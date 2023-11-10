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Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

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Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Сладкие рулеты вошли в жизнь человека довольно давно. Многим подросткам и детям знакомы сладкие рулеты как десерт, который они приносят в школу на чаепитие. Эта тенденция была актуальна в странах СНГ в 2000 годы.

Как правило, при упоминании сладкого рулета, большинство вспоминает магазинные рулеты. Они приторно сладкие и сухие. При этом с такими рулетами связано множество хороших воспоминаний.

Можно самостоятельно приготовить сочный и вкусный рулет дома. Он не будет приторным, так как в домашнем десерте содержатся лишь натуральные ингредиенты.

Ингредиенты для сладкого рулета:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • какао-порошок — 45 г;
  • молоко — 300 мл;
  • мука — 150 г;
  • сливочное масло — 45 г;
  • сливочный сыр — 5 ст. л.;
  • вареное сгущенное молоко — 3 ст. л.;
  • печенье Орео — 10 шт.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

  • темный шоколад — 85 г;
  • сливки 33% — 100 г;
  • арахис — 60 г.

Приготовление сладкого рулета:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, ванилин и сахарный песок. Просеиваем к яйцам какао-порошок, венчиком смешиваем компоненты.

Вливаем в смесь ⅓ часть молока, просеиваем ½ часть муки, замешиваем тесто. Продолжаем добавлять молоко и муку в тесто, вымешивать. 

Растапливаем сливочное масло, вливаем в жидкое тесто, перемешиваем. В сухую сковороду выливаем половник жидкого теста, обжариваем тонкий шоколадный блин.

Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Аналогично обжариваем 5-6 блинов. В качестве начинки используем сливочный сыр и вареное сгущенное молоко, смешиваем.

Смазываем каждый блин начинкой, выкладываем их внахлест друг на друга. Печенье Орео дробим до состояния крупной крошки, высыпаем на верхний слой начинки.

Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Подгибаем края у рулета так, чтобы он был более ровным, сворачиваем пласт в рулет, фиксируем фольгой. Оставляем рулет в холодильнике на 4 часа.

Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Для приготовления шоколадной глазури дробим шоколад, смешиваем со сливками.

Растапливаем шоколад в сливках, дробим орехи и добавляем к глазури.

Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Покрываем глазурью рулет и ждем, пока она затвердеет.

Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Получается эффектный сладкий рулет своими руками.

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