Рассольник «Верховинский» с фасолью и грибами: рецепт вкусного супа

Рассольник с грибами и фасолью получается очень вкусным. А еще он чрезвычайно питательный.

Рассольник с грибами и фасолью — это один из лучших вариантов приготовления супа из этой категории. Соленые огурцы и несколько видов грибов прекрасно сочетаются и образуют насыщенный вкус. Рецептом поделились на сайте Ye.

Рассольник «Верховинский» с фасолью и грибами

Ингредиенты:

два куриных окорочка;

горсть сушеных грибов (белые, или другие лесные);

300 г замороженных опят (можно заменить шампиньонами);

200 г фасоли;

4 квашеных огурца;

5 картофелин;

одна морковка;

одна луковица;

зелень укропа и петрушки, соль, перец молотый, лавровый лист.

Сварите из курятины бульон. Сушеные грибы и фасоль замочите на 2-3 часа, замороженные опята — разморозьте. Картофель нарежьте средними кубиками. Положите в бульон грибы и фасоль. Варите до полуготовности, а затем добавьте картофель.

Огурцы нарежьте кружочками и спассеруйте на растительном масле. Добавьте на сковороду тертую морковь и нарезанный мелко лук. И тушите до готовности овощей.

Добавьте зажарку в суп, посолите и поперчите, положите лавровый лист и зелень. Варите еще пять минут. Подавайте рассольник со сметаной. Но лучше дайте ему настояться.

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