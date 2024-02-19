Рецепт: Торт на день рождения девочке «Радуга» — Торт для девочки 2 годика, сливочный крем, торт на день рождения своими руками, без мастики.

Ингредиенты:

разноцветное драже для украшения — несколько упаковок;

мини-суфле — для украшения;

кокосовая стружка — 50 г;

сахарная пудра — 200 г;

ванильный сахар — 50 г;

соль — щепотка;

сливки 33% для взбивания — 400 мл;

кефир — 600 мл;

масло растительное — 50 мл;

сода пищевая — неполная чайная ложка;

творог — 400 г;

какао-порошок — 30 г;

манная крупа — 600 г;

клубничное варенье — 100 г

Способ приготовления: Снова день рождения дочери, снова печём торт на день рождения девочке. Торт на 2 годика с нежнейшим сливочным кремом из бисквита без мастики.

Сегодня у нас торт «Радуга» для самой младшей дочки. Яркий, эффектный и при этом невероятно простой в исполнении тортик.

Торт высокий, большой, из трех коржей, на всю нашу большую семью.

Готовим бисквит для торта. Кефир комнатной температуры смешиваем с растительным маслом. Перемешиваем венчиком. Можно слегка подогреть кефирно-масляную смесь, чтобы ингредиенты соединились лучше.

Добавляем щепотку соли и соды, всыпаем ванильный сахар и манную крупу.

И замешиваем тесто консистенции примерно как на оладьи.

Выливаем тесто на противень, из одного большого коржа мы потом будем вырезать круглые.

Пока выпекается корж, займёмся приготовлением крема. У нас будет два вида крема: творожный для просрочки между коржами и сливочный для оформления торта сверху.

Для творожного крема готовим домашний творог холодным способом. Именно так, а не варим творог, потому что он получится очень нежным, мягким, пастообразным, как раз для крема, без крупинок.

Заранее достаём из морозилки, полностью размораживаем, чтобы полностью стекла вся сыворотка.

Добавляем сахарную пудру и взбиваем венчиком.

Бисквит готов. Вырезаем круглые коржи. У меня с одного противня получается два целых коржа и один приходится собирать из двух половинок. Можно вырезать и три, но меньшего диаметра. А я делаю большой торт, половинчатый корж кладу в серединку, в готовом виде этого совершенно незаметно. Из обрезков получаются пирожные как всегда.

Промазываем коржи сначала тонким слоем клубничного варенья, затем поверх варенья творожным кремом. И второй корж также — варенье плюс крем.

Оставшийся крем будем использовать для изготовления пирожных.

Верхний корж оставляем без варенья, его будем смазывать кремом из взбитых сливок.

Хорошо охлажденные сливки 33%-ной жирности для взбивания соединяем с сахарной пудрой и взбиваем миксером или блендером с насадкой венчик на средней скорости до тех пор, пока сливки не загустеют и не увеличатся в объёме в несколько раз. Процесс не быстрый, зато крем получается очень нежный и вкусный.

Готовым сливочным кремом промазываем верх и бока торта.

Так как украшать мне нужно было разноцветным драже, а оно довольно капризное, когда долго лежит на креме, то краска начинает течь, поэтому я решила обсыпать всю поверхность торта кокосовой стружкой, чтобы драже не контактировало с влажным кремом.

Приступаем к декорированию торта. Выкладываем радугу из разноцветных конфет, начиная с красного цвета, на половину круга.

Низ торта по кругу также оформляем разноцветными конфетами, только у меня фиолетовые кончились:)

Но в готовом изделии это не сильно заметно. Советую взять сразу несколько больших упаковок, чтобы можно было выбрать нужное количество конфет конкретного цвета.

Из мини-суфле белого цвета на концах радуги делаем облака. Оставшееся пространство также оформляем при помощи суфле.

От бисквита у нас остались обрезки, немного творожного и сливочного крема. Измельчаем бисквит в крошку и добавляем прямо в ту ёмкость, где делали творожный крем. Все перемешиваем до получения мягкой липкой массы. Формируем из неё небольшие овальные пирожные и обваливаем их в какао-порошке.

У меня получилось шесть небольших пирожных «Картошка» как раз на всех детей. Остатки сливочного крема выкладываем в пакет с насадкой.

И украшаем наши пирожные.

Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы крем схватился и коржи хорошо пропитались. Краска с драже не поплыла, кокосовая стружка очень помогла.

Торт получился высоким и очень сытным. Именинница была просто в восторге!

Так выглядит мой торт «Радуга» в разрезе. Бисквит получился очень нежным и мягким, пропитанный клубничным вареньем. И без мастики можно сделать красивый и яркий праздничный торт.

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Время приготовления: 2 ч.