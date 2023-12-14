ГлавнаяРецептыТакой вкуснятины вы еще точно не ели: пицца в украинском стиле от Клопотенко Такой вкуснятины вы еще точно не ели: пицца в украинском стиле от Клопотенко На чтение: 2 минуты Вкусную пиццу можно приготовить на украинский лад. Попробуйте сделать ее по этому рецепту от Евгения Клопотенко и вы не останетесь разочарованными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В начинке обязательно должны быть свекла и картофель, ведь они являются одними из самых популярных украинских овощей. Компанию им составят селедка, хрен и укроп – так пицца получится ароматной и оригинальной одновременно. Будет интересно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Как приготовить пиццу с картофелем, свеклой и селедкой Время: 1 час 25 минут Порций: 4 Ингредиенты для теста: – 180 миллилитров воды; – 20 граммов прессованных дрожжей; – половина чайной ложки сахара; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 300 граммов муки; – 1 чайная ложка соли. Что нужно для начинки: – 100 граммов сливок; – 50 граммов моцареллы; – 1 запеченная свекла; – 2 отварных картофелины (примерно 200 граммов); – 100 граммов сельди; – 3 чайные ложки сливочного хрена; – 20 граммов укропа. Приготовление: 20 граммов прессованных дрожжей раскрошите пальцами и растворите в 180 миллилитрах теплой воды. Добавьте половину чайной ложки сахара и отложите на 15 минут отдыхать. Добавьте к опаре 2 столовых ложки масла, 300 граммов просеянной муки, 1 чайную ложку соли и замесите эластичное тесто. Вымешивайте 7 – 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто положите обратно в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 40 – 50 минут. Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто разделите пополам. Присыпьте рабочую поверхность и скалку для теста мукой. Каждую часть теста раскатайте в круглую лепешку диаметром 28 – 30 сантиметров. Смажьте коржи сливками и присыпьте натертой моцареллой – примерно по 25 граммов на каждую пиццу. Положите пиццу на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 – 15 минут. Пока лепешки охлаждаются, свеклу и картофель очистите от кожуры и нарежьте полукольцами. Выложите их на пиццу. Добавьте нарезанное кусочками филе сельди и 3 чайные ложки сливочного хрена. Сверху украсьте пиццу веточками укропа. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить простой и вкусный салат «Белочка» на Новый год – он может быть отличной намазкой или полноценным самостоятельным блюдом. Поделитесь с друзьями