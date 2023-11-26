Вкуснее любого торта. Пирог на сковороде, который я готовлю на все праздники

Пироги стали для многих кулинаров способом расслабиться. Кажется, что выпечка может выполнять такую функцию лишь в одном случае — когда мы ее един. На самом деле это не так, ибо приготовление пирогов и булочек может стать способом медитации и расслабления.

Английские ученые проводили некоторые эксперименты с выпечкой. Они предлагали поварам приготовить то, что у них ассоциируется с семьей, с любимым делом и уютом. 60% людей начали замешивать тесто. Кто-то пек пирожки, кто-то готовил хлеб по рецепту мамы, а кто-то выпекал красивые булочки.

Стоит взять на заметку данный способ медитации и тоже приготовить ароматный ореховый пирог.

Ингредиенты теста для орехового пирога:

Мука — 300 г;

Сахар — 130 г;

Яйца — 3 шт.;

Сметана — 3 ст.л.;

Растительное масло — 100 мл;

Молоко — 80 мл;

Ванильный сахар — 10 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сода — 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Финики — 100 г;

Грецкие орехи — 70 г;

Мед — 2 ст. л.

Приготовление орехового пирога:

Высыпаем в миску с яйцами ванильный и классический сахар, взбиваем миксером до образования белой пены. Вливаем в пену растительное масло, продолжаем взбивать.

Добавляем в смесь сметану, взбиваем до однородности. Вливаем в смесь молоко, высыпаем половину от общей массы муки, всыпаем разрыхлитель. Замешиваем густое тесто, в которое высыпаем остатки муки.

Гасим соду при помощи лимонного сока, добавляем в тесто и продолжаем вымешивать.

Для приготовления начинки избавляем финики от косточек, в чаше блендера смешиваем с орехами и медом. Взбиваем ингредиенты до однородности.

Вырезаем круг из пергамента диаметром равный дну сковороды. На медленном огне вливаем ½ часть теста в сковороду.

Выкладываем на верхушку теста начинку.

Накрываем начинку второй частью теста.

Кладем на верхушку пирога пергамент, накрываем крышкой. Готовим пирог 35-40 минут, а затем переворачиваем верхушкой на дно сковороды.

Выпекаем пирог под крышкой еще 15 минут.

В результате получается простой пирог к чаю на сковороде.

Этот сладкий ароматный пирог сможет разнообразить ваш рацион.