Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рассольник на зиму без уксуса. Томатную пасту можно заменить на измельченные помидоры, но тогда тушите овощи подольше и не добавляйте воду. Вкус такого рассольника получается насыщенным и особенно ароматным. Берите на заметку!

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Крупа перловая 125 Грамм

Лук репчатый 120 Грамм

Морковь 120 Грамм

Огурцы соленые 250 Грамм

Томатная паста 2 Ст. ложки

Соль 10 Грамм

Черный молотый перец 3 Грамма

Масло растительное 25 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

114 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник на зиму без уксуса»

Подготовьте все ингредиенты.

Крупу перловую предварительно замочите в воде на 2-3 часа. После промойте и откиньте на сито. После отварите перловку до полуготовности.

Репчатый лук нарежьте кубиками, а морковь и соленый огурец натрите на терке.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте репчатый лук с морковью до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и соленые огурцы. Перемешайте и тушите под крышкой еще 5 минут.

Добавьте перловую крупу.

Влейте горячую воду так, чтобы она покрывала всю массу. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите на небольшом огне 7-10 минут.

Разложите горячий рассольник по чистым стерилизованным банкам.

Герметично закрутите крышки, банки переверните вверх дном, заверните в полотенце и оставьте до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Рассольник на зиму без уксуса готов.