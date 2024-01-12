Как выбрать хороший курс по английскому: на что смотреть

Решились изучать иностранный язык самостоятельно? – замечательно. Находитесь в поиске лучшего ресурса для изучения языка? Тогда читайте эту статью, и узнайте, как выбрать подходящий курс для изучения языка.

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Эффективность обучения по выбранному курсу, во многом, зависит от множества факторов, и не последним из них становится мотивация и систематичность со стороны обучающегося. Однако часто отсутствие результата является следствием неверно выбранного курса. Поэтому, предлагаем ориентироваться на четыре ключевых критерия, которые позволят отсеивать многие варианты:

Курс должен сочетать как аудио-, так и видео- уроки

Вы спросите, «чем не подходит курс, который ориентирован только на один тип контента?». На самом деле, обучение по такому курсу достаточно неплохой вариант, если бы не одно «НО».

Фокус только на одном типе из описанных форматов проведения уроков не обеспечивает целостность восприятия информации. В любом случае придется обращаться на сторонние источники, что несет за собой определенные риски.

Кроме того, при сочетании аудио- и видео- уроков одним преподавателем, нередки случаи смыслового объединения, когда аудио становится дополняющим фактором в обучении, стимулирующим говорение.

Идеальный случай, когда курс разработан русскоязычным преподавателем при участии носителей языка

Русскоязычный преподаватель, как минимум, способен более точно понимать трудности освоения английского языка русскоговорящими. К тому же, русскоязычный преподаватель дает более точную и сильную обратную связь по урокам, приводит примеры из жизни, близкие обучающемуся.

Участие носителей языка подкрепляет курс житейским опытом и свежим взглядом «иностранца», который сможет выделить важные факторы разговорной и общеупотребительной лексики. Такая информация, например, практически не содержится в типовых академических учебниках.

Стоимость курса должна быть адекватной (слишком низкая цена – сомнительный результат).

Конечно, всех привлекает низкая цена, но у неё есть свои издержки. Бизнесмены не дадут соврать – низкая цена возможна только в том случае, если экономят на создании контента, ориентируются на массовое распространение (лишь бы продать).

Однако если вы пришли за достижением целей изучить английский язык самостоятельно и с пользой для себя, то лучше выбрать качественный контент, заплатить чуть больше. Иногда разница между объективно «плохим» и «хорошим» курсом незначительна, а качество контента меняется в несколько раз.

Наличие реальных и объективных отзывов о курсе, о преподавателях курса.

Человек, уже ознакомившийся с курсом, является лучшим носителем «правды» о прошедшем обучении. В объективных отзывах всегда указывается достигнутый результат, прослеживаются эмоциональные реакции, полученные от прохождения курса. Соответственно, если вы хотите достичь чего-то конкретного – изучайте отзывы. Так вы поймете, соответствует ли рассматриваемый курс существующим ожиданиям.

Заключение

Таким образом, призываем вас выбирать курс для изучения иностранных языков внимательно, руководствуясь не только ценой, но и многими другими значимыми факторами. Особенно рекомендуем обращать внимание на наличие аудио- и видео- уроков, связанных между собой, преподавателя (автора) курса и наличие отзывов.