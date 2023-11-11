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Просто натрите тыкву и добавьте 1 яйцо. Так готовит только моя бабушка: сладкие тыквенные блины на завтрак

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Просто натрите тыкву и добавьте 1 яйцо. Так готовит только моя бабушка: сладкие тыквенные блины на завтрак

Блины стали для многих стран СНГ традиционным блюдом. Как правило, блины готовятся чаще весной, нежели осенью или зимой. Эта тенденция связана с праздником весны — Масленицей. Этот языческий славянский праздник каждый год задает тон следующих мероприятий в стране. То есть, считается некой подготовкой к Пасхе.

После Масленицы люди начинают поститься. Поэтому поедание жирных блинов с разными начинками в какой-то мере можно считать необходимым мероприятием.

Осенние блины отличаются от весенних. Они сосредоточены на приготовлении с различными овощами. Например, покажем как делать тыквенные блины.

Ингредиенты для тыквенных блинов:

  • Тыква — 180 г;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка;
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • Молоко — 200 мл;
  • Мука — 80 г;
  • Разрыхлитель — 1/2 ч.л.;
  • Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление тыквенных блинов:

Очищаем тыкву от кожуры и внутренностей, натираем на маленьких резцах терки. В миску разбиваем яйцо, высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Вливаем в яичную смесь растительное масло и 100 мл молока. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто для блинов.

Выливаем в однородное тесто остатки молока, добавляем тыквенную массу, смешиваем. Оставляем тесто на 10 минут отдыхать.

В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем небольшие блины из тыквенного теста.

Просто натрите тыкву и добавьте 1 яйцо. Так готовит только моя бабушка: сладкие тыквенные блины на завтрак

Как только верхушка будет матовой, блин можно переворачивать на вторую сторону.

Просто натрите тыкву и добавьте 1 яйцо. Так готовит только моя бабушка: сладкие тыквенные блины на завтрак

Блины после приготовления рекомендуем смазывать сливочным маслом. Получаются сладкие тыквенные блины на завтрак.

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