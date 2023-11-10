Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Сладкие рулеты вошли в жизнь человека довольно давно. Многим подросткам и детям знакомы сладкие рулеты как десерт, который они приносят в школу на чаепитие. Эта тенденция была актуальна в странах СНГ в 2000 годы.

Как правило, при упоминании сладкого рулета, большинство вспоминает магазинные рулеты. Они приторно сладкие и сухие. При этом с такими рулетами связано множество хороших воспоминаний.

Можно самостоятельно приготовить сочный и вкусный рулет дома. Он не будет приторным, так как в домашнем десерте содержатся лишь натуральные ингредиенты.

Ингредиенты для сладкого рулета:

яйца — 4 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

ванилин — щепотка;

сахар — 1,5 ст. л.;

какао-порошок — 45 г;

молоко — 300 мл;

мука — 150 г;

сливочное масло — 45 г;

сливочный сыр — 5 ст. л.;

вареное сгущенное молоко — 3 ст. л.;

печенье Орео — 10 шт.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

темный шоколад — 85 г;

сливки 33% — 100 г;

арахис — 60 г.

Приготовление сладкого рулета:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, ванилин и сахарный песок. Просеиваем к яйцам какао-порошок, венчиком смешиваем компоненты.

Вливаем в смесь ⅓ часть молока, просеиваем ½ часть муки, замешиваем тесто. Продолжаем добавлять молоко и муку в тесто, вымешивать.

Растапливаем сливочное масло, вливаем в жидкое тесто, перемешиваем. В сухую сковороду выливаем половник жидкого теста, обжариваем тонкий шоколадный блин.

Аналогично обжариваем 5-6 блинов. В качестве начинки используем сливочный сыр и вареное сгущенное молоко, смешиваем.

Смазываем каждый блин начинкой, выкладываем их внахлест друг на друга. Печенье Орео дробим до состояния крупной крошки, высыпаем на верхний слой начинки.

Подгибаем края у рулета так, чтобы он был более ровным, сворачиваем пласт в рулет, фиксируем фольгой. Оставляем рулет в холодильнике на 4 часа.

Для приготовления шоколадной глазури дробим шоколад, смешиваем со сливками.

Растапливаем шоколад в сливках, дробим орехи и добавляем к глазури.

Покрываем глазурью рулет и ждем, пока она затвердеет.

Получается эффектный сладкий рулет своими руками.