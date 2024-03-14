Рецепт: Нут с курицей — в мультиварке

Ингредиенты:

курица — 500 гр;

нут — 300 гр;

лук репчатый — 300 гр;

лимон — половинка;

чеснок — 1 головка;

перец чили — 2-3 шт;

имбирь — 50 гр

Способ приготовления: На скорую руку решили приготовить что-нибудь на ужин.

Для начала приварили до полуготовности нут. Нут предварительно залили водой и дали постоять. Варим приблизительно полчаса.

Берем достаточно большое количество лука (грамм 300).

Сюда пойдут куриные бедрышки, хотя можно использовать любую часть курицы.

Лук очищаем.

Нарезаем.

Также я использовала внутренний жир, но вы можете брать просто масло — сливочное или растительное — для зажарки.

Куриные бедрышки я разрезала на 2 части вдоль кости.

Также сюда на понадобятся некоторые приправы и специи. Чеснок, острый перец, лимон, имбирь, лавровый лист.

Чеснок и имбирь натираем на терке.

Растапливаем смалец.

Засыпаем лук и обжариваем.

Потом туда же добавляем куриное мясо. И также все специи.

Добавляем куркуму и сладкую паприку.

Протушим минут 10. И добавляем приваренный нут вместе с жидкостью. Выдавливаем сок половинки лимона и корочку лимона отправляем в посуду вариться дальше.

Ставим тушить на полчаса.

Получаем очень вкусный ужин.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.