Рецепт: Торт на день рождения девочке «Радуга» — Торт для девочки 2 годика, сливочный крем, торт на день рождения своими руками, без мастики.

Ингредиенты:
разноцветное драже для украшения — несколько упаковок;
мини-суфле — для украшения;
кокосовая стружка — 50 г;
сахарная пудра — 200 г;
ванильный сахар — 50 г;
соль — щепотка;
сливки 33% для взбивания — 400 мл;
кефир — 600 мл;
масло растительное — 50 мл;
сода пищевая — неполная чайная ложка;
творог — 400 г;
какао-порошок — 30 г;
манная крупа — 600 г;
клубничное варенье — 100 г
Способ приготовления: Снова день рождения дочери, снова печём торт на день рождения девочке. Торт на 2 годика с нежнейшим сливочным кремом из бисквита без мастики.
Сегодня у нас торт «Радуга» для самой младшей дочки. Яркий, эффектный и при этом невероятно простой в исполнении тортик.
Торт высокий, большой, из трех коржей, на всю нашу большую семью.
Готовим бисквит для торта. Кефир комнатной температуры смешиваем с растительным маслом. Перемешиваем венчиком. Можно слегка подогреть кефирно-масляную смесь, чтобы ингредиенты соединились лучше.
Добавляем щепотку соли и соды, всыпаем ванильный сахар и манную крупу.
И замешиваем тесто консистенции примерно как на оладьи.
Выливаем тесто на противень, из одного большого коржа мы потом будем вырезать круглые.
Пока выпекается корж, займёмся приготовлением крема. У нас будет два вида крема: творожный для просрочки между коржами и сливочный для оформления торта сверху.
Для творожного крема готовим домашний творог холодным способом. Именно так, а не варим творог, потому что он получится очень нежным, мягким, пастообразным, как раз для крема, без крупинок.
Заранее достаём из морозилки, полностью размораживаем, чтобы полностью стекла вся сыворотка.
Добавляем сахарную пудру и взбиваем венчиком.
Бисквит готов. Вырезаем круглые коржи. У меня с одного противня получается два целых коржа и один приходится собирать из двух половинок. Можно вырезать и три, но меньшего диаметра. А я делаю большой торт, половинчатый корж кладу в серединку, в готовом виде этого совершенно незаметно. Из обрезков получаются пирожные как всегда.
Промазываем коржи сначала тонким слоем клубничного варенья, затем поверх варенья творожным кремом. И второй корж также — варенье плюс крем.
Оставшийся крем будем использовать для изготовления пирожных.
Верхний корж оставляем без варенья, его будем смазывать кремом из взбитых сливок.
Хорошо охлажденные сливки 33%-ной жирности для взбивания соединяем с сахарной пудрой и взбиваем миксером или блендером с насадкой венчик на средней скорости до тех пор, пока сливки не загустеют и не увеличатся в объёме в несколько раз. Процесс не быстрый, зато крем получается очень нежный и вкусный.
Готовым сливочным кремом промазываем верх и бока торта.
Так как украшать мне нужно было разноцветным драже, а оно довольно капризное, когда долго лежит на креме, то краска начинает течь, поэтому я решила обсыпать всю поверхность торта кокосовой стружкой, чтобы драже не контактировало с влажным кремом.
Приступаем к декорированию торта. Выкладываем радугу из разноцветных конфет, начиная с красного цвета, на половину круга.
Низ торта по кругу также оформляем разноцветными конфетами, только у меня фиолетовые кончились:)
Но в готовом изделии это не сильно заметно. Советую взять сразу несколько больших упаковок, чтобы можно было выбрать нужное количество конфет конкретного цвета.
Из мини-суфле белого цвета на концах радуги делаем облака. Оставшееся пространство также оформляем при помощи суфле.
От бисквита у нас остались обрезки, немного творожного и сливочного крема. Измельчаем бисквит в крошку и добавляем прямо в ту ёмкость, где делали творожный крем. Все перемешиваем до получения мягкой липкой массы. Формируем из неё небольшие овальные пирожные и обваливаем их в какао-порошке.
У меня получилось шесть небольших пирожных «Картошка» как раз на всех детей. Остатки сливочного крема выкладываем в пакет с насадкой.
И украшаем наши пирожные.
Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы крем схватился и коржи хорошо пропитались. Краска с драже не поплыла, кокосовая стружка очень помогла.
Торт получился высоким и очень сытным. Именинница была просто в восторге!
Так выглядит мой торт «Радуга» в разрезе. Бисквит получился очень нежным и мягким, пропитанный клубничным вареньем. И без мастики можно сделать красивый и яркий праздничный торт.
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Время приготовления: 2 ч.