Сладкий праздничный рулет своими руками. Быстрый рецепт без духовки и желатина

Сладкие рулеты вошли в жизнь человека довольно давно. Многим подросткам и детям знакомы сладкие рулеты как десерт, который они приносят в школу на чаепитие. Эта тенденция была актуальна в странах СНГ в 2000 годы.
Как правило, при упоминании сладкого рулета, большинство вспоминает магазинные рулеты. Они приторно сладкие и сухие. При этом с такими рулетами связано множество хороших воспоминаний.
Можно самостоятельно приготовить сочный и вкусный рулет дома. Он не будет приторным, так как в домашнем десерте содержатся лишь натуральные ингредиенты.
Ингредиенты для сладкого рулета:
- яйца — 4 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- ванилин — щепотка;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- какао-порошок — 45 г;
- молоко — 300 мл;
- мука — 150 г;
- сливочное масло — 45 г;
- сливочный сыр — 5 ст. л.;
- вареное сгущенное молоко — 3 ст. л.;
- печенье Орео — 10 шт.
Ингредиенты для шоколадной глазури:
- темный шоколад — 85 г;
- сливки 33% — 100 г;
- арахис — 60 г.
Приготовление сладкого рулета:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, ванилин и сахарный песок. Просеиваем к яйцам какао-порошок, венчиком смешиваем компоненты.
Вливаем в смесь ⅓ часть молока, просеиваем ½ часть муки, замешиваем тесто. Продолжаем добавлять молоко и муку в тесто, вымешивать.
Растапливаем сливочное масло, вливаем в жидкое тесто, перемешиваем. В сухую сковороду выливаем половник жидкого теста, обжариваем тонкий шоколадный блин.
Аналогично обжариваем 5-6 блинов. В качестве начинки используем сливочный сыр и вареное сгущенное молоко, смешиваем.
Смазываем каждый блин начинкой, выкладываем их внахлест друг на друга. Печенье Орео дробим до состояния крупной крошки, высыпаем на верхний слой начинки.
Подгибаем края у рулета так, чтобы он был более ровным, сворачиваем пласт в рулет, фиксируем фольгой. Оставляем рулет в холодильнике на 4 часа.
Для приготовления шоколадной глазури дробим шоколад, смешиваем со сливками.
Растапливаем шоколад в сливках, дробим орехи и добавляем к глазури.
Покрываем глазурью рулет и ждем, пока она затвердеет.
Получается эффектный сладкий рулет своими руками.