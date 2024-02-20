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Закуски на праздничный стол

На чтение: 11 минут
Закуски на праздничный стол

Закуски на праздничный стол — это привлекательные угощения, которые применяются в качестве аперитива. Их сможет приготовить каждый. Реализация рецептов занимает от 15 минут до часа. В подборке можно найти вариант, подходящий для определенного события – от тихого дружеского застолья до большого значимого мероприятия.

Закуска на праздничный стол с красной рыбой

Закуска на праздничный стол с красной рыбой готовится просто. Выделить 15 минут на ее исполнение получится у всех. Занимательный процесс под силу даже подростку. Рецепт упрощен тем, что тарталетки мы используем уже готовые. Все составляющие можно найти в любом супермаркете.

Закуски на праздничный стол

Ингредиенты –+5 порц.

  • Форель 200 гр. (или Любая соленая красная рыба)
  • Тарталетки 14 шт.
  • Авокадо 1 шт.
  • Сок лимонный 1 ст.л.
  • Огурец ½ шт.
  • Петрушка  для украшения
  • Листовой салат  для подачи
  • Сыр сливочный 180 гр. (или творожный)

Шаги 15 мин.

  1. Закуски на праздничный стол

    Как приготовить простую и вкусную закуску на праздничный стол? Собираем продукты для закуски.

  2. Закуски на праздничный стол

    Моем спелый авокадо. Разделив вдоль, достаем косточку. Режем мякоть кубиком и достаем ее ложкой. Перекладываем в миску.

  3. Закуски на праздничный стол

    Поливаем авокадо выдавленным лимонным соком и разминаем компоненты до состояния пюре.

  4. Закуски на праздничный стол

    Кладем сливочный сыр и объединяем компоненты.

  5. Закуски на праздничный стол

    Тщательно вымешиваем до состояния крема.

  6. Закуски на праздничный стол

    Блюдо застилаем салатными листьями, предварительно промытыми и просушенными. Распределяем тарталетки. Сливочной начинкой наполняем кондитерский мешок и отсаживаем крем в тарталетки.

  7. Закуски на праздничный стол

    Кусок красной рыбы тонко нарезаем.

  8. Закуски на праздничный стол

    Каждый слайс заворачиваем рулетом. Получившуюся розочку размещаем поверх кремовой начинки.

  9. Закуски на праздничный стол

    Промытый огурец вытираем и тонко нарезаем. Декорируем тарталетки огурцами и промытыми листочками петрушки.

  10. Закуски на праздничный стол

    Закуску подаем порционно.

  11. Закуски на праздничный стол

    Закуска на праздничный стол! Изумительное угощение не оставит никого без эмоций. Приятного аппетита!

Праздничная закуска с креветками

Праздничная закуска с креветками представляет собой великолепное угощение. Тарталетки с креветками выгодно смотрятся при любом поводе. Без проблем собрать закуску, получится даже у неопытной хозяйки. Вкусное блюдо покорит и гостей, и домочадцев.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крупные креветки – 6 шт.
  • Тарталетки песочные – 6 шт.
  • Соус тартар/майонез – 1 ст.л.
  • Орегано – 2 щепотки.
  • Лимон – 50 гр.
  • Сыр сливочный мягкий – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для вкусной закуски. Тарталетки используем готовые или домашнего приготовления, испеченные накануне.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Сыр перекладываем в миску, сдабриваем ложкой тартара или майонеза. При необходимости солим и перчим. Активно вымешиваем. Должна получиться нежная гладкая масса.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. На красивой посуде для подачи, размещаем песочные заготовки и наполняем сырной начинкой, при использовании чайной ложки.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Креветки обжариваем или отвариваем. Можно применить варено-охлажденный продукт, как обычно делаю я, для экономии времени. Освобождаем морепродукты от твердого хитинового покрова и кишечника. Кладем очищенные морепродукты на сырную прослойку.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Вымытый и просушенный лимон разрезаем на тонкие дольки. Сложив пополам, украшаем изделия. Присыпаем сухими травами. Прованские травы будут, как нельзя уместны.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Украшаем блюдо крупными неочищенными креветками или используем другой декор.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Аппетитный аперитив подаем к столу. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Канапе на шпажках с моцареллой и помидорами черри

Канапе на шпажках с моцареллой и помидорами черри выглядит по-праздничному ярко. Приготовление канапе потребует всего лишь 10 минут. Угощение подойдет и для тех, кто следит за потребляемыми калориями. Для яркости используем разноцветные плоды перца и черри.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления –10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Моцарелла-мини – 6 шт.
  • Болгарский перец – 120 гр.
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Черный перец молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Обмываем под водой помидоры черри, петрушку и болгарский перец.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Помидорки черри разделяем вдоль. Слегка солим и перчим.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Сладкий перец избавляем от семенной коробки, нарезаем квадратиками. При желании используем запеченный болгарский перец.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Берем шпажки. Поочередно нанизываем перец, моцареллу, томат и повторяем снова. Между продуктами распределяем листики петрушки. При желании петрушку заменяем базиликом.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Кладем канапе на тарелку.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Подаем освежающее легкое угощение. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Сырные шарики с чесноком на праздничный стол

Сырные шарики с чесноком идеально подойдут для встречи Нового года. Великолепное угощение оценят абсолютно все. Для обсыпки можно использовать разные компоненты на выбор. Процесс сборки закуски совершенно не сложный. Аппетитные шарики разлетаются как горячие пирожки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Сыр – 200 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Сыр сливочный – 100 гр.

Для обсыпки:

  • Фисташки – по вкусу.
  • Сушеная клюква – по вкусу.
  • Крабовые палочки – по вкусу.
  • Сыр – по вкусу.
  • Зеленый лук – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для сырных шариков. Отвариваем яйца. Остудив, очищаем их от скорлупы.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Очищаем от шелухи чеснок. Вооружившись мелкой теркой, измельчаем сыр, чеснок и яйца. Добавив сливочный сыр и майонез, вымешиваем содержимое.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Формируем шарики одинаковой величины.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Сушеную клюкву режем кубиком. Обваливаем шарики.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Очистив фисташки, рубим помельче. Обваливаем шарики в фисташках.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Мелко натираем крабовые палочки и обваливаем в них шарики. Мелко натираем сыр и также обваливаем шарики в нем.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Для сюрприза, в центр шарика кладем кусочек крабовой палочки.

Закуски на праздничный стол

Шаг 8. Для шариков делаем ниточки из перьев лука, предварительно промытых и обсушенных.

Закуски на праздничный стол

Шаг 9. Тонкую полосочку складываем пополам и вставляем в колечко.

Закуски на праздничный стол

Шаг 10. Вставляем в шарики ниточки, как показано на фото.

Закуски на праздничный стол

Шаг 11. “Елочные игрушки” размещаем на блюде для подачи. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Тарталетки с тунцом на праздничный стол

Тарталетки с тунцом на праздничный стол приготовит любой. Несложный процесс займет всего лишь полчаса. Нежная начинка в песочном тесте выглядит потрясающе. Любое мероприятие с такой закуской запомнится надолго. Все останутся под незабываемым впечатлением от того, как простые продукты превращаются в шикарное угощение.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 200 гр.
  • Тарталетки песочные – 8 шт.
  • Дижонская горчица – 1 ст.л.
  • Яйца отварные – 3 шт.
  • Маслины – для подачи.
  • Лук зеленый – 0,5 пучка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Отвариваем яйца. У меня категории С0-С1. Охладив, очищаем от скорлупы. Отделяем белки от желтков. Сваренные белки убираем и используем для приготовления других закусок или салатов.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Откупорив банку с тунцом, выливаем рассол. Содержимое перекладываем в миску и измельчаем вилкой.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Ополоснув перья лука, измельчаем.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Желтки добавляем к тунцу и разминаем. Для более однородной консистенции можно измельчить блендером. Высыпаем рубленый лук и заправляем дижонской горчицей.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Солим и перчим. Если начинка кажется сухой, для сочности сдабриваем оливковым маслом.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Тарталетки наполняем аппетитной начинкой. Начинку можно отсадить при помощи кондитерского мешка или шприца. Декорируем рубленым луком.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Подготавливаем красивую тарелку. Размещаем тарталетки. Маслины режем кольцами. Раскладываем сверху на начинку. В центр капаем горчицу. Украшаем перышками лука.

Закуски на праздничный стол

Шаг 8. Размещаем на столе. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Рулетики из ветчины с сыром и чесноком представляют собой легкое угощение. Приготовление закуски занимает около 20 минут. Ветчину тонко нарезаем или берем уже нарезную слайсами, чтобы упростить сборку. Для тех, кто следит за фигурой, блюдо можно адаптировать под низкокалорийную закуску, заменив продукты аналогами с низким содержанием жира.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Ветчина – 180 гр.
  • Сыр – 120 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Майонез – 70 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Мелко натираем 120 граммов твердого сыра.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Очищенный чеснок давим чесночницей. Его количество определяем самостоятельно. Отправляем к сыру. Перчим и сдабриваем майонезом. Перемешиваем.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Ветчину режем ломтиками. Чтобы кусочки были одинаковой толщины, лучше взять готовую нарезку.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. На кусочек ветчины кладем начинку, разместив на краю. Скатываем рулетом и скалываем шпажкой.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Перекладываем закуску на тарелку. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Простая и вкусная закуска с крабовыми палочками

Простая и вкусная закуска с крабовыми палочками готовится максимально легко. Рулетики получаются нежными с необыкновенным вкусом. Чеснок придает легкую пикантность. Великолепное угощение смотрится просто, но безумно привлекательно. Закуска подойдет как для семейных посиделок, так и для званых ужинов.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 1 упаковка.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сыр – 150 гр.
  • Зелень укропа – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Трем 150 граммов сыра. Допустимо использовать плавленый.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Сварив яйца, остужаем и освобождаем от скорлупы. Измельчаем их.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Ополоснув и просушив укроп, измельчаем его.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Соединяем ингредиенты. Очистив чесночные зубчики, мелко натираем и добавляем к остальным составляющим. Количество чеснока определяем самостоятельно. Сдабриваем майонезом, понемногу добавляя его. Начинка не должна быть жидкой. Размешиваем до гладкости.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Освободив крабовые палочки от оболочки, разворачиваем их. Промазываем начинкой.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Сворачиваем плотным рулетиком.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Рулетики разрезаем на 3-4 части и подаем. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Канапе на шпажках с сельдью

Канапе на шпажках с сельдью готовятся супер просто. Весь процесс займет не больше 20 минут. Закуска выглядит ярко и оригинально. Приготовив ее хотя бы раз, ни одно застолье не обойдется без аппетитных канапе. По-быстрому сварить картошку можно в микроволновке. А дальше дело останется за малым.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сельдь малосольная – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Булка бутербродная – 1 шт.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Огурцы свежие – 60 гр.
  • Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. 2 картофельных клубня хорошо промываем и варим удобным способом (в микроволновке или кастрюле). Остужаем картофель. Промываем помидоры черри и огурец.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Булку режем ломтиками, толщина которых не превышает 1 сантиметр. Размещаем на противне и отправляем в разогретую духовку подсушиться.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Чтобы селедку избавить от лишнего масла, выкладываем на бумажные полотенца и обсушиваем промакивающими движениями.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Остужаем булку. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем тонкими ломтиками. Огурец нарезаем слайсами. Собираем закуску. На батон кладем картошку, сверху размещаем огурцы.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Филе сельди нарезаем кусочками небольшого размера и укладываем поверх огурца.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. На бамбуковые шпажки накалываем промытые и просушенные листики петрушки, и помидоры черри, и втыкаем в подготовленную “башенку”.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Сервируем закуску.

Закуски на праздничный стол

Шаг 8. Канапе имеют привлекательный вид и долго не заветриваются. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Праздничная закуска из лаваша на скорую руку

Праздничная закуска из лаваша на скорую руку готовится проще простого. Угощение получается нежным и ароматным. Блюдо можно подавать не только на праздничный стол, но и включить в ежедневный рацион. Например, использовать для сытного и вкусного завтрака.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Колбаса вареная – 200 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Сметана/майонез – 100 гр.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Разогреваем духовку до 200°С.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Мясное изделие нарезаем кружочками толщиной не более 5 миллиметров. Измельчаем сыр на терке. Помидор моем и вытираем, нарезаем полукружками. Промытую и просушенную зелень мелко крошим.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Тертый на терке сыр смешиваем с рубленым укропом и петрушкой. Зелень используем любую по вкусу. Сыр выбираем хорошо плавкий.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. На рабочую поверхность укладываем лист лаваша. Пропитываем тонким слоем сметаны. Можно заменить майонезом. Размазываем по всей поверхности, захватывая края.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. Чередуя колбасу с помидорами, заполняем поверхность. Край оставляем свободным. Помидоры выбираем мясистые, если плод попался водянистый, убираем серединку.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Присыпаем сыром и зеленью. Сворачиваем плотный рулет.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Взбалтываем яйцо вилочкой. Противень застилаем пергаментом и укладываем рулет. Промазываем изделие взбитым яйцом.

Закуски на праздничный стол

Шаг 8. Помещаем рулет подрумяниться на 15-20 минут.

Закуски на праздничный стол

Шаг 9. Поджаренный рулет аккуратно достаем и остужаем.

Закуски на праздничный стол

Шаг 10. Закуску нарезаем и укладываем на блюдо. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

Простая и вкусная закуска из слоеного теста

Простая и вкусная закуска из слоеного теста получается необыкновенно красивой. Угощение выглядит по-праздничному привлекательно. Хрустящее тесто с нежной начинкой подойдет для любого мероприятия. Готовится угощение просто и без особых сложностей.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9

Ингредиенты:

  • Рыба красная слабосоленая – 150 гр.
  • Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.
  • Мука – для работы с тестом.
  • Мак – 1 ч.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Лимон – 3 кружочка.
  • Укроп – 2 веточки.
  • Салат латук – 2 шт.
  • Сыр сливочный – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Достаем тесто из морозилки. Разогреваем духовку до 180°С.

Закуски на праздничный стол

Шаг 2. Доску припыляем мукой и раскатываем слоеное тесто. Толщина пласта не должна превышать 3 миллиметра.

Закуски на праздничный стол

Шаг 3. Делим пласт на 9 одинаковых частей.

Закуски на праздничный стол

Шаг 4. Загнув квадрат пополам, противоположные стороны прижимаем вилкой. Формируем лодочки из всех заготовок.

Закуски на праздничный стол

Шаг 5. На противень кладем пекарскую бумагу и размещаем лодочки.

Закуски на праздничный стол

Шаг 6. Разбалтываем яйцо и смазываем им лодочки из слоеного теста при помощи кулинарной кисточки.

Закуски на праздничный стол

Шаг 7. Присыпаем смазанные лодочки маком. Помещаем в горячую духовку на 20 минут.

Закуски на праздничный стол

Шаг 8. Подрумяненные лодочки достаем и остужаем.

Закуски на праздничный стол

Шаг 9. Промытый и обсушенный лимон режем дольками. Красную рыбу тонко режем полосками.

Закуски на праздничный стол

Шаг 10. В центре выпечки делаем углубление.

Закуски на праздничный стол

Шаг 11. Кулинарный мешок наполняем сливочным сыром.

Закуски на праздничный стол

Шаг 12. Заполняем углубления сыром.

Закуски на праздничный стол

Шаг 13. Промыв и просушив салатные листья, режем на части. Формируем парус.

Закуски на праздничный стол

Шаг 14. Из рыбы скручиваем розочки и помещаем в лодочку. Декорируем лимоном.

Закуски на праздничный стол

Шаг 15. Перекладываем лодочки на блюдо.

Закуски на праздничный стол

Шаг 16. Наслаждаемся угощением. Приятного аппетита!

Закуски на праздничный стол

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