Описание приготовления:

Каша "Дружба" хороша как в горячем, так и в холодном виде. Обязательно предварительно замачивайте пшено в горячей воде, это избавит его от горечи. Рис нужен только круглозерный, другой вид не подойдет. Подавайте ее с молоком, полив растопленным сливочным маслом.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Рис / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Рис круглозерный 50 Грамм

Пшено 50 Грамм

Вода 250 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1/4 Чайных ложки

Яйцo 1 Штука

Масло сливочное 20 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

120 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша "Дружба" в духовке классическая»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления каши "Дружба" по классическому рецепту. Пшено залейте горячей водой и оставьте на 10 минут, затем хорошо промойте.

В кастрюлю с толстым дном выложите пшено, промытый рис и влейте воду. Готовьте все на медленном огне в течение 10 минут.

Влейте в кастрюлю половину молока, перемешайте и варите еще семь минут перемешивая.

Соедините молоко, яйцо, соль, сахар и хорошо перемешайте.

Перемешайте кашу с молочной массой и перемешайте. Керамическую форму смажьте сливочным маслом и переложите кашу, разровняйте.

Форму с кашей «Дружба» поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Каша должна стать плотной, а наверху появиться красивая корочка. Готовую кашу достаньте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!