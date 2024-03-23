Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе — Отличный рецепт постного борща, можно варить в «рыбные» дни поста

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

килька в томатном соусе — 1 банка;

сардина в томатном соусе — 1 банка;

картофель — 6-7 шт.;

капуста белокочанная — четверть крупного кочана;

вода — 3 литра;

соль перец — по вкусу;

масло растительное — 30 мл;

свекла — 2 шт.

Способ приготовления: Необычный рецепт попался мне на просторах интернета. Борщ с килькой. Щи с килькой в томате мне знакомы с детства, часто такие варю на скорую руку. А вот борщ ни разу не готовила. Решила попробовать, почему бы и нет?

В глубокую кастрюлю наливаем растительное масло, разогреваем, выкладываем туда морковь, нарезанную кубиками.

И лук, нарезанные так же кубиками.

Затем нарезаем свеклу и обжариваем вместе все овощи.

Заливаем водой, добавляем мелко нарезанный картофель.

Тонко шинкуем капусту и выкладываем в кастрюлю.

Затем добавляем консервы в томатном соусе. На большую кастрюлю я взяла две баночки консервов, одной мало, как мне показалось. У меня здесь разные консервы — сардина в томате и килька в томатном соусе.

Перемешиваем, добавляем по вкусу соль и молотый чёрный перец. И варим до готовности овощей около 20 минут.

Вот такой у нас получился рыбный борщ с килькой и сардиной в томатном соусе. Очень даже вкусно и, что немаловажно, быстро. Сейчас как раз идёт пост, поэтому можно варить такой борщ в «рыбные» дни поста.

Время приготовления: 1 ч.