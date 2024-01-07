Вы забудете о сладостях с магазина: готовим ароматные желейные рулетики лишь из 2 ингредиентов

Вкусные сладости вполне можно приготовить своими силами. Более того, это совсем не трудно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Воспользуйтесь этим простым рецептом желейных рулетиков. Вам нужно только 2 ингредиента и немного времени.

Это очень вкусно Старый бабушкин рецепт: готовим самый популярный галицкий торт «Вышиванка»

Желейные рулетики

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 пачки желе;

– 200 миллилитров воды.

Приготовление:

Добавьте в желе горячую воду и размешайте до однородности. Одно желе охладите до комнатной температуры, а другое тоже охладите, но после этого взбейте миксером до пышной пены в течение 5 минут. Объедините жидкое и взбитое желе, вылейте в форму, застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, и поставьте в холодильник на 1 час для стабилизации. Выньте, сверните в рулет и зубной нитью нарежьте на кусочки.

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашний зефир. Он получится гораздо вкуснее магазинного.