Описание приготовления:

Для приготовления бульона я использовала куриные бедра, также можно использовать для бульона любые другие куриные части. При желании рис можно заменить другой крупой, например, гречневой, получается тоже очень вкусно.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Супы Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Рис 80 Грамм

Морковь 1 Штука

Картофель 3 Штуки

Куриные бедра 3 Штуки

Вода 1.5 Литра

Соль 1 Чайная ложка

Свежая петрушка По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

110 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичный суп диетический»

Подготовьте необходимые ингредиенты. Картофель и морковь почистите и помойте. Свежую зелень ополосните в проточной воде. Рис промойте в нескольких водах до прозрачности жидкости.

Сварите свежий куриный бульон. Я сняла с куриных бедер кожу и выложила их в кастрюлю залив водой, затем довела на среднем огне до кипения и слила эту закипевшую жидкость. В кастрюлю я залила свежую воду и уже после кипения продолжала варить в течение одного часа. Бульон готов и из него можно извлечь куриные бедра совсем, или можно вернуть в кастрюлю только куриное мясо, снятое с кости.

В горячий бульон добавьте промытый рис. Варите рис 15 минут.

Затем добавьте картофель, нарезанный кубиками небольшого размера.

Сразу же добавьте морковь, нарезанную тонкими кружочками или полукружочками. Варите все вместе еще 15 минут.

В отдельной миске хорошенько взболтайте яйца до получения однородной смеси.

Залейте яичную смесь тонкой струйкой в кастрюлю с горячим супом при этом постоянно мешайте ложкой.

Добавьте мелко порезанную петрушку, добавьте соль. Обязательно снимите пробу и скорректируйте количество соли. Через 5 минут кастрюлю с готовым супом снимите с огня.

Горячий суп разлейте по порционным тарелкам и подавайте к столу.