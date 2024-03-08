Из макарон можно готовить не только привычный нам гарнир. К примеру, запеканка из спагетти с фаршем получается настолько вкусной, что словами нельзя передать. Однако можно сказать лишь одно: возвращаться к обычной варке макарон не захочется.

Запекают спагетти вместе с вариацией соуса болоньезе, в состав которого входят обжаренные овощи, свиной фарш и томатный соус. Выходит очень пряная и ароматная добавка для блюда. А скрепляют всё яйца, соединенные с твердым сыром.

Как готовится сытная запеканка из спагетти с фаршем

Чтобы макароны хорошо пропеклись и вам не пришлось использовать заливку (на основе молока или сливок), отварите изделия из теста в воде. Но не доводите их до готовности. Иначе в духовке спагетти могут превратиться в неаппетитную массу.

Ингредиенты

Свиной фарш250 г Спагетти150 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Томатный соус100 г Твердый сыр100 г Яйцо3 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Паприка0,5 ч. л. Прованские травы0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка по вкусу

Приготовление

Вливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Помещаем в нее спагетти твердых сортов. Варим их в течение 5 минут. Откидываем спагетти на дуршлаг.Очищаем морковь от кожуры. Натираем ее на терке с крупными отверстиями. Нарезаем очищенную луковицу небольшим кубиком. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее репчатый лук и морковь. Обжариваем их в течение 3–4 минут.Добавляем к овощам свиной фарш. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем мясо с морковью и луком в течение 7–8 минут. Не забываем периодически всё помешивать.Добавляем в сковороду томатный соус. Всыпаем соль, черный молотый перец, копченую паприку и прованские травы. Тщательно всё перемешиваем и тушим в течение 4 минут.Хорошенько промываем петрушку. Обсушиваем ее и мелко нарезаем. Натираем на средней терке твердый сыр. Вбиваем в миску яйца. Слегка взбиваем их вилкой. Всыпаем к яйцам сыр и петрушку. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Соединяем спагетти с яичной смесью и обжаренным фаршем. Аккуратно всё перемешиваем. Выкладываем полученную массу в форму для выпекания. Отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30–35 минут.

Подавайте запеканку из спагетти прямо в форме для выпекания. Поместите ее на деревянную разделочную доску по центру стола. Дополните такое блюдо салатом из свежих овощей — и ваш ужин пройдет великолепно.