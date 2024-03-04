Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

О яблочных пирогах известно большому количеству народов. В каждом европейском государстве есть свой способ приготовления яблочного пирога. Примечательно, но в основном эти рецепты не особо сильно отличаются друг от друга. Испортить пирог с яблочной начинкой трудно, но возможно. Для того чтобы не допустить ошибок, стоит воспользоваться рекомендациями.
Во-первых, выбирать стоит сладкие яблоки, так как они придают сильный аромат и сладость пирогу.
Во-вторых, не стоит очищать шкурку яблок, если хочется получить слегка терпкий кислый привкус.
Расскажем, как приготовить немецкий яблочный пирог.
Ингредиенты для немецкого яблочного пирога:
- яблоки — 2 шт.;
- сливочное масло — 60 г;
- сахар — 210 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 300 г;
- пищевая сода — 15 г;
- молоко — 200 мл.
Приготовление немецкого яблочного пирога:
Очищаем яблоки от кожуры и удаляем сердцевину, нарезаем маленькими кубиками. Растапливаем в сковороде сливочное масло, высыпаем к нему 90 грамм сахара.
Когда сахар растопится в масле выкладываем на сковороду яблочные кусочки.
Варим яблоки в карамели 10 минут на среднем огне.
Для теста разбиваем в миску яйца, смешиваем с остатками сахара венчиком. Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, выливаем молоко и замешиваем тесто.
Выкладываем в густое тесто карамелизированные яблоки и перемешиваем.
Застилаем дно формы для выпечки пергаментом, смазываем бока и дно сливочным маслом.
Выливаем тесто с яблоками на дно формы.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Получается сладкий вкусный яблочный пирог по немецкому рецепту.