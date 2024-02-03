Соседка Казашка научила. Рецепт идеального теста для мантов: не рвется и не липнет

Что важно знать при приготовлении мантов? Дело в том, что многие путают манты и пельмени, считают данные блюда за одно. Однако, стоит понимать, что манты заметно отличаются от пельменей не только по внешнему виду. Способы приготовления мантов и пельменей разные.
Идеальное тесто для мантов может отличаться от правильного пельменного теста. Так же происходит и с начинкой.
Необходимо сделать тонкое тесто для мантов, при этом оно не должно рваться. Манты всегда готовятся руками, а пельмени можно сделать через пельменницу.
Тест для мантов не должно быть липким, иначе оно приклеится к мантоварке. Приготовим правильное тесто для мантов.
Ингредиенты теста для мантов:
- Вода — 400 мл;
- Соль — 1 ст. л.;
- Желток — 1 шт.;
- Майонез — 1 ст. л.;
- Мука — 800 г.
Ингредиенты для начинки:
- Мясо — 800 г;
- Лук — 3 шт.;
- Картофель — 3 шт.;
- Кабачок — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление мантов:
Для начинки нарезаем мелко мясо, лук, очищенный картофель и кабачок. Солим компоненты и смешиваем между собой — наполнение для мантов готово.
Для теста в воду комнатной температуры высыпаем соль, добавляем майонез и желток, смешиваем. Высыпаем в воду муку и замешиваем 10 минут гладкое и тугое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут, а затем делим на две части. Раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной 3-4 мм.
Делим пласты на квадраты 7х7 см примерно.
На каждый квадрат выкладываем начинку и запечатываем противоположные края, подгибаем.
Смазываем мантоварку растительным маслом, выкладываем на поверхность манты.
Варим манты 40-45 минут на среднем огне.
После приготовления можно смазать манты сливочным маслом.
Получаются сочные и вкусные манты с овощами и мясом.