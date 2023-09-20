Просто перемешайте кефир с манкой. Даже родные удивились: пышнее этих оладушек я еще не пробовала

Оладьи считаются одним из самых древних славянских видов выпечки. Есть предположение, что оладьи древнее, чем блины. Вероятно, из оладий впоследствии получились блины.

Оладьи универсальны, их готовят повсеместно в детских садах, школах и санаториях. Дома оладьи можно быстро сделать для легкого завтрака. Также это мучное блюдо подходит для закуски.

Сочетаются оладьи с вареньем, сгущенным молоком, медом и сметаной. Готовятся из простого набора ингредиентов.

Расскажем, как приготовить пышные оладьи.

Ингредиенты для оладий:

Яйцо — 2 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 4 ст. л.;

Кефир 2.5% — 250 мл;

Манная крупа — 350 г;

Сода пищевая — 1 ч.л.

Приготовление оладий:

В миску разбиваем яйца, солим, высыпаем сахар и взбиваем венчиком. Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем перемешивать до однородности.

Высыпаем в яичную смесь манную крупу, замешиваем тесто. Накрываем тесто тарелкой и оставляем на полчаса. Далее высыпаем в тесто соду, снова перемешиваем тесто, выкладываем его в кондитерский мешок.

В сковороде разогреваем растительное масло, отцеживаем тесто на поверхность.

Обжариваем оладьи 3-4 минуты с обеих сторон.

В результате мы имеем пышные золотистые оладьи. Этот быстрый рецепт отлично подходит для повседневного приготовления.