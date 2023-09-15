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Рецепт: Карп на гриле — На углях, шашлык из карпа

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Рецепт: Карп на гриле — На углях, шашлык из карпа

Ингредиенты:
карп — 1 шт;
специи — по вкусу;
соль — по вкусу;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Невзначай, на моем столе появился большой карп.

Честно признаюсь, первая мысль была: а что с ним делать? Решил приготовить на углях. Данный рецепт чистейшая импровизация, но получилось очень вкусно. Итак, начнём.

Рецепт: Карп на гриле - На углях, шашлык из карпа

Для начала карпа подготавливаем. Считаем редкую большую чешую, моем, потрошим. Нарезаем на куски, не мудровствовая лукаво. Голову, обрезки и хвост пойдут на уху.

Далее, смотрим что есть из специй. Солим. Я решил внести майонез. Но тут воля вашей фантазии.

Пока готовим мангал, этого времени хватит на маринование.

Решетка или шампуры.

Рецепт: Карп на гриле - На углях, шашлык из карпа

Дожидаемся пепельных углей и жарим.

Рыба готовится быстрее мяса.

Рецепт: Карп на гриле - На углях, шашлык из карпа

Дополнительно можно приготовить гарнир. Шампиньоны или овощи гриль. Рецептом могу поделится : Овощи гриль.

Рыбка готова, приятного аппетита!

Рецепт: Карп на гриле - На углях, шашлык из карпа

Очень сочно, очень вкусно, очень рекомендую.

Всё пока и до новых встреч!

Время приготовления: 30 мин.

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