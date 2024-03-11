Рецепт: Блины Праздничные — Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 500 мл;

масло растительное — 50 мл;

масло сливочное — 50 г;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 100 г;

сухие дрожжи — 8 г;

сыворотка из-под творога — 600 мл;

манная крупа — 700 г

Способ приготовления: И снова Масленица, и снова наши любимые блины:)

На Масленицу всегда пеку пышные дрожжевые блины.

Бабушка у меня всегда пекла такие толстые блины, ох, мы в детстве ими объедались:)

Один из моих любимых рецептов — блины на сыворотке. К началу Масленицы я делаю творог. Творог на сырники, а сыворотку на блины, очень выгодно.

Сыворотку слегка подогреваем, до 36-37 градусов, добавляем столовую ложку сахара и Быстродействующие дрожжи.

Оставляем эту смесь минут на десять, затем добавляем 100 граммов сахара, чайную ложку соли, 50 мл растительного масла, поллитра тёплого кефира и манную крупу.

Замешиваем тесто венчиком и оставляем на полчаса в теплом месте.

Через полчаса дрожжевое тесто для блинов подошло, можно приступать к выпечке. Ещё раз вымешиваем тесто, разогреваем на сковороде сливочное масло.

Дрожжевые блины я всегда пеку на сливочном масле, а оладушки обычно на растительном, почему-то с детства так привыкла.

Наливаем на хорошо разогретую сковороду небольшой половник теста.

Как только тесто схватилось, переворачиваем на вторую сторону, не ждём когда тесто полностью высохнет, сразу переворачиваем, так блины будут очень пышными и нежными.

Готовые блины складываем стопочкой на тарелку.

Каждый блинчик смазываем небольшим количеством сливочного масла, эту важную работу всегда доверяю детям:)

Дрожжевые блины всегда получаются пышными, мягкими и толстыми. Эти блины пекла для школы, детям на чаепитие к Масленице. На фото то, что нам осталось немножко для дома:)

Вот так выглядят дрожжевые блины на сыворотке в разрезе.

Можно подавать к чаю с вареньем, мёдом, сгущёнкой, но мы больше всего любим со сметаной.

Также к праздничному столу можно сделать красивые шоколадные ажурные блины и шоколадную бабочку из блинов.

Время приготовления: 1 ч.