ГлавнаяРецептыВы забудете о сладостях с магазина: готовим ароматные желейные рулетики лишь из 2 ингредиентов Вы забудете о сладостях с магазина: готовим ароматные желейные рулетики лишь из 2 ингредиентов На чтение: 1 минута Вкусные сладости вполне можно приготовить своими силами. Более того, это совсем не трудно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим простым рецептом желейных рулетиков. Вам нужно только 2 ингредиента и немного времени. Это очень вкусно Старый бабушкин рецепт: готовим самый популярный галицкий торт «Вышиванка» Желейные рулетики Время: 1 час 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 2 пачки желе; – 200 миллилитров воды. Приготовление: Добавьте в желе горячую воду и размешайте до однородности. Одно желе охладите до комнатной температуры, а другое тоже охладите, но после этого взбейте миксером до пышной пены в течение 5 минут. Объедините жидкое и взбитое желе, вылейте в форму, застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, и поставьте в холодильник на 1 час для стабилизации. Выньте, сверните в рулет и зубной нитью нарежьте на кусочки. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашний зефир. Он получится гораздо вкуснее магазинного. Поделитесь с друзьями