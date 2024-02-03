Терпеть не могу готовить завтраки по выходным. Особенно в конце тяжелой рабочей недели хочется переложить эту обязанность на мужа. Он, заручившись поддержкой старшего сына, может приготовить элементарное: шакшуку с овощами, горячие сэндвичи и даже простой паштет из куриной печени. Рецепт, кстати, нашел тоже сам.

Вообще, после появления младшего сына муж стал гораздо более ответственный в домашних делах. Он помогает в уборке и рассказывает детям, как важно благодарить маму за чистоту и заботу. Это настолько же приятно, как сытные субботние завтраки из-под его ножа!

Как приготовить простой паштет из куриной печени

Знаю, что большинство из наших подписчиц уже умеют готовить печеночный паштет. Эту закуску, на подобие тушенки, обычно закатывают в банки и отправляют в кладовую на зимовку. Перед Новым годом как найдешь! Но сегодня я поделюсь рецептом паштета на каждый день!

Ингредиенты

Лук2 шт. Желтки3 шт. Сливочное масло200 г Куриная печень1 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Морковь2 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Сперва давайте разберемся с печенью. Очистите ее от лишних частей и промойте. Отварите печень в слегка подсоленной воде до готовности: в течение 5–10 минут. Далее слейте воду, печень охладите. Пока куриная печенка остывает, сварите морковь или приготовьте ее на пару. Затем очистите овощ и произвольно его порежьте. Лук измельчите и обжарьте на медленном огне с небольшим количеством масла. Отваренную куриную печень, морковь и лук пересыпьте в чашу блендера. Туда же отправьте вареные желтки. Пробейте ингредиенты до состояния однородной массы. В процессе измельчения добавьте соль и перец, сливочное масло.

Конечно, вы можете вмешать в паштет и другие любимые специи: тимьян, сушеный базилик, паприку… Очень вкусной намазка получается с рублеными вялеными томатами. Но ее срок годности с добавлением этого ингредиента автоматически уменьшается вдвое. В холодильнике «чистый паштет» можно хранить до 4 дней. Приятного аппетита!