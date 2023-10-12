ГлавнаяРецептыРецепт, который превратит картофель в роскошное блюдо: как приготовить запеканку с курицей Рецепт, который превратит картофель в роскошное блюдо: как приготовить запеканку с курицей На чтение: 2 минуты Когда речь идет о вкусных и изысканных блюдах, запеканка является настоящим символом уюта и сытности. Существует множество рецептов запеканки, но сочетание курицы и картофеля точно есть на вершине списка. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеканка с куриным мясом и картофелем – блюдо, над которым не нужно трудно и долго хлопотать. Однако она поражает непревзойденным сочетанием вкусов и ароматов. Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Рецепт запеканки с курицей и картофелем Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 800 грамм картофеля; – 500 грамм куриного филе; – 250 грамм сыра чедер; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 250 грамм томатной пасты; – специи: соль, перец, приправа для курицы, приправа для картофеля по вкусу. Приготовление: Картошку помойте и отварите в мундире в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Отварной картофель охладите, затем очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в разогретом масле с 2 чайными ложками куриной приправы. Затем добавьте к мясу томатную пасту и жарьте, пока соус не улетучится. Сыр натрите на терке с большими отверстиями. На дно формы для запекания выложить слой картофеля (примерно 1/3 ломтиков картофеля). Посыпать картошку щепоткой соли и немного приправ для картофеля. Затем половину обжаренного мяса нужно выложить в соус. Посыпьте все половиной сыра. Сверху на сыр выложите половину картофеля, оставшееся мясо и еще один слой картофеля. Посыпьте все оставшимся сыром. Выпекайте запеканку в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут. Подавайте запеченную запеканку теплой. Это особое блюдо, которое часто любят готовить на Житомирщине: старинный рецепт. Поделитесь с друзьями