Рецепт: Яблочный пирог с меренгой — и лепестками арахиса

Ингредиенты:

яблоки — 900 грамм;

масло сливочное — 180 грамм;

сахар белый — 4 столовые ложки и 150 грамм;

яйца куриные — 4 штуки;

мука — 200 грамм;

разрыхлитель теста — 0,5 чайной ложки;

соль — щепотка;

лепестки арахиса — 10 грамм;

лимон — половина

Способ приготовления: Яблочный пирог с меренгой — это невероятной вкусное нежное лакомство! Настоящий яблочный десерт!

Нежное песочное тесто, много кисло сладкой яблочной начинки, и воздушная меренга сверху — ЭТО очень ВКУСНО! Вкуснее Шарлотки!

На первый взгляд кажется, что это сложно, но на самом деле все легко и просто!

Сначала приготовим яблочную начинку: яблоки нарежем кубиками, если кожура жесткая можно очистить, если мягкая, то можно оставить. Можно использовать замороженные яблочки.

Нарезанные яблоки сбрызнуть соком 1/2 лимона

На разогретую сковороду отправляем 30 грамм сливочного масла и 2 столовые ложки сахара

и туда же отправляем наши яблочки, иногда помешивая тушим 5-10 минут до мягкости ( в зависимости от сорта яблок).

Теперь приготовим тесто, заранее ставим разогреваться духовку до 190 градусов.

В емкости соединяем все сухие ингредиенты ( 200 грамм муки, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и разрыхлитель)

и натираем 150 грамм сливочного масла на терке, после чего нужно быстро перетереть масло с мукой в крошку.

Делаем углубление и добавляем 4 желтка ( белки пойдут на меренгу:)).

И замешиваем тесто, долго вымешивать не нужно, просто чтобы тесто собралось в комок. Если вдруг тесто суховато и в комок не собирается, то добавляем холодную воду по 1 столовой ложке.

Тесто готово!

Форма у меня диаметром 26 см (можно использовать от 22 до 26 см) распределяем тесто по форме руками, формируя бортики, высотой 3-4 см.

и сверху выкладываем нашу готовую яблочную начинку, разравниваем.

и отправляем в духовку разогретую до 190 градусов на 30-40 минут, а мы тем временем приготовим меренгу!

Через 30 минут достаем наш яблочный пирог и сверху выкладываем меренгу.

Распределяем ложкой и ложкой же делаем вот такие узоры, сверху можно посыпать лепестками арахиса/миндаля, а можно и пропустить этот шаг.

и снова в духовку на 10-15 минут, чтобы меренга приготовилась.

Вот такая красота у нас получилась!

даем пирогу немного отдохнуть и можно нарезать и заваривать свежий чай!

Это очень вкусно! Яблочный пирог по этому рецепту понравится всем любителям яблочной выпечки.

Видео:

Время приготовления: 45 мин.