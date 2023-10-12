Рецепт пышных сырников, которые не растекаются на сковороде. Шеф-повар поделился секретами

О сырниках человечество знает довольно давно. Можно сказать, что это блюдо появилось почти сразу, как люди открыли для себя творог. Кисломолочное изделие стали обжаривать, запекать и даже варить. Это повлекло появление множества национальных и общеизвестных рецептов творожных блюд.

О точной стране, где впервые стали готовить сырники сказать трудно. В разных источниках информация не совпадает. Поэтому судить о точном происхождении блюда нельзя.

Расскажем, как сделать современные сырники, которые не растекаются на сковороде.

Ингредиенты для сырников:

Творог — 500 г;

Яйцо — шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — ст.л.;

Ванильный сахар — ч.л.;

Мука — 100 г.

Ингредиенты соуса для сырников:

Сметана — 100 г;

Сливочное масло — 50 г;

Сахар — 2 ст.л.

Приготовление сырников:

Выкладываем в миску обязательно сухой творог с небольшим процентом жирности. (Оптимален творог 5% жирности)

Разминаем творог вилкой или протираем через сито.

Если творог содержит много жидкости, лучше оставить его на ночь в марлевой ткани. Так лишняя сыворотка быстрее стекает с творога.

К творогу добавляем лишь одно яйцо. Высыпаем ванильный и классический сахара, соль.

Не стоит злоупотреблять сахаром в сырниках, это влияет на их консистенцию.

Перемешиваем компоненты, просеиваем муку. Вымешиваем руками или ложкой ингредиенты до полного соединения. Посыпаем стол мукой, формируем на поверхности жгут из творожного теста.

Острым ножом режем жгут на порционные кусочки — шайбы из творожного теста.

Накрываем шайбу стаканом и прокручиваем, добиваемся идеальной круглой формы сырника. Аналогично делаем с другой стороной сырника.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем сырники с обеих сторон до румяной корочки.

Кладем сырники на противень, в духовке выпекаем 5 минут при 180 градусах.

Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло, смешиваем с сахаром и сметаной до однородности.

Если соблюдать данные правила, то сырники точно не будут разваливаться на сковороде. А с этим соусом сырники станут вкуснее и слаще.