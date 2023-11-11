Просто натрите тыкву и добавьте 1 яйцо. Так готовит только моя бабушка: сладкие тыквенные блины на завтрак

Блины стали для многих стран СНГ традиционным блюдом. Как правило, блины готовятся чаще весной, нежели осенью или зимой. Эта тенденция связана с праздником весны — Масленицей. Этот языческий славянский праздник каждый год задает тон следующих мероприятий в стране. То есть, считается некой подготовкой к Пасхе.

После Масленицы люди начинают поститься. Поэтому поедание жирных блинов с разными начинками в какой-то мере можно считать необходимым мероприятием.

Осенние блины отличаются от весенних. Они сосредоточены на приготовлении с различными овощами. Например, покажем как делать тыквенные блины.

Ингредиенты для тыквенных блинов:

Тыква — 180 г;

Яйца — 1 шт.;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Молоко — 200 мл;

Мука — 80 г;

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление тыквенных блинов:

Очищаем тыкву от кожуры и внутренностей, натираем на маленьких резцах терки. В миску разбиваем яйцо, высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Вливаем в яичную смесь растительное масло и 100 мл молока. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто для блинов.

Выливаем в однородное тесто остатки молока, добавляем тыквенную массу, смешиваем. Оставляем тесто на 10 минут отдыхать.

В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем небольшие блины из тыквенного теста.

Как только верхушка будет матовой, блин можно переворачивать на вторую сторону.

Блины после приготовления рекомендуем смазывать сливочным маслом. Получаются сладкие тыквенные блины на завтрак.