Вкуснее, чем из магазина: рецепт приготовления домашнего балыка

Ароматный и хорошо промаринованный балык – несложное для приготовления блюдо. Несмотря на то, что это займет какое-то время, результат вас порадует.
Балык – продукт, можно сказать, деликатесный. Однако приготовить его можно и в домашних условиях, существенно сэкономив деньги. Для этого достаточно купить ошеек, правильно его замариновать и отправить в духовку. И вкус у него будет не хуже, чем у покупного. Как приготовить балык в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге «Кулинария».
Домашний балык
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 1 кг;
- соль – 50 гр;
- сахар – 1 ч. л;
- сухая аджика – 2 ч. л;
- паприка – 1 ч. л;
- чеснок сухой – 1 ч. л;
- кориандр зерновой – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Свиной ошеек хорошо промыть, высушить бумажным полотенцем. Тонким ножом сделать в мясе проколы.
Сахар смешать с солью, втереть в мясо. Плотно замотать его в пленку и отправить на пять дней в холодильник.
Спустя пять дней мясо достать, вымочить в воде час и снова просушить. В ступке смешать все специи и хорошо втереть их в мясо, полностью обработав весь кусок.
Сделать сетку из нитки или завернуть мясо в готовую. Отправить балык в духовку запекаться на 2,5 часа при температуре 100 градусов.
За 30 минут до конца выпекания перевернуть мясо на другую сторону. После выпечки вынуть и дать полностью остыть.
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