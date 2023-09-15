Рецепт: Карп на гриле — На углях, шашлык из карпа

Ингредиенты:

карп — 1 шт;

специи — по вкусу;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Невзначай, на моем столе появился большой карп.

Честно признаюсь, первая мысль была: а что с ним делать? Решил приготовить на углях. Данный рецепт чистейшая импровизация, но получилось очень вкусно. Итак, начнём.

Для начала карпа подготавливаем. Считаем редкую большую чешую, моем, потрошим. Нарезаем на куски, не мудровствовая лукаво. Голову, обрезки и хвост пойдут на уху.

Далее, смотрим что есть из специй. Солим. Я решил внести майонез. Но тут воля вашей фантазии.

Пока готовим мангал, этого времени хватит на маринование.

Решетка или шампуры.

Дожидаемся пепельных углей и жарим.

Рыба готовится быстрее мяса.

Дополнительно можно приготовить гарнир. Шампиньоны или овощи гриль. Рецептом могу поделится : Овощи гриль.

Рыбка готова, приятного аппетита!

Очень сочно, очень вкусно, очень рекомендую.

Всё пока и до новых встреч!

Время приготовления: 30 мин.