Простой праздничный салат с куриной грудкой, картофелем и шампиньонами

Салат с куриной грудкой и грибами станет украшением вашего праздничного стола. Для его приготовления понадобятся самые простые ингредиенты.

Таким простым рецептом можно удивить своих гостей. Подавать блюдо можно на праздники — Рождество или Новый год. Сочетание курицы, шампиньонов и сыра всегда является беспроигрышным. Салат с шампиньонами можно очень необычно оформить, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

картофель — 3 шт. (средних);

шампиньоны свежие — 200 г;

куриное филе — 280 г;

яйца — 2 шт. (крупные);

твердый сыр — 100 г;

майонез — 150 г;

растительное мало — 2 столовые ложки (для жарки);

для украшения — зелень и дополнительно 3 маринованных грибочка.

Приготовление

Шаг 1. Заранее отварите куриное филе, яйца и картофель в мундире, после чего остудите продукты. Нарежьте шампиньоны пластинами и слегка обжарьте на разогретой сковороде, добавив немного растительного масла. Для приготовления салат понадобится кондитерское кольцо диаметром 16 см.

Шаг 2. Кондитерское кольцо установите на блюдо. Остывший картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Картофель будет первым слоем нашего салата. Выложите, разровняйте и слегка смажьте майонезом.

Шаг 3. Остывшие обжаренные грибы выложите вторым слоем, разравняйте и снова промажьте майонезом.

Шаг 4. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и уложите третьим слоем, снова разровняйте и смажьте майонезом.

Шаг 5. Куриные яйца также натрите на крупной терке, это будет следующий слой, равномерно распределите по всему салату и смажьте майонезом.

Шаг 6. Сыр натрите на мелкой терке и уложите последним слоем. Готовый салат на 1 час уберите в холодильник.

Шаг 7. Перед подачей снимите кондитерское кольцо, украсьте готовый салат зеленью и грибами. Чтобы маринованные грибочки не падали, насадите их на зубочистки и вставьте в салат, присыпьте зеленью, создав небольшую «лесную полянку».

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