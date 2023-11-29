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Вареники на Андрея несут счастье на весь год: готовим традиционное блюдо с маком и курагой

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Вареники на Андрея несут счастье на весь год: готовим традиционное блюдо с маком и курагой

Говорят, что для того, чтобы быть счастливым в следующем году, нужно на Андрея полакомиться варениками. Именно они являются традиционным блюдом в этот день.

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Сладкие вареники готовили на вечерницы, куда сходилась молодежь на гадания. Это блюдо обязательно понравится всем, кто любит сладкое.

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Вареники с маком, курагой и миндалем – пошаговый рецепт

  • Время: 2 часа
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 4 стакана муки;
– 1 стакан воды;
– 1 чайная ложка растительного масла;
– щепотка соли;
– 300 граммов мака;
– 3 столовые ложки меда;
– 150 граммов миндаля;
– 150 граммов кураги;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– мед и миндальные лепестки для декора.

Приготовление:

  1. Высыпьте в широкую миску просеянную муку горкой. Сделайте небольшую ямку в муке, добавьте соль и влейте горячую воду и растительное масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 20 минут.
  2. Натрите на грубой терке миндаль, затем разотрите его в ступке.
  3. В миску с растертым миндалем добавьте сахар, мед и лимонный сок, перемешайте и поставьте в холодильник.
  4. Вымойте и замочите в горячей воде на несколько минут курагу. Затем мелко нарубите ее ножом или измельчите в блендере.
  5. Достаньте из холодильника миндаль и перемешайте его с курагой.
  6. Залейте кипятком на 10 минут мак, затем разотрите его в ступке и перемешайте с сахаром. Добавьте мак к остальной начинке.
  7. Раскатайте тесто в багет и нарежьте кусочками. С каждого кусочка раскатайте лепешку. Выложите на лепешки по столовой ложке начинки и сформуйте вареники.
  8. Варите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут, после чего переложите на бумажное полотенце, а затем – на блюдо. Перед подачей полейте их смесью меда и оливкового масла, а сверху посыпьте миндальными лепестками.

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