Можно есть даже на ночь. Легкий и полезный салат за 5 минут: вечером больше не переедаю

Легкие салаты всегда должны быть частью человеческого рациона. Дело в том, что такие салаты не только улучшают пищеварение, но и помогают в похудении. Нередко мы сталкиваемся с проблемой лишнего веса из-за переедания. В какой промежуток времени много есть особенно опасно для фигуры? Ночью.
В ночное время суток желудок медленнее усваивает пищу. Жирная и углеводная еда откладывается в тканях. Если привычку ночной трапезы убрать трудно, то нужно ее скорректировать.
Расскажем про диетический салат, который можно есть даже ночью.
Ингредиенты для салата:
- яйца — 2 шт.;
- огурец — 150 г;
- салат айсберг — 150 г;
- морской коктейль — 150 г;
- сыр Фета — 50 г;
- соль — щепотка;
- йогурт классический — 2 ст.л.
Приготовление салата:
Шинкуем салат айсберг небольшими кусочками. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Аналогично режем огурцы и высыпаем вместе с яйцами в миску к салату.
Нарезаем небольшими кусочками сыр, слегка измельчаем морской коктейль и тоже кладем в салат. Солим салат, заправляем йогуртом и тщательно перемешиваем.
Получается легкий салат для диетического перекуса.
Он разнообразит ваш рацион питания и даст возможность не переедать в ночное время.