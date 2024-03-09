Вкуснейший бургер с говядиной и сыром: рецепт популярного перекуса

Пикантный соус, сочная котлета и мягкие булочки – главные секретные ингредиенты аппетитного перекуса.

Если не знаете, как накормить ребенка, который ничего не хочет есть дома и мечтает о походе в KFC или McDonald’s, порадуйте его, а заодно и себя вкуснейшими домашними бургерами по рецепту известного кулинарного блогера из Одессы Валерия Пономаря. Приготовленные своими руками и из качественных продуктов они совершенно не уступают по вкусу тем, которые продаются в сети ресторанов быстрого питания.

Домашний бургер с луковыми кольцами

Ингредиенты на 2 шт:

говядина – 500 гр;

соль, перец;

молотый кориандр – 1/2 ч. л;

лук – 1 шт;

бекон варено-копченный – 5-6 шт;

помидор – 1 шт;

камамбер – 1 шт;

булочки – 2 шт.

Для соуса:

майонез – 1 ст. л;

сладкий чили – 1/2 ст. л;

барбекю соус – 1/2 ст. л;

вустерский соус – 1 ч. л;

пармезан – 1 ст. л;

табаско – (по желанию).

Способ приготовления:

Говядину перемолоть на фарш, поэтому лучше выбирать мясо пожирнее, заправить специями.

Все остальные ингредиенты (луковые кольца, соус, помидоры) подготовить заранее, до того, как начнете жарить котлеты. Булочки разрезать и обжарить внутренней стороной до румяности. Луковые кольца обмотать беконом и тоже обжарить.

Котлеты лучше формировать на пергаменте. Сформировать две лепешки из фарша, между ними положить камамбер и обжарить на растительном масле по три минуты с каждой стороны.

Собрать бургер, как показано на видео. Можно, кроме колец помидора, также добавить листья салата.

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