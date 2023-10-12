Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рассольник на зиму без уксуса. Томатную пасту можно заменить на измельченные помидоры, но тогда тушите овощи подольше и не добавляйте воду. Вкус такого рассольника получается насыщенным и особенно ароматным. Берите на заметку!
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Крупа перловая 125 Грамм
- Лук репчатый 120 Грамм
- Морковь 120 Грамм
- Огурцы соленые 250 Грамм
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Соль 10 Грамм
- Черный молотый перец 3 Грамма
- Масло растительное 25 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
114 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рассольник на зиму без уксуса»
Подготовьте все ингредиенты.
Крупу перловую предварительно замочите в воде на 2-3 часа. После промойте и откиньте на сито. После отварите перловку до полуготовности.
Репчатый лук нарежьте кубиками, а морковь и соленый огурец натрите на терке.
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте репчатый лук с морковью до золотистого цвета.
Добавьте томатную пасту и соленые огурцы. Перемешайте и тушите под крышкой еще 5 минут.
Добавьте перловую крупу.
Влейте горячую воду так, чтобы она покрывала всю массу. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите на небольшом огне 7-10 минут.
Разложите горячий рассольник по чистым стерилизованным банкам.
Герметично закрутите крышки, банки переверните вверх дном, заверните в полотенце и оставьте до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Рассольник на зиму без уксуса готов.