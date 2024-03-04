Знаменитый немецкий яблочный пирог. Простой рецепт, красивый результат

О яблочных пирогах известно большому количеству народов. В каждом европейском государстве есть свой способ приготовления яблочного пирога. Примечательно, но в основном эти рецепты не особо сильно отличаются друг от друга. Испортить пирог с яблочной начинкой трудно, но возможно. Для того чтобы не допустить ошибок, стоит воспользоваться рекомендациями.

Во-первых, выбирать стоит сладкие яблоки, так как они придают сильный аромат и сладость пирогу.

Во-вторых, не стоит очищать шкурку яблок, если хочется получить слегка терпкий кислый привкус.

Расскажем, как приготовить немецкий яблочный пирог.

Ингредиенты для немецкого яблочного пирога:

яблоки — 2 шт.;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 210 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 300 г;

пищевая сода — 15 г;

молоко — 200 мл.

Приготовление немецкого яблочного пирога:

Очищаем яблоки от кожуры и удаляем сердцевину, нарезаем маленькими кубиками. Растапливаем в сковороде сливочное масло, высыпаем к нему 90 грамм сахара.

Когда сахар растопится в масле выкладываем на сковороду яблочные кусочки.

Варим яблоки в карамели 10 минут на среднем огне.

Для теста разбиваем в миску яйца, смешиваем с остатками сахара венчиком. Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, выливаем молоко и замешиваем тесто.

Выкладываем в густое тесто карамелизированные яблоки и перемешиваем.

Застилаем дно формы для выпечки пергаментом, смазываем бока и дно сливочным маслом.

Выливаем тесто с яблоками на дно формы.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается сладкий вкусный яблочный пирог по немецкому рецепту.