиционным блюдом в этот день. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сладкие вареники готовили на вечерницы, куда сходилась молодежь на гадания. Это блюдо обязательно понравится всем, кто любит сладкое. Вкусная идея для ужина Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин Вареники с маком, курагой и миндалем – пошаговый рецепт Время: 2 часа Порций: 10 Ингредиенты: – 4 стакана муки; – 1 стакан воды; – 1 чайная ложка растительного масла; – щепотка соли; – 300 граммов мака; – 3 столовые ложки меда; – 150 граммов миндаля; – 150 граммов кураги; – 1 чайная ложка лимонного сока; – мед и миндальные лепестки для декора. Приготовление: Высыпьте в широкую миску просеянную муку горкой. Сделайте небольшую ямку в муке, добавьте соль и влейте горячую воду и растительное масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 20 минут. Натрите на грубой терке миндаль, затем разотрите его в ступке. В миску с растертым миндалем добавьте сахар, мед и лимонный сок, перемешайте и поставьте в холодильник. Вымойте и замочите в горячей воде на несколько минут курагу. Затем мелко нарубите ее ножом или измельчите в блендере. Достаньте из холодильника миндаль и перемешайте его с курагой. Залейте кипятком на 10 минут мак, затем разотрите его в ступке и перемешайте с сахаром. Добавьте мак к остальной начинке. Раскатайте тесто в багет и нарежьте кусочками. С каждого кусочка раскатайте лепешку. Выложите на лепешки по столовой ложке начинки и сформуйте вареники. Варите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут, после чего переложите на бумажное полотенце, а затем – на блюдо. Перед подачей полейте их смесью меда и оливкового масла, а сверху посыпьте миндальными лепестками. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с цукатами и сухофруктами, которую делают за 3 – 4 недели до Рождества. Поделитесь с друзьями