Рецепт: Котлеты рубленые из куриного филе — простой и подробный рецепт для новичков

Ингредиенты:

куриное филе (половинки) — 3шт;

майонез — 3 ст.ложки;

мука пшеничная — 3 ст.ложки;

яйцо куриное свежее — 3 шт.;

лук репчатый среднего размера — 1 шт;

соль — 0,5 ч.л.;

масло подсолнечное (для жарки) — 5 ст.ложки;

чеснок — по вкусу

Способ приготовления: Рубленные куриные котлеты это то блюдо с которым может справиться даже самый начинающий кулинар. Ну а я же в попробую дать максимально развернутый и подробный рецепт, чтобы все было понятно с первого раза.

Первым дело нарезаем куриное филе кубиками. Тут чем меньше, тем лучше. Если вы покупаете замороженное филе, то лучше нарезать его еще до того, как оно полностью размерзнет. Так проще и быстрее. Со свежим филе придется немного повозиться, особенно если у вас не самый острый нож.

Половинку крупной луковицы (либо одну маленькую) также мелко нарезаем. Если у вас есть измельчитель, то можете воспользоваться им, это не принципиально.

Далее добавляем яйца, майонез, чеснок (предварительно измельченный в чеснокодавке), соль и специи. Я добавляю 3-4 зубчика чеснока, но этот ингредиент можно не добавлять вовсе или добавить чуть больше. Ориентируйтесь по собственному вкусу.

Майонез используйте максимально хорошего качества. Ни в коем разе не заменяйте на майонезные соусы и т. п. Они при термической обработке расползаются в непонятно что и могут испортить готовое блюдо. Также майонез можно заменить на сметану.

Все перемешиваем.

Добавляем муку. 3 столовых ложки с горкой!

И снова все тщательно перемешиваем. Оставляем постоять на 15-20 минут, чтобы все тщательно пропиталось и получившаяся масса стала более однородной.

Далее приступаем к непосредственной жарке котлет.

Сковороду ставим на средний огонь. Выкладываем ложкой полученную массу строго на разогретую сковородку и распределяем, словно формируем оладушку. Котлетки должны быть плоскими!

Для тех, кто не любит фразу «жарим до готовности» напишу, что жарим с открытой крышкой 5 минут с одной стороны. Можно ориентироваться по внешнему виду. Когда сверху тесто «схватится» (как на фото) и перестанет быть жидким, можно переворачивать.

После того как перевернули котлеты, закрываем сковороду крышкой и жарим еще 5 минут. Готово!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.