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Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе — Отличный рецепт постного борща, можно варить в «рыбные» дни поста

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Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе — Отличный рецепт постного борща, можно варить в «рыбные» дни поста

Ингредиенты:
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
килька в томатном соусе — 1 банка;
сардина в томатном соусе — 1 банка;
картофель — 6-7 шт.;
капуста белокочанная — четверть крупного кочана;
вода — 3 литра;
соль перец — по вкусу;
масло растительное — 30 мл;
свекла — 2 шт.
Способ приготовления: Необычный рецепт попался мне на просторах интернета. Борщ с килькой. Щи с килькой в томате мне знакомы с детства, часто такие варю на скорую руку. А вот борщ ни разу не готовила. Решила попробовать, почему бы и нет?

В глубокую кастрюлю наливаем растительное масло, разогреваем, выкладываем туда морковь, нарезанную кубиками.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

И лук, нарезанные так же кубиками.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Затем нарезаем свеклу и обжариваем вместе все овощи.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Заливаем водой, добавляем мелко нарезанный картофель.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Тонко шинкуем капусту и выкладываем в кастрюлю.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Затем добавляем консервы в томатном соусе. На большую кастрюлю я взяла две баночки консервов, одной мало, как мне показалось. У меня здесь разные консервы — сардина в томате и килька в томатном соусе.
Перемешиваем, добавляем по вкусу соль и молотый чёрный перец. И варим до готовности овощей около 20 минут.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Вот такой у нас получился рыбный борщ с килькой и сардиной в томатном соусе. Очень даже вкусно и, что немаловажно, быстро. Сейчас как раз идёт пост, поэтому можно варить такой борщ в «рыбные» дни поста.

Рецепт: Борщ с килькой в томатном соусе - Отличный рецепт постного борща, можно варить в "рыбные" дни поста

Время приготовления: 1 ч.

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