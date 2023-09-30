Описание приготовления:

Приготовить форель солёную в масле в домашних условиях совершенно не сложно. Это классическое и вкусное блюдо не требует особых кулинарных навыков и времени для того, чтобы достичь идеального сочетания текстуры и вкуса. По желанию можете использовать различные травы и специи, чтобы придать рыбе дополнительный аромат. Лимонный сок, душистый перец, а так же такая зелень как укроп, петрушка или розмарин — тоже могут использоваться как приправа. Форель подаётся как холодная закуска или как дополнение к гарниру к другим блюдам. Малосольная красная рыбка прекрасно сочетается со свежим хлебом, картофелем или листовым салатом. Форель имеет насыщенный вкус и нежную структуру — идеальный выбор для любителей морепродуктов!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Форель 1 Килограмм

Соль 2 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Растительное масло 50 Миллилитров (по факту)

Количество порций 12

Калорийность

133 ккал

Калорийность

17 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Форель солёная в масле»

Подготовьте форель, соль, сахар и масло.

Нарежьте форель стейками, толщиной 1,5-2 см. Удобнее разделывать рыбу, пока она слегка подморожена.

Затем снимите кожу и отделите филе от костей.

Смешайте соль с сахаром. Укладывайте кусочки форели слоями, смазывая маслом и посыпая солью с сахаром.

Оставьте на 1 час при комнатной температуре, а затем закройте крышкой или затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник.

Через 12 часов форель солёная в масле готова. Приятного аппетита!