Закуски на праздничный стол — это привлекательные угощения, которые применяются в качестве аперитива. Их сможет приготовить каждый. Реализация рецептов занимает от 15 минут до часа. В подборке можно найти вариант, подходящий для определенного события – от тихого дружеского застолья до большого значимого мероприятия.

Закуска на праздничный стол с красной рыбой

Закуска на праздничный стол с красной рыбой готовится просто. Выделить 15 минут на ее исполнение получится у всех. Занимательный процесс под силу даже подростку. Рецепт упрощен тем, что тарталетки мы используем уже готовые. Все составляющие можно найти в любом супермаркете.

Ингредиенты –+5 порц.

Форель 200 гр. (или Любая соленая красная рыба)

Тарталетки 14 шт.

Авокадо 1 шт.

Сок лимонный 1 ст.л.

Огурец ½ шт.

Петрушка для украшения

Листовой салат для подачи

Сыр сливочный 180 гр. (или творожный)

Шаги 15 мин.

Как приготовить простую и вкусную закуску на праздничный стол? Собираем продукты для закуски. Моем спелый авокадо. Разделив вдоль, достаем косточку. Режем мякоть кубиком и достаем ее ложкой. Перекладываем в миску. Поливаем авокадо выдавленным лимонным соком и разминаем компоненты до состояния пюре. Кладем сливочный сыр и объединяем компоненты. Тщательно вымешиваем до состояния крема. Блюдо застилаем салатными листьями, предварительно промытыми и просушенными. Распределяем тарталетки. Сливочной начинкой наполняем кондитерский мешок и отсаживаем крем в тарталетки. Кусок красной рыбы тонко нарезаем. Каждый слайс заворачиваем рулетом. Получившуюся розочку размещаем поверх кремовой начинки. Промытый огурец вытираем и тонко нарезаем. Декорируем тарталетки огурцами и промытыми листочками петрушки. Закуску подаем порционно. Закуска на праздничный стол! Изумительное угощение не оставит никого без эмоций. Приятного аппетита!

Праздничная закуска с креветками

Праздничная закуска с креветками представляет собой великолепное угощение. Тарталетки с креветками выгодно смотрятся при любом поводе. Без проблем собрать закуску, получится даже у неопытной хозяйки. Вкусное блюдо покорит и гостей, и домочадцев.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Крупные креветки – 6 шт.

Тарталетки песочные – 6 шт.

Соус тартар/майонез – 1 ст.л.

Орегано – 2 щепотки.

Лимон – 50 гр.

Сыр сливочный мягкий – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для вкусной закуски. Тарталетки используем готовые или домашнего приготовления, испеченные накануне.

Шаг 2. Сыр перекладываем в миску, сдабриваем ложкой тартара или майонеза. При необходимости солим и перчим. Активно вымешиваем. Должна получиться нежная гладкая масса.

Шаг 3. На красивой посуде для подачи, размещаем песочные заготовки и наполняем сырной начинкой, при использовании чайной ложки.

Шаг 4. Креветки обжариваем или отвариваем. Можно применить варено-охлажденный продукт, как обычно делаю я, для экономии времени. Освобождаем морепродукты от твердого хитинового покрова и кишечника. Кладем очищенные морепродукты на сырную прослойку.

Шаг 5. Вымытый и просушенный лимон разрезаем на тонкие дольки. Сложив пополам, украшаем изделия. Присыпаем сухими травами. Прованские травы будут, как нельзя уместны.

Шаг 6. Украшаем блюдо крупными неочищенными креветками или используем другой декор.

Шаг 7. Аппетитный аперитив подаем к столу. Приятного аппетита!

Канапе на шпажках с моцареллой и помидорами черри

Канапе на шпажках с моцареллой и помидорами черри выглядит по-праздничному ярко. Приготовление канапе потребует всего лишь 10 минут. Угощение подойдет и для тех, кто следит за потребляемыми калориями. Для яркости используем разноцветные плоды перца и черри.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления –10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Моцарелла-мини – 6 шт.

Болгарский перец – 120 гр.

Помидоры черри – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Черный перец молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Обмываем под водой помидоры черри, петрушку и болгарский перец.

Шаг 2. Помидорки черри разделяем вдоль. Слегка солим и перчим.

Шаг 3. Сладкий перец избавляем от семенной коробки, нарезаем квадратиками. При желании используем запеченный болгарский перец.

Шаг 4. Берем шпажки. Поочередно нанизываем перец, моцареллу, томат и повторяем снова. Между продуктами распределяем листики петрушки. При желании петрушку заменяем базиликом.

Шаг 5. Кладем канапе на тарелку.

Шаг 6. Подаем освежающее легкое угощение. Приятного аппетита!

Сырные шарики с чесноком на праздничный стол

Сырные шарики с чесноком идеально подойдут для встречи Нового года. Великолепное угощение оценят абсолютно все. Для обсыпки можно использовать разные компоненты на выбор. Процесс сборки закуски совершенно не сложный. Аппетитные шарики разлетаются как горячие пирожки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Чеснок – 3 зубчика.

Сыр – 200 гр.

Майонез – по вкусу.

Яйца отварные – 2 шт.

Сыр сливочный – 100 гр.

Для обсыпки:

Фисташки – по вкусу.

Сушеная клюква – по вкусу.

Крабовые палочки – по вкусу.

Сыр – по вкусу.

Зеленый лук – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для сырных шариков. Отвариваем яйца. Остудив, очищаем их от скорлупы.

Шаг 2. Очищаем от шелухи чеснок. Вооружившись мелкой теркой, измельчаем сыр, чеснок и яйца. Добавив сливочный сыр и майонез, вымешиваем содержимое.

Шаг 3. Формируем шарики одинаковой величины.

Шаг 4. Сушеную клюкву режем кубиком. Обваливаем шарики.

Шаг 5. Очистив фисташки, рубим помельче. Обваливаем шарики в фисташках.

Шаг 6. Мелко натираем крабовые палочки и обваливаем в них шарики. Мелко натираем сыр и также обваливаем шарики в нем.

Шаг 7. Для сюрприза, в центр шарика кладем кусочек крабовой палочки.

Шаг 8. Для шариков делаем ниточки из перьев лука, предварительно промытых и обсушенных.

Шаг 9. Тонкую полосочку складываем пополам и вставляем в колечко.

Шаг 10. Вставляем в шарики ниточки, как показано на фото.

Шаг 11. “Елочные игрушки” размещаем на блюде для подачи. Приятного аппетита!

Тарталетки с тунцом на праздничный стол

Тарталетки с тунцом на праздничный стол приготовит любой. Несложный процесс займет всего лишь полчаса. Нежная начинка в песочном тесте выглядит потрясающе. Любое мероприятие с такой закуской запомнится надолго. Все останутся под незабываемым впечатлением от того, как простые продукты превращаются в шикарное угощение.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 200 гр.

Тарталетки песочные – 8 шт.

Дижонская горчица – 1 ст.л.

Яйца отварные – 3 шт.

Маслины – для подачи.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Отвариваем яйца. У меня категории С0-С1. Охладив, очищаем от скорлупы. Отделяем белки от желтков. Сваренные белки убираем и используем для приготовления других закусок или салатов.

Шаг 2. Откупорив банку с тунцом, выливаем рассол. Содержимое перекладываем в миску и измельчаем вилкой.

Шаг 3. Ополоснув перья лука, измельчаем.

Шаг 4. Желтки добавляем к тунцу и разминаем. Для более однородной консистенции можно измельчить блендером. Высыпаем рубленый лук и заправляем дижонской горчицей.

Шаг 5. Солим и перчим. Если начинка кажется сухой, для сочности сдабриваем оливковым маслом.

Шаг 6. Тарталетки наполняем аппетитной начинкой. Начинку можно отсадить при помощи кондитерского мешка или шприца. Декорируем рубленым луком.

Шаг 7. Подготавливаем красивую тарелку. Размещаем тарталетки. Маслины режем кольцами. Раскладываем сверху на начинку. В центр капаем горчицу. Украшаем перышками лука.

Шаг 8. Размещаем на столе. Приятного аппетита!

Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Рулетики из ветчины с сыром и чесноком представляют собой легкое угощение. Приготовление закуски занимает около 20 минут. Ветчину тонко нарезаем или берем уже нарезную слайсами, чтобы упростить сборку. Для тех, кто следит за фигурой, блюдо можно адаптировать под низкокалорийную закуску, заменив продукты аналогами с низким содержанием жира.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Ветчина – 180 гр.

Сыр – 120 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез – 70 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Мелко натираем 120 граммов твердого сыра.

Шаг 3. Очищенный чеснок давим чесночницей. Его количество определяем самостоятельно. Отправляем к сыру. Перчим и сдабриваем майонезом. Перемешиваем.

Шаг 4. Ветчину режем ломтиками. Чтобы кусочки были одинаковой толщины, лучше взять готовую нарезку.

Шаг 5. На кусочек ветчины кладем начинку, разместив на краю. Скатываем рулетом и скалываем шпажкой.

Шаг 6. Перекладываем закуску на тарелку. Приятного аппетита!

Простая и вкусная закуска с крабовыми палочками

Простая и вкусная закуска с крабовыми палочками готовится максимально легко. Рулетики получаются нежными с необыкновенным вкусом. Чеснок придает легкую пикантность. Великолепное угощение смотрится просто, но безумно привлекательно. Закуска подойдет как для семейных посиделок, так и для званых ужинов.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 1 упаковка.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр – 150 гр.

Зелень укропа – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Трем 150 граммов сыра. Допустимо использовать плавленый.

Шаг 2. Сварив яйца, остужаем и освобождаем от скорлупы. Измельчаем их.

Шаг 3. Ополоснув и просушив укроп, измельчаем его.

Шаг 4. Соединяем ингредиенты. Очистив чесночные зубчики, мелко натираем и добавляем к остальным составляющим. Количество чеснока определяем самостоятельно. Сдабриваем майонезом, понемногу добавляя его. Начинка не должна быть жидкой. Размешиваем до гладкости.

Шаг 5. Освободив крабовые палочки от оболочки, разворачиваем их. Промазываем начинкой.

Шаг 6. Сворачиваем плотным рулетиком.

Шаг 7. Рулетики разрезаем на 3-4 части и подаем. Приятного аппетита!

Канапе на шпажках с сельдью

Канапе на шпажках с сельдью готовятся супер просто. Весь процесс займет не больше 20 минут. Закуска выглядит ярко и оригинально. Приготовив ее хотя бы раз, ни одно застолье не обойдется без аппетитных канапе. По-быстрому сварить картошку можно в микроволновке. А дальше дело останется за малым.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Сельдь малосольная – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Булка бутербродная – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Огурцы свежие – 60 гр.

Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. 2 картофельных клубня хорошо промываем и варим удобным способом (в микроволновке или кастрюле). Остужаем картофель. Промываем помидоры черри и огурец.

Шаг 2. Булку режем ломтиками, толщина которых не превышает 1 сантиметр. Размещаем на противне и отправляем в разогретую духовку подсушиться.

Шаг 3. Чтобы селедку избавить от лишнего масла, выкладываем на бумажные полотенца и обсушиваем промакивающими движениями.

Шаг 4. Остужаем булку. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем тонкими ломтиками. Огурец нарезаем слайсами. Собираем закуску. На батон кладем картошку, сверху размещаем огурцы.

Шаг 5. Филе сельди нарезаем кусочками небольшого размера и укладываем поверх огурца.

Шаг 6. На бамбуковые шпажки накалываем промытые и просушенные листики петрушки, и помидоры черри, и втыкаем в подготовленную “башенку”.

Шаг 7. Сервируем закуску.

Шаг 8. Канапе имеют привлекательный вид и долго не заветриваются. Приятного аппетита!

Праздничная закуска из лаваша на скорую руку

Праздничная закуска из лаваша на скорую руку готовится проще простого. Угощение получается нежным и ароматным. Блюдо можно подавать не только на праздничный стол, но и включить в ежедневный рацион. Например, использовать для сытного и вкусного завтрака.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Колбаса вареная – 200 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Помидоры – 1 шт.

Сметана/майонез – 100 гр.

Петрушка – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Разогреваем духовку до 200°С.

Шаг 2. Мясное изделие нарезаем кружочками толщиной не более 5 миллиметров. Измельчаем сыр на терке. Помидор моем и вытираем, нарезаем полукружками. Промытую и просушенную зелень мелко крошим.

Шаг 3. Тертый на терке сыр смешиваем с рубленым укропом и петрушкой. Зелень используем любую по вкусу. Сыр выбираем хорошо плавкий.

Шаг 4. На рабочую поверхность укладываем лист лаваша. Пропитываем тонким слоем сметаны. Можно заменить майонезом. Размазываем по всей поверхности, захватывая края.

Шаг 5. Чередуя колбасу с помидорами, заполняем поверхность. Край оставляем свободным. Помидоры выбираем мясистые, если плод попался водянистый, убираем серединку.

Шаг 6. Присыпаем сыром и зеленью. Сворачиваем плотный рулет.

Шаг 7. Взбалтываем яйцо вилочкой. Противень застилаем пергаментом и укладываем рулет. Промазываем изделие взбитым яйцом.

Шаг 8. Помещаем рулет подрумяниться на 15-20 минут.

Шаг 9. Поджаренный рулет аккуратно достаем и остужаем.

Шаг 10. Закуску нарезаем и укладываем на блюдо. Приятного аппетита!

Простая и вкусная закуска из слоеного теста

Простая и вкусная закуска из слоеного теста получается необыкновенно красивой. Угощение выглядит по-праздничному привлекательно. Хрустящее тесто с нежной начинкой подойдет для любого мероприятия. Готовится угощение просто и без особых сложностей.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9

Ингредиенты:

Рыба красная слабосоленая – 150 гр.

Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.

Мука – для работы с тестом.

Мак – 1 ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Лимон – 3 кружочка.

Укроп – 2 веточки.

Салат латук – 2 шт.

Сыр сливочный – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Достаем тесто из морозилки. Разогреваем духовку до 180°С.

Шаг 2. Доску припыляем мукой и раскатываем слоеное тесто. Толщина пласта не должна превышать 3 миллиметра.

Шаг 3. Делим пласт на 9 одинаковых частей.

Шаг 4. Загнув квадрат пополам, противоположные стороны прижимаем вилкой. Формируем лодочки из всех заготовок.

Шаг 5. На противень кладем пекарскую бумагу и размещаем лодочки.

Шаг 6. Разбалтываем яйцо и смазываем им лодочки из слоеного теста при помощи кулинарной кисточки.

Шаг 7. Присыпаем смазанные лодочки маком. Помещаем в горячую духовку на 20 минут.

Шаг 8. Подрумяненные лодочки достаем и остужаем.

Шаг 9. Промытый и обсушенный лимон режем дольками. Красную рыбу тонко режем полосками.

Шаг 10. В центре выпечки делаем углубление.

Шаг 11. Кулинарный мешок наполняем сливочным сыром.

Шаг 12. Заполняем углубления сыром.

Шаг 13. Промыв и просушив салатные листья, режем на части. Формируем парус.

Шаг 14. Из рыбы скручиваем розочки и помещаем в лодочку. Декорируем лимоном.

Шаг 15. Перекладываем лодочки на блюдо.

Шаг 16. Наслаждаемся угощением. Приятного аппетита!