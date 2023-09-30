Описание приготовления:
Приготовить форель солёную в масле в домашних условиях совершенно не сложно. Это классическое и вкусное блюдо не требует особых кулинарных навыков и времени для того, чтобы достичь идеального сочетания текстуры и вкуса. По желанию можете использовать различные травы и специи, чтобы придать рыбе дополнительный аромат. Лимонный сок, душистый перец, а так же такая зелень как укроп, петрушка или розмарин — тоже могут использоваться как приправа. Форель подаётся как холодная закуска или как дополнение к гарниру к другим блюдам. Малосольная красная рыбка прекрасно сочетается со свежим хлебом, картофелем или листовым салатом. Форель имеет насыщенный вкус и нежную структуру — идеальный выбор для любителей морепродуктов!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Форель 1 Килограмм
- Соль 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Растительное масло 50 Миллилитров (по факту)
Количество порций 12
Калорийность
133 ккал
Калорийность
17 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Форель солёная в масле»
Подготовьте форель, соль, сахар и масло.
Нарежьте форель стейками, толщиной 1,5-2 см. Удобнее разделывать рыбу, пока она слегка подморожена.
Затем снимите кожу и отделите филе от костей.
Смешайте соль с сахаром. Укладывайте кусочки форели слоями, смазывая маслом и посыпая солью с сахаром.
Оставьте на 1 час при комнатной температуре, а затем закройте крышкой или затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник.
Через 12 часов форель солёная в масле готова. Приятного аппетита!