Описание приготовления:

Палтус — довольно нежная и жирная рыбка, именно поэтому мы ее не отвариваем. Она успевает приготовиться и при этом остается нежной и сочной, без резкого запаха. Белок скрепляет начинку, и она не рассыпается при откусывании. Если не любите в пирогах обжаренный лук, добавьте мелко нарезанный или натертый на крупной терке. Если сделать пирожки маленькими, то они прекрасно подойдут для фуршета.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Вода 150 Грамм (теплая)

Сахар 20 Грамм

Соль 3 Грамма (в тесто)

Дрожжи 15 Грамм (свежие, прессованные)

Масло растительное 55 Грамм (без запаха и вкуса, в тесто)

Яйцо 1 Штука (мелкое)

Мука 280 Грамм

Разрыхлитель 1 Щепотка

Палтус 250 Грамм (филе)

Лук репчатый 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Петрушка 1 Ст. ложка (рубленая)

Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха, для смазки)

Количество порций 6

Калорийность

207 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Расстегаи с палтусом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления расстегаев с палтусом.

В миску налейте теплую воду, добавьте свежие дрожжи, всыпьте соль и сахар. Все перемешайте до растворения и однородности.

В миску разбейте яйцо, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте, соедините частями с жидкой частью и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте его в шар и выложите в смазанную растительным маслом глубокую миску. Накройте тесто чистым полотенцем и уберите в теплое место на 40-60 минут для подъема в 2-2.5 раза.

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле до мягкости, остудите.

Яйцо разделите на желток и белок. Из палтуса сделайте филе и порежьте мелким кубиком. В миску выложите палтус, обжаренный лук, мелко нарезанную петрушку. Влейте в миску белок, посолите, поперчите и перемешайте.

Наше тесто подошло.

Разделите тесто на одинаковые части и скатайте в шарики. Выложите их на посыпанный мукой стол, накройте и оставьте на 15-20 минут для подъема.

Шарики раскатайте в лепешки и разложите начинку. Защипайте тесто, наверху оставив дырочку, накройте и оставьте для расстойки на 15-20 минут.

Смешайте желток с молоком и смажьте верх расстегаев. Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки смажьте растительным маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы расстегаи отпыхли.

Приятного аппетита!