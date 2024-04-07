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Такой сочной вы не ели ни в одном ресторане: как правильно жарить треску

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Такой сочной вы не ели ни в одном ресторане: как правильно жарить треску

Такой сочной вы не ели ни в одном ресторане: как правильно жарить треску

Часто треску запекают с овощами, делают из нее вкусные рулетики, котлеты и соте. Однако советуем ее пожарить – рыба будет очень сочной.

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Чтобы воплотить этот рецепт, вам нужны только рыба, сковорода и творческий настрой. Попробуйте – это нереально вкусно.

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Жареная треска

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 450 граммов филе трески;
– щепотка соли и перца;
– 2 столовые ложки масла;
– 3 зубчика чеснока;
– веточка тимьяна;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка растительного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

  1. Филе трески обсушите бумажными полотенцами, посолите и притрусите перцем. Переверните и сделайте то же самое с другой стороны.
  2. Разогрейте на сковороде на среднем огне масло. Когда закипит, выложите филе, пожарите его 5 минут, после чего переверните и обжарьте другую сторону. Выложите на сковороду масло.
  3. Почистьте чеснок и раздавите зубчики большим ножом или прессом. Выложите их на сковороду и обжарьте вместе с рыбой. Добавьте веточку тимьяна.
  4. Уменьшите огонь. Жарьте еще 2 – 3 минуты. Поливайте филе маслом, в котором оно жарится.
  5. Выжмите сок лимона и полейте им выложенную на тарелку готовую рыбу.

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