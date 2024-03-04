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Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

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Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

О яблочных пирогах известно большому количеству народов. В каждом европейском государстве есть свой способ приготовления яблочного пирога. Примечательно, но в основном эти рецепты не особо сильно отличаются друг от друга. Испортить пирог с яблочной начинкой трудно, но возможно. Для того чтобы не допустить ошибок, стоит воспользоваться рекомендациями.

Во-первых, выбирать стоит сладкие яблоки, так как они придают сильный аромат и сладость пирогу.

Во-вторых, не стоит очищать шкурку яблок, если хочется получить слегка терпкий кислый привкус.

Расскажем, как приготовить немецкий яблочный пирог.

Ингредиенты для немецкого яблочного пирога:

  • яблоки — 2 шт.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • сахар — 210 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 300 г;
  • пищевая сода — 15 г;
  • молоко — 200 мл.

Приготовление немецкого яблочного пирога:

Очищаем яблоки от кожуры и удаляем сердцевину, нарезаем маленькими кубиками. Растапливаем в сковороде сливочное масло, высыпаем к нему 90 грамм сахара.

Когда сахар растопится в масле выкладываем на сковороду яблочные кусочки.

Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

Варим яблоки в карамели 10 минут на среднем огне.

Для теста разбиваем в миску яйца, смешиваем с остатками сахара венчиком. Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, выливаем молоко и замешиваем тесто.

Выкладываем в густое тесто карамелизированные яблоки и перемешиваем.

Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

Застилаем дно формы для выпечки пергаментом, смазываем бока и дно сливочным маслом.

Выливаем тесто с яблоками на дно формы.

Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

Получается сладкий вкусный яблочный пирог по немецкому рецепту.

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