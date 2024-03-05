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Можно есть даже на ночь. Легкий и полезный салат за 5 минут: вечером больше не переедаю

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Можно есть даже на ночь. Легкий и полезный салат за 5 минут: вечером больше не переедаю

Легкие салаты всегда должны быть частью человеческого рациона. Дело в том, что такие салаты не только улучшают пищеварение, но и помогают в похудении. Нередко мы сталкиваемся с проблемой лишнего веса из-за переедания. В какой промежуток времени много есть особенно опасно для фигуры? Ночью.

В ночное время суток желудок медленнее усваивает пищу. Жирная и углеводная еда откладывается в тканях. Если привычку ночной трапезы убрать трудно, то нужно ее скорректировать.

Расскажем про диетический салат, который можно есть даже ночью.

Ингредиенты для салата:

  • яйца — 2 шт.;
  • огурец — 150 г;
  • салат айсберг — 150 г;
  • морской коктейль — 150 г;
  • сыр Фета — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • йогурт классический — 2 ст.л.

Приготовление салата:

Шинкуем салат айсберг небольшими кусочками. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Аналогично режем огурцы и высыпаем вместе с яйцами в миску к салату.

Нарезаем небольшими кусочками сыр, слегка измельчаем морской коктейль и тоже кладем в салат. Солим салат, заправляем йогуртом и тщательно перемешиваем.

Можно есть даже на ночь. Легкий и полезный салат за 5 минут: вечером больше не переедаю

Получается легкий салат для диетического перекуса.

Можно есть даже на ночь. Легкий и полезный салат за 5 минут: вечером больше не переедаю

Он разнообразит ваш рацион питания и даст возможность не переедать в ночное время.

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