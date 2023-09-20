Просто перемешайте кефир с манкой. Даже родные удивились: пышнее этих оладушек я еще не пробовала

Оладьи считаются одним из самых древних славянских видов выпечки. Есть предположение, что оладьи древнее, чем блины. Вероятно, из оладий впоследствии получились блины.
Оладьи универсальны, их готовят повсеместно в детских садах, школах и санаториях. Дома оладьи можно быстро сделать для легкого завтрака. Также это мучное блюдо подходит для закуски.
Сочетаются оладьи с вареньем, сгущенным молоком, медом и сметаной. Готовятся из простого набора ингредиентов.
Расскажем, как приготовить пышные оладьи.
Ингредиенты для оладий:
- Яйцо — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 4 ст. л.;
- Кефир 2.5% — 250 мл;
- Манная крупа — 350 г;
- Сода пищевая — 1 ч.л.
Приготовление оладий:
В миску разбиваем яйца, солим, высыпаем сахар и взбиваем венчиком. Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем перемешивать до однородности.
Высыпаем в яичную смесь манную крупу, замешиваем тесто. Накрываем тесто тарелкой и оставляем на полчаса. Далее высыпаем в тесто соду, снова перемешиваем тесто, выкладываем его в кондитерский мешок.
В сковороде разогреваем растительное масло, отцеживаем тесто на поверхность.
Обжариваем оладьи 3-4 минуты с обеих сторон.
В результате мы имеем пышные золотистые оладьи. Этот быстрый рецепт отлично подходит для повседневного приготовления.