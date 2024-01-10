Вкусный супчик без мяса. Готовлю за 25 минут из простых продуктов

Большинство жителей СНГ привыкли, что суп является первым обеденным блюдом. Но, попадая в другие страны, оказывается, что не везде суп — обязательное первое блюдо. Например, в Азии супы едят напоследок. Сперва употребляются мясные блюда и закуски, а лишь потом суп. Кроме того, во многих ресторанах Японии и Кореи посетитель будет сам варить суп. Эта услуга создана для того, чтобы погрузить гостя в процесс приготовления. Считается, что так у человека сильнее разыгрывается аппетит.

Супы можно увидеть в любых культурах. Где-то супы пресные, где-то очень острые, где-то горячие, где-то холодные. Расскажем, как приготовить простой суп без мяса.

Ингредиенты для супа:

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Болгарский сладкий перец — 1 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Вода — 1,5 л;

Картофель — 3 шт.;

Рис — 3 ст.л.;

Сыр сливочный — 100 г;

Лук зеленый — пара перьев;

Укроп — пара веточек;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление супа:

Натираем на мелкой терке морковь, нарезаем маленькими кубиками репчатый лук. Нарезаем очищенный перец на тонкие полоски.

В кастрюле на растительном масле пассеруем морковь с луком и перцем пару минут. Добавляем в кастрюлю горячую воду и оставляем суп до кипения под крышкой.

Очищаем картофель и нарезаем мелким кубиком. Добавляем картошку в суп, доводим до готовности, солим. Рис тщательно промываем, добавляем в суп и варим 7 минут под крышкой.

Добавляем в суп сливочный сыр, перчим и тщательно перемешиваем. Шинкуем зеленый лук и укроп, кладем в суп и оставляем вариться еще 5 минут.

Не забываем пропустить через пресс зубчики чеснока и добавить в суп.

После приготовления даем супу настояться 5 минут под крышкой.

Получается отменный овощной суп со сливочными нотками.