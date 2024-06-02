Это сделает мясо настоящим кулинарным шедевром: сколько времени жарить шашлык

Шашлык – любимое блюдо многих. Он ассоциируется с теплыми вечерами, отдыхом на природе и приятным общением.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Шашлык – любимое блюдо для многих украинцев. Он ассоциируется с теплыми вечерами, отдыхом на природе и приятным общением. Чтобы он мясо получилось вкусным и сочным, важно знать, сколько времени его жарить, информирует Вкусно 24.

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Правильное время приготовления зависит от нескольких факторов: типа мяса, размера кусков и температуры жара. Хорошо приготовленный шашлык должен быть с нежной корочкой снаружи и сочным внутри.

Время жарки зависит от типа мяса

Свиной шашлык является одним из самых популярных. Чтобы мясо было сочным и мягким, его следует жарить примерно 20 – 25 минут. Нарезанные куски должны быть среднего размера, чтобы равномерно прожаривались.

Шашлык

– это блюдо из мяса, нарезанного кусками и нанизанного на шампур, которое готовится на открытом огне или раскаленных углях. Шашлык обычно маринуется перед жаркой для придания аромата и мягкости.

Для говяжьего шашлыка оптимальное время жарки составляет 15 – 20 минут. Говядина должна быть средне-прожаренной, чтобы сохранить свой сочный вкус.

Это такая вкуснятина / Фото unsplash

Куриный шашлык требует меньше всего времени, около 12 – 15 минут. Важно, чтобы курятина была полностью прожаренной, но не пересушенной.

Важные моменты для идеального результата

Чрезвычайно важна предварительная подготовка. Перед жаркой важно правильно замариновать мясо. Это поможет сохранить его мягкость и придаст особый вкус. Время маринования зависит от типа мяса, но в среднем составляет 3 – 4 часа.

Другой важный аспект – как его правильно пожарить. Оптимальная температура углей – ключ к успешному приготовлению шашлыка. Угли должны быть хорошо раскалены, но без открытого пламени. Это позволяет мясу равномерно прожариться извне, сохраняя сочность внутри. Мясо следует переворачивать каждые 2 – 3 минуты.

Для того чтобы точно определить готово ли мясо, сделайте надрез ножом. Если выделяется прозрачный сок, мясо готово. Если сок розовый – следует еще немного подержать на углях.

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