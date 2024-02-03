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Простой паштет из куриной печени

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Простой паштет из куриной печени

Терпеть не могу готовить завтраки по выходным. Особенно в конце тяжелой рабочей недели хочется переложить эту обязанность на мужа. Он, заручившись поддержкой старшего сына, может приготовить элементарное: шакшуку с овощами, горячие сэндвичи и даже простой паштет из куриной печени. Рецепт, кстати, нашел тоже сам.

Вообще, после появления младшего сына муж стал гораздо более ответственный в домашних делах. Он помогает в уборке и рассказывает детям, как важно благодарить маму за чистоту и заботу. Это настолько же приятно, как сытные субботние завтраки из-под его ножа!

Как приготовить простой паштет из куриной печени

Простой паштет из куриной печени

Знаю, что большинство из наших подписчиц уже умеют готовить печеночный паштет. Эту закуску, на подобие тушенки, обычно закатывают в банки и отправляют в кладовую на зимовку. Перед Новым годом как найдешь! Но сегодня я поделюсь рецептом паштета на каждый день!

Ингредиенты

Лук2 шт. Желтки3 шт. Сливочное масло200 г Куриная печень1 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Морковь2 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

    Сперва давайте разберемся с печенью. Очистите ее от лишних частей и промойте. Отварите печень в слегка подсоленной воде до готовности: в течение 5–10 минут. Далее слейте воду, печень охладите.

    Простой паштет из куриной печени

    Пока куриная печенка остывает, сварите морковь или приготовьте ее на пару. Затем очистите овощ и произвольно его порежьте. Лук измельчите и обжарьте на медленном огне с небольшим количеством масла. Отваренную куриную печень, морковь и лук пересыпьте в чашу блендера. Туда же отправьте вареные желтки. Пробейте ингредиенты до состояния однородной массы. В процессе измельчения добавьте соль и перец, сливочное масло.

    Простой паштет из куриной печени

Конечно, вы можете вмешать в паштет и другие любимые специи: тимьян, сушеный базилик, паприку… Очень вкусной намазка получается с рублеными вялеными томатами. Но ее срок годности с добавлением этого ингредиента автоматически уменьшается вдвое. В холодильнике «чистый паштет» можно хранить до 4 дней. Приятного аппетита!

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