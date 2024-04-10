Рассольник «Верховинский» с фасолью и грибами: рецепт вкусного супа

Рассольник с грибами и фасолью получается очень вкусным. А еще он чрезвычайно питательный.
Рассольник с грибами и фасолью — это один из лучших вариантов приготовления супа из этой категории. Соленые огурцы и несколько видов грибов прекрасно сочетаются и образуют насыщенный вкус. Рецептом поделились на сайте Ye.
Рассольник «Верховинский» с фасолью и грибами
Ингредиенты:
- два куриных окорочка;
- горсть сушеных грибов (белые, или другие лесные);
- 300 г замороженных опят (можно заменить шампиньонами);
- 200 г фасоли;
- 4 квашеных огурца;
- 5 картофелин;
- одна морковка;
- одна луковица;
- зелень укропа и петрушки, соль, перец молотый, лавровый лист.
Сварите из курятины бульон. Сушеные грибы и фасоль замочите на 2-3 часа, замороженные опята — разморозьте. Картофель нарежьте средними кубиками. Положите в бульон грибы и фасоль. Варите до полуготовности, а затем добавьте картофель.
Огурцы нарежьте кружочками и спассеруйте на растительном масле. Добавьте на сковороду тертую морковь и нарезанный мелко лук. И тушите до готовности овощей.
Добавьте зажарку в суп, посолите и поперчите, положите лавровый лист и зелень. Варите еще пять минут. Подавайте рассольник со сметаной. Но лучше дайте ему настояться.
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