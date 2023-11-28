Описание приготовления:
Палтус — довольно нежная и жирная рыбка, именно поэтому мы ее не отвариваем. Она успевает приготовиться и при этом остается нежной и сочной, без резкого запаха. Белок скрепляет начинку, и она не рассыпается при откусывании. Если не любите в пирогах обжаренный лук, добавьте мелко нарезанный или натертый на крупной терке. Если сделать пирожки маленькими, то они прекрасно подойдут для фуршета.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Вода 150 Грамм (теплая)
- Сахар 20 Грамм
- Соль 3 Грамма (в тесто)
- Дрожжи 15 Грамм (свежие, прессованные)
- Масло растительное 55 Грамм (без запаха и вкуса, в тесто)
- Яйцо 1 Штука (мелкое)
- Мука 280 Грамм
- Разрыхлитель 1 Щепотка
- Палтус 250 Грамм (филе)
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Петрушка 1 Ст. ложка (рубленая)
- Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха, для смазки)
Количество порций 6
Калорийность
207 ккал
Калорийность
9 г
Белки
8 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Расстегаи с палтусом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления расстегаев с палтусом.
В миску налейте теплую воду, добавьте свежие дрожжи, всыпьте соль и сахар. Все перемешайте до растворения и однородности.
В миску разбейте яйцо, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте, соедините частями с жидкой частью и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте его в шар и выложите в смазанную растительным маслом глубокую миску. Накройте тесто чистым полотенцем и уберите в теплое место на 40-60 минут для подъема в 2-2.5 раза.
Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле до мягкости, остудите.
Яйцо разделите на желток и белок. Из палтуса сделайте филе и порежьте мелким кубиком. В миску выложите палтус, обжаренный лук, мелко нарезанную петрушку. Влейте в миску белок, посолите, поперчите и перемешайте.
Наше тесто подошло.
Разделите тесто на одинаковые части и скатайте в шарики. Выложите их на посыпанный мукой стол, накройте и оставьте на 15-20 минут для подъема.
Шарики раскатайте в лепешки и разложите начинку. Защипайте тесто, наверху оставив дырочку, накройте и оставьте для расстойки на 15-20 минут.
Смешайте желток с молоком и смажьте верх расстегаев. Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки смажьте растительным маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы расстегаи отпыхли.
Приятного аппетита!