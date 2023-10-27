Бархатный суп из тыквы: готовлю всю осень. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут

Суп — это важное блюдо для большинства людей. Дело в том, что супы являются отличным первым блюдом для обеда. Они помогают работе желудка и кишечника, а также усвоению питательных веществ.

Зимой супы согревают, а летом охлаждают. Поражает столь большой спектр пользы и универсальности супов.

Причем готовить супы тоже можно из разных продуктов. Существуют обычные овощные супы, и сырные, кремовые, даже фруктовые.

Из тыквы, например, получается один из самых полезных супов.

Ингредиенты для тыквенного супа:

Тыква — 400 г;

Лук -1 шт.;

Морковь -1 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Корень петрушки — 1 шт.;

Картофель — 1 шт.;

Сливки — 200 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Петрушка — пучок;

Сливочное масло — 5 г;

Хлеб — 5 кусочков;

Сухой молотый чеснок — 2 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Травы прованские — 1 ч.л.

Приготовление тыквенного супа:

Очищаем и нарезаем тыкву на небольшие кубики. Натираем на крупной терке морковь и корень петрушки, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.

На дно кастрюли выливаем растительное масло, обжариваем пару минут лук и морковь. К овощам добавляем корень петрушки и тыкву, заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала лишь овощи.

Доводим суп до кипения под крышкой. В это время очищаем и нарезаем небольшим кубиком картофель. Солим суп, добавляем картофель и продолжаем варить до готовности овощей.

Нарезаем маленьким кубиком кусочки хлеба, примерно 1х1 см. Кладем хлеб в целлофановый пакет, посыпаем сухим чесноком и прованскими травами.

Вливаем в пакет растительное масло, закрываем и смешиваем. Высыпаем хлебные кубики на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем сухарики при 190 градусах в духовке.

Шинкуем мелко петрушку. Вливаем в суп сливки, добавляем сливочное масло, а также специи по вкусу.

При помощи блендера превращаем суп в пюре.

Суп подаем вместе с сухарями, а также с укропом.

Получается отличный крем-суп, который заменит классические похлебки.