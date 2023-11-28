Вкуснее, чем в кондитерской: как правильно приготовить имбирное печенье

Близятся Рождественские праздники, а с ними – желание приготовить традиционные блюда. Одним из таких является имбирное печенье, которое любят и дети, и взрослые.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Благодаря молотому имбирю, корице, какао и кунжуту печенье получается очень ароматным. Если у вас нет специальных фигурных форм, смело используйте стакан и сделайте круглое печенье.

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Вкусное имбирное печенье к праздникам – пошаговый рецепт

Время : 3 часа 40 минут

: 3 часа 40 минут Порций: 16

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов размягченного сливочного масла;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 чайная ложка молотого имбиря;

– 1 чайная ложка какао-порошка;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– половина чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки семян кунжута;

– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 чайную ложку корицы и 1 чайную ложку какао-порошка. Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста. Замесите мягкое эластичное тесто, которое немного липнет к рукам. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Извлеките тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной примерно 4 миллиметра. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Затем дайте ему немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.

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