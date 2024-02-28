Беру кефир, 1 яйцо и немного муки. Такие пирожки ем и не поправляюсь: бабушка соседка поделилась рецептом

Пирожки с картошкой — культовое блюдо советской кухне. Конечно, до СССР картофельные пирожки тоже были известны народу. Однако, именно в Советском Союзе эту выпечку возвели в культ.

Готовят пирожки с добавлением разных компонентов. Например, в картофельное пюре добавляют жареный лук или зеленый лук, яйца. Получается всегда вкусно.

Большую роль в готовке пирожков играет также тесто. Оно должно быть мягким и пышным. Если пирожки готовятся на сковороде, то тесто не должно вбирать много масла в себя.

Приготовим вкусные картофельные пирожки на сковороде.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

Кефир — 250 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Растительное масло — 30 мл;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль, сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и разрыхлитель, собираем и замешиваем эластичное мягкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут. В это время заранее отваренный очищенный картофель разминаем в пюре.

Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Шинкуем пучок укропа, вместе с луком добавляем в пюре, солим и перемешиваем.

Тесто делим на 16 колобков, оставляем их под целлофаном на 10 минут. Руками раскатываем каждый колобок в лепешку, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку внутри теста, кладем пирожки вниз швом. В сковороде на горячем растительном масле обжариваем каждый пирожок до золотистого цвета с обеих сторон.

Класть пирожки на сковороду необходимо швом вниз.

После приготовления можно убрать пирожки на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.