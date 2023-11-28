ГлавнаяРецептыВкуснее, чем в кондитерской: как правильно приготовить имбирное печенье Вкуснее, чем в кондитерской: как правильно приготовить имбирное печенье На чтение: 2 минуты Близятся Рождественские праздники, а с ними – желание приготовить традиционные блюда. Одним из таких является имбирное печенье, которое любят и дети, и взрослые. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Благодаря молотому имбирю, корице, какао и кунжуту печенье получается очень ароматным. Если у вас нет специальных фигурных форм, смело используйте стакан и сделайте круглое печенье. Еще одна вкусная идея Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин. Вкусное имбирное печенье к праздникам – пошаговый рецепт Время: 3 часа 40 минут Порций: 16 Ингредиенты: – 350 граммов муки; – 200 граммов сахара; – 200 граммов размягченного сливочного масла; – 2 яйца; – 1 чайная ложка корицы; – 1 чайная ложка молотого имбиря; – 1 чайная ложка какао-порошка; – половина чайной ложки разрыхлителя; – половина чайной ложки соли; – 2 столовые ложки семян кунжута; – сахарная пудра по вкусу. Приготовление: Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 чайную ложку корицы и 1 чайную ложку какао-порошка. Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста. Замесите мягкое эластичное тесто, которое немного липнет к рукам. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Извлеките тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной примерно 4 миллиметра. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Затем дайте ему немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с большим количеством цукатов и сухофруктов, которую делают за 3 – 4 недели до Рождества. Поделитесь с друзьями