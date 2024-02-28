Беру кефир, 1 яйцо и немного муки. Такие пирожки ем и не поправляюсь: бабушка соседка поделилась рецептом

Пирожки с картошкой — культовое блюдо советской кухне. Конечно, до СССР картофельные пирожки тоже были известны народу. Однако, именно в Советском Союзе эту выпечку возвели в культ.
Готовят пирожки с добавлением разных компонентов. Например, в картофельное пюре добавляют жареный лук или зеленый лук, яйца. Получается всегда вкусно.
Большую роль в готовке пирожков играет также тесто. Оно должно быть мягким и пышным. Если пирожки готовятся на сковороде, то тесто не должно вбирать много масла в себя.
Приготовим вкусные картофельные пирожки на сковороде.
Ингредиенты теста для картофельных пирожков:
- Кефир — 250 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Растительное масло — 30 мл;
- Мука — 400 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель — 400 г;
- Лук — 1 шт.;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельных пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соль, сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и разрыхлитель, собираем и замешиваем эластичное мягкое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут. В это время заранее отваренный очищенный картофель разминаем в пюре.
Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Шинкуем пучок укропа, вместе с луком добавляем в пюре, солим и перемешиваем.
Тесто делим на 16 колобков, оставляем их под целлофаном на 10 минут. Руками раскатываем каждый колобок в лепешку, куда выкладываем по столовой ложке начинки.
Запечатываем начинку внутри теста, кладем пирожки вниз швом. В сковороде на горячем растительном масле обжариваем каждый пирожок до золотистого цвета с обеих сторон.
Класть пирожки на сковороду необходимо швом вниз.
После приготовления можно убрать пирожки на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.