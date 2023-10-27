Бархатный суп из тыквы: готовлю всю осень. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут

Суп — это важное блюдо для большинства людей. Дело в том, что супы являются отличным первым блюдом для обеда. Они помогают работе желудка и кишечника, а также усвоению питательных веществ.
Зимой супы согревают, а летом охлаждают. Поражает столь большой спектр пользы и универсальности супов.
Причем готовить супы тоже можно из разных продуктов. Существуют обычные овощные супы, и сырные, кремовые, даже фруктовые.
Из тыквы, например, получается один из самых полезных супов.
Ингредиенты для тыквенного супа:
- Тыква — 400 г;
- Лук -1 шт.;
- Морковь -1 шт.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Корень петрушки — 1 шт.;
- Картофель — 1 шт.;
- Сливки — 200 мл;
- Соль — ½ ч. л.;
- Петрушка — пучок;
- Сливочное масло — 5 г;
- Хлеб — 5 кусочков;
- Сухой молотый чеснок — 2 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Травы прованские — 1 ч.л.
Приготовление тыквенного супа:
Очищаем и нарезаем тыкву на небольшие кубики. Натираем на крупной терке морковь и корень петрушки, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.
На дно кастрюли выливаем растительное масло, обжариваем пару минут лук и морковь. К овощам добавляем корень петрушки и тыкву, заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала лишь овощи.
Доводим суп до кипения под крышкой. В это время очищаем и нарезаем небольшим кубиком картофель. Солим суп, добавляем картофель и продолжаем варить до готовности овощей.
Нарезаем маленьким кубиком кусочки хлеба, примерно 1х1 см. Кладем хлеб в целлофановый пакет, посыпаем сухим чесноком и прованскими травами.
Вливаем в пакет растительное масло, закрываем и смешиваем. Высыпаем хлебные кубики на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем сухарики при 190 градусах в духовке.
Шинкуем мелко петрушку. Вливаем в суп сливки, добавляем сливочное масло, а также специи по вкусу.
При помощи блендера превращаем суп в пюре.
Суп подаем вместе с сухарями, а также с укропом.
Получается отличный крем-суп, который заменит классические похлебки.