Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Блины Праздничные — Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Блины Праздничные — Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Ингредиенты:
кефир 2,5% — 500 мл;
масло растительное — 50 мл;
масло сливочное — 50 г;
соль — 1 ч.л.;
сахар — 100 г;
сухие дрожжи — 8 г;
сыворотка из-под творога — 600 мл;
манная крупа  — 700 г
Способ приготовления: И снова Масленица, и снова наши любимые блины:)
На Масленицу всегда пеку пышные дрожжевые блины.

Бабушка у меня всегда пекла такие толстые блины, ох, мы в детстве ими объедались:)

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Один из моих любимых рецептов — блины на сыворотке. К началу Масленицы я делаю творог. Творог на сырники, а сыворотку на блины, очень выгодно.
Сыворотку слегка подогреваем, до 36-37 градусов, добавляем столовую ложку сахара и Быстродействующие дрожжи.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Оставляем эту смесь минут на десять, затем добавляем 100 граммов сахара, чайную ложку соли, 50 мл растительного масла, поллитра тёплого кефира и манную крупу.

Замешиваем тесто венчиком и оставляем на полчаса в теплом месте.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Через полчаса дрожжевое тесто для блинов подошло, можно приступать к выпечке. Ещё раз вымешиваем тесто, разогреваем на сковороде сливочное масло.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Дрожжевые блины я всегда пеку на сливочном масле, а оладушки обычно на растительном, почему-то с детства так привыкла.
Наливаем на хорошо разогретую сковороду небольшой половник теста.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Как только тесто схватилось, переворачиваем на вторую сторону, не ждём когда тесто полностью высохнет, сразу переворачиваем, так блины будут очень пышными и нежными.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Готовые блины складываем стопочкой на тарелку.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Каждый блинчик смазываем небольшим количеством сливочного масла, эту важную работу всегда доверяю детям:)

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Дрожжевые блины всегда получаются пышными, мягкими и толстыми. Эти блины пекла для школы, детям на чаепитие к Масленице. На фото то, что нам осталось немножко для дома:)

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Вот так выглядят дрожжевые блины на сыворотке в разрезе.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Можно подавать к чаю с вареньем, мёдом, сгущёнкой, но мы больше всего любим со сметаной.

Рецепт: Блины Праздничные - Рецепт дрожжевого теста на сыворотке для блинов на Масленицу

Также к праздничному столу можно сделать красивые шоколадные ажурные блины и шоколадную бабочку из блинов.

Время приготовления: 1 ч.

Что будем искать? Например,Человек