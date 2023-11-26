Вкуснее любого торта. Пирог на сковороде, который я готовлю на все праздники

Пироги стали для многих кулинаров способом расслабиться. Кажется, что выпечка может выполнять такую функцию лишь в одном случае — когда мы ее един. На самом деле это не так, ибо приготовление пирогов и булочек может стать способом медитации и расслабления.
Английские ученые проводили некоторые эксперименты с выпечкой. Они предлагали поварам приготовить то, что у них ассоциируется с семьей, с любимым делом и уютом. 60% людей начали замешивать тесто. Кто-то пек пирожки, кто-то готовил хлеб по рецепту мамы, а кто-то выпекал красивые булочки.
Стоит взять на заметку данный способ медитации и тоже приготовить ароматный ореховый пирог.
Ингредиенты теста для орехового пирога:
- Мука — 300 г;
- Сахар — 130 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Сметана — 3 ст.л.;
- Растительное масло — 100 мл;
- Молоко — 80 мл;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Сода — 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- Финики — 100 г;
- Грецкие орехи — 70 г;
- Мед — 2 ст. л.
Приготовление орехового пирога:
Высыпаем в миску с яйцами ванильный и классический сахар, взбиваем миксером до образования белой пены. Вливаем в пену растительное масло, продолжаем взбивать.
Добавляем в смесь сметану, взбиваем до однородности. Вливаем в смесь молоко, высыпаем половину от общей массы муки, всыпаем разрыхлитель. Замешиваем густое тесто, в которое высыпаем остатки муки.
Гасим соду при помощи лимонного сока, добавляем в тесто и продолжаем вымешивать.
Для приготовления начинки избавляем финики от косточек, в чаше блендера смешиваем с орехами и медом. Взбиваем ингредиенты до однородности.
Вырезаем круг из пергамента диаметром равный дну сковороды. На медленном огне вливаем ½ часть теста в сковороду.
Выкладываем на верхушку теста начинку.
Накрываем начинку второй частью теста.
Кладем на верхушку пирога пергамент, накрываем крышкой. Готовим пирог 35-40 минут, а затем переворачиваем верхушкой на дно сковороды.
Выпекаем пирог под крышкой еще 15 минут.
В результате получается простой пирог к чаю на сковороде.
Этот сладкий ароматный пирог сможет разнообразить ваш рацион.