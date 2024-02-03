Соседка Казашка научила. Рецепт идеального теста для мантов: не рвется и не липнет

Что важно знать при приготовлении мантов? Дело в том, что многие путают манты и пельмени, считают данные блюда за одно. Однако, стоит понимать, что манты заметно отличаются от пельменей не только по внешнему виду. Способы приготовления мантов и пельменей разные.

Идеальное тесто для мантов может отличаться от правильного пельменного теста. Так же происходит и с начинкой.

Необходимо сделать тонкое тесто для мантов, при этом оно не должно рваться. Манты всегда готовятся руками, а пельмени можно сделать через пельменницу.

Тест для мантов не должно быть липким, иначе оно приклеится к мантоварке. Приготовим правильное тесто для мантов.

Ингредиенты теста для мантов:

Вода — 400 мл;

Соль — 1 ст. л.;

Желток — 1 шт.;

Майонез — 1 ст. л.;

Мука — 800 г.

Ингредиенты для начинки:

Мясо — 800 г;

Лук — 3 шт.;

Картофель — 3 шт.;

Кабачок — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление мантов:

Для начинки нарезаем мелко мясо, лук, очищенный картофель и кабачок. Солим компоненты и смешиваем между собой — наполнение для мантов готово.

Для теста в воду комнатной температуры высыпаем соль, добавляем майонез и желток, смешиваем. Высыпаем в воду муку и замешиваем 10 минут гладкое и тугое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут, а затем делим на две части. Раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной 3-4 мм.

Делим пласты на квадраты 7х7 см примерно.

На каждый квадрат выкладываем начинку и запечатываем противоположные края, подгибаем.

Смазываем мантоварку растительным маслом, выкладываем на поверхность манты.

Варим манты 40-45 минут на среднем огне.

После приготовления можно смазать манты сливочным маслом.

Получаются сочные и вкусные манты с овощами и мясом.