Рецепт: Чипсы по-домашнему — из лаваша

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт;

масло растительное — 1 ст.ложка;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Лаваш – тонкая, вкусная лепешка. Приготовить из лаваша можно несколько видов закуски. Я готовлю закусочные рулетики, горячие бутерброды, шаурму и даже готовила пиццу. Сегодня я приготовила из лаваша чипсы.

Лаваш нарезала на полосочки, а затем на треугольники.

Но резать можно как вам захочется, хоть квадратиками, хоть полосками. Нарезанный лаваш сложила в глубокий салатник. Добавила немного растительного масла, соль и специи по вкусу.

Все тщательно перемешала, перемешать желательно так, чтобы каждый кусочек лаваша был в масле и специях. Выкладываю будущие чипсы в форму для запекания, можно использовать противень вместо формы.

Отправляю в уже прогретую духовку примерно до 180С. Запекаю до золотистости.

Домашние чипсы из лаваша долго не задерживаются.

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.