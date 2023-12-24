Описание приготовления:
Каша "Дружба" хороша как в горячем, так и в холодном виде. Обязательно предварительно замачивайте пшено в горячей воде, это избавит его от горечи. Рис нужен только круглозерный, другой вид не подойдет. Подавайте ее с молоком, полив растопленным сливочным маслом.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Рис / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Рис круглозерный 50 Грамм
- Пшено 50 Грамм
- Вода 250 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Яйцo 1 Штука
- Масло сливочное 20 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
120 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша "Дружба" в духовке классическая»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления каши "Дружба" по классическому рецепту. Пшено залейте горячей водой и оставьте на 10 минут, затем хорошо промойте.
В кастрюлю с толстым дном выложите пшено, промытый рис и влейте воду. Готовьте все на медленном огне в течение 10 минут.
Влейте в кастрюлю половину молока, перемешайте и варите еще семь минут перемешивая.
Соедините молоко, яйцо, соль, сахар и хорошо перемешайте.
Перемешайте кашу с молочной массой и перемешайте. Керамическую форму смажьте сливочным маслом и переложите кашу, разровняйте.
Форму с кашей «Дружба» поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Каша должна стать плотной, а наверху появиться красивая корочка. Готовую кашу достаньте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!