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Заливной пирог с капустой

На чтение: 13 минут
Заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — быстрая и простая выпечка, которую можно приготовить в духовке в домашних условиях. Существует множество рецептов быстрых пирогов, потому что выпечка эта воздушная и очень вкусная. Заливной пирог с капустой, испеченный в духовке, готовится с минимумом теста и большим количеством начинки. Готовить его можно на основе кефира, сметаны, простокваши, майонеза и даже йогурта. Начинку тоже можно менять по желанию.

Заливной пирог с капустой и яйцом на кефире в духовке

По данному рецепту вы можете быстро приготовить вкусную домашнюю выпечку для своих близких. Тесто будем готовить на кефире и начиним пирог капустой с яйцом.

Заливной пирог с капустой

Ингредиенты –+10 порц.

  • Капуста белокочанная ⅓ кочана
  • Мука 3.5 стакана
  • Кефир 2.5 стакана
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Масло подсолнечное 5 ст.л.
  • Масло сливочное 1 ст.л.
  • Сода пищевая 1 ч.л.
  • Сахар-песок  по вкусу
  • Соль  по вкусу

На порцию Калории: 95 ккал Белки: 4.6 г Жиры: 0.6 г Углеводы: 17.2 г Шаги 60 мин.

  1. Заливной пирог с капустой

    Как испечь вкусный заливной пирог с капустой в духовке? Почистите луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами.

  2. Заливной пирог с капустой

    Лук пожарьте до румяного цвета на разогретой сковородке с небольшим количеством подсолнечного масла. Затем налейте к нему 1/3 стакана воды и потушите, пока вся жидкость не выпарится.

  3. Заливной пирог с капустой

    Нашинкуйте тонкой соломкой часть кочана капусты. Мелко нарезанная капуста готовится быстрее.

  4. Заливной пирог с капустой

    Капусту переложите в сковородку к луку, пожарьте 10–15 минут, затем налейте к ней немного воды, посолите и еще 5–10 минут потушите, постоянно перемешивая, чтобы не подгорела.

  5. Заливной пирог с капустой

    Немного подогрейте нужное количество кефира, перелейте его в посуду для замеса теста, всыпьте соду, щепотку соли, сахар и размешайте. Затем разбейте в кефир два яйца и с помощью миксера или венчиком все перемешайте.

  6. Заливной пирог с капустой

    Муку для теста просейте через сито, чтобы пирог был более воздушным. Порционно насыпайте муку к жидкой основе, продолжая тесто вымешивать миксером.

  7. Заливной пирог с капустой

    Замешивайте тесто до однородного и без комочков состояния. Консистенция теста должна получиться, как густая сметана. Оставьте тесто на 15 минут.

  8. Заливной пирог с капустой

    В обжаренную капусту вбейте два яйца. Можно яйца сварить заранее, нашинковать и добавить к капусте. Но с сырыми яйцами быстрее.

  9. Заливной пирог с капустой

    Быстро, в течение 1 минуты, пожарьте капусту с яйцом.

  10. Заливной пирог с капустой

    Разогрейте духовку до 180°С и подготовьте форму для запекания. Форму застелите бумагой для выпечки и хорошо намажьте сливочным маслом, чтобы потом пирог легко достался из формы. Налейте в форму половину приготовленного теста. Поверх его уложите ровным слоем жареную с яйцом капусту, не вдавливая ее в тесто.

  11. Заливной пирог с капустой

    На начинку налейте вторую половину теста и ложкой равномерно распределите его по поверхности.

  12. Заливной пирог с капустой

    Запекайте пирог в течение 1 час. Выключите духовку и дайте постоять пирогу в ней минут 15. Затем обильно смажьте пирог куском сливочного масла и переверните на разделочную доску дном вверх.

  13. Заливной пирог с капустой

    Аккуратно разрежьте приготовленный пирог на порционные кусочки и разложите по тарелочкам.

  14. Заливной пирог с капустой

    Подайте к капустному пирогу ароматный чай.

Приятного аппетита!

Заливной пирог с капустой на кефире и майонезе в духовке

В данном рецепте вам предлагается приготовить тесто для заливного пирога на основе майонеза и кефира. Ваша выпечка будет очень нежной. Вкус основы теста в этом рецепте прекрасно сочетается с начинкой и совсем не перебивает вкус капусты.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Майонез – 250 г.
  • Мука – 6 ст. л.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Капуста – ¼ кочана.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль и сода – по 1 щепотке.
  • Укроп – ½ пучка.
  • Масло для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку для пирога.

2. Почистите луковицу, нашинкуйте небольшими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла.

Заливной пирог с капустой

3. Нашинкуйте капусту соломкой или маленькими кубиками, добавьте в сковородку к луку, посыпьте ее солью и перцем, и потушите до готовности.

Заливной пирог с капустой

4. Заранее отварите вкрутую два яйца, почистите их и также порежьте на средние кубики.

Заливной пирог с капустой

5. Укроп промойте и мелко нарежьте.

6. Нарезанные яйца и укроп переложите к капусте и все размешайте. Ваша начинка приготовлена.

Заливной пирог с капустой

7. С помощью миксера в посуде для замеса теста взбейте три яйца со щепоткой соли и соды.

8. Добавьте к взбитым яйцам майонез и теплый кефир и еще раз миксером размешайте.

Заливной пирог с капустой

9. Затем к полученной жидкой основе насыпьте просеянную через сито муку и замесите тесто. Его консистенция должна быть, как у густой сметаны.

Заливной пирог с капустой

10. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и намажьте ее подсолнечным маслом.

11. Половину теста налейте в форму.

Заливной пирог с капустой

12. На тесто аккуратно разложите капустную начинку.

Заливной пирог с капустой

13. Начинку покройте остальным тестом и разровняйте ложкой поверхность пирога.

Заливной пирог с капустой

14. Выпекайте пирог при 180°С в течение 40 минут до появления румяной корочки.

Заливной пирог с капустой

15. Готовый пирог немного остудите, и подавайте к столу.

Заливной пирог с капустой

Приятного аппетита!

Очень вкусный заливной пирог с капустой на кефире и сметане

Тесто для заливного пирога, замешанное на сметане и кефире, получается особенно пышным и нежным. В капустную начинку по своему желанию можете добавить и различные специи, и чеснок, и обжаренные морковь с луком.

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сметана – 6 ст. л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ст. л.
  • Сахар – ½ ст. л.
  • Капуста – 1/3 кочана.
  • Соль – ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. Капусту для пирога нарежьте тонкой соломкой, немного посолите и перетрите руками, чтобы дала сок.

2. Затем сок слейте, добавьте к ней по своему вкусу или свежую зелень, или чеснок, или специи, или пожаренные лук с морковью.

Заливной пирог с капустой

3. В посуду для замеса теста разбейте три яйца и белок четвертого яйца, а желток оставьте для смазывания пирога.

Заливной пирог с капустой

4. К яйцам насыпьте сахар, посолите их и взбейте венчиком.

Заливной пирог с капустой

5. Затем добавьте к взбитым яйцам необходимое количество сметаны и теплого кефира и все хорошо перемешайте.

6. В отдельную мисочку просейте на сито муку и перемешайте ее с разрыхлителем.

Заливной пирог с капустой

7. Муку пересыпьте в жидкую основу и замесите тесто до однородной и без комочков консистенции.

Заливной пирог с капустой

8. Форму для выпечки застелите кусочком специальной бумаги и обильно смажьте ее сливочным маслом.

Заливной пирог с капустой

9. Капустную начинку уложите на дно формы ровным слоем.

Заливной пирог с капустой

10. Начинку залейте тестом и форму немного встряхните, чтобы тесто распределилось равномерно.

Заливной пирог с капустой

11. Желток смешайте с одной ложкой сметаны и полученной смесью намажьте пирог сверху.

Заливной пирог с капустой

12. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 45 минут.

Заливной пирог с капустой

Приятного аппетита!

Низкокалорийный заливной пирог на кефире

Это рецепт приготовления низкокалорийного десерта для тех, кто придерживается правил ЗОЖ или нуждается в диетическом питании. Готовится такой пирог из простых и полезных продуктов: овощей, кисломолочных продуктов и цельнозерновой муки или отрубей.

Ингредиенты:

  • Обезжиренный кефир – 2 ст.
  • Цельнозерновая мука или отруби – 1.5 ст.
  • Капуста – 1/3 кочана.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Специи, соль и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Чистим морковь, промываем и измельчаем на крупной терке.

2. Тонко шинкуем соломкой капусту.

Заливной пирог с капустой

3. Натертую морковь обжариваем на растительном или оливковом масле, посыпав ее специями.

Заливной пирог с капустой

4. Затем к моркови кладем нашинкованную капусту и тушим овощи до готовности.

Заливной пирог с капустой

5. Немного нагреваем нужное количество кефира, добавляем к нему соду и перемешиваем.

Заливной пирог с капустой

6. К кефиру насыпаем муку или отруби, немного соли и оливкового масла и миксером замешиваем тесто.

Заливной пирог с капустой

7. Форму для выпечки застилаем специальной бумагой и смазываем маслом.

Заливной пирог с капустой

8. Наливаем в форму ровным слоем часть теста.

Заливной пирог с капустой

9. На тесто помещаем капустную начинку.

Заливной пирог с капустой

10. Заливаем начинку оставшимся тестом и ложкой выравниваем его поверхность.

Заливной пирог с капустой

11. Запекаем пирог в духовке при 160°С в течение 40 минут.

Заливной пирог с капустой

12. Диетический и малокалорийный десерт готов.

Заливной пирог с капустой

Кушайте на здоровье!

Простой и быстрый рецепт пирога из тушеной капусты

По предлагаемому рецепту вы можете приготовить очень вкусную выпечку, используя для начинки тушеную капусту. Тесто будем готовить на сметане. Готовится такой пирог быстро и просто. Попробуйте!

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Сметана – 1 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Капуста – ½ кочана.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Соль и сахар по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовим капустную начинку для пирога.

2. Морковь чистим, натираем на терке и обжариваем в казане или глубокой сковородке.

Заливной пирог с капустой

3. Добавляем к моркови нашинкованную тонкой соломкой капусту, солим по вкусу, наливаем полстакана воды и тушим в течение 15 минут, прикрыв емкость крышкой. По истечении этого времени добавляем к капусте томатную пасту, сахар и тушим еще некоторое время, убрав крышку, пока не выпарится вся жидкость.

Заливной пирог с капустой

4. Для приготовления теста разделяем яйца на желтки и белки.

5. Желтки помещаем в посуду для замеса теста и хорошо перемешиваем со сметаной.

Заливной пирог с капустой

6. Затем насыпам к этой смеси просеянную муку, соль и разрыхлитель и замешиваем тесто до однородного состояния.

Заливной пирог с капустой

7. Белки взбиваем миксером, добавляем их к тесту и аккуратно перемешиваем.

Заливной пирог с капустой

8. Форму для выпечки застилаем бумагой и смазываем маслом.

9. Половину теста наливаем в форму.

Заливной пирог с капустой

10. На тесто раскладываем тушеную капусту. На капусту выливаем остальное тесто и выравниваем его поверхность.

Заливной пирог с капустой

11. Запекаем пирог в духовке при 180°С в течение 35–40 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.

Заливной пирог с капустой

12. Ваша вкусная выпечка готова.

Заливной пирог с капустой

Кушайте на здоровье!

Вкусный заливной пирог из свежей капусты

Этот рецепт заливного пирога со свежей капустой относится к блюдам на скорую руку. При соблюдении правильной пропорции продуктов у вас получится отличное блюдо для семейного ужина. Тесто замешиваем на кефире. Капусту берем свежую, а если она зимнего сорта, то предварительно ее обжариваем или тушим. Важный ингредиент в этом рецепте – сливочное масло.

Ингредиенты:

  • Мука и кефир – по 2 ст.
  • Капуста – ½ кочана.
  • Сливочное масло – 100 г.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль и сода – по ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. В микроволновке растопите сливочное масло и немного подогрейте кефир.

Заливной пирог с капустой

2. В посуду для замеса теста просейте нужное количество муки и перемешайте ее с содой.

Заливной пирог с капустой

3. Налейте к муке теплый кефир, растопленное масло и добавьте соль и сахар.

Заливной пирог с капустой

4. С помощью миксера или венчиком замесите тесто до однородного состояния. Оно должно получиться по консистенции, как сметана.

Заливной пирог с капустой

5. Тесто оставьте на 20–30 минут, чтобы набухла мука, а кефир дал реакцию с содой.

Заливной пирог с капустой

6. Свежую капусту, нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и немного рукой перетрите, чтобы она уменьшилась в объеме и дала сок.

Заливной пирог с капустой

7. Выберите любую форму для запекания и смажьте ее растительным маслом.

Заливной пирог с капустой

8. В форму налейте одну половину теста. На него положите подготовленную капусту и залейте остальным тестом. Форму немного встряхните, чтобы тесто распределилось равномерно.

Заливной пирог с капустой

9. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 40–50 минут. Проверьте пирог на готовность, проткнув его деревянной палочкой.

Заливной пирог с капустой

10. Готовый пирог обильно намажьте сверху сливочным маслом и посыпьте по желанию кунжутом.

Заливной пирог с капустой

Приятного аппетита!

Пирог с капустой и фаршем на кефире в духовке

В данном рецепте вам предлагается приготовить вкусный и сытный заливной пирог с начинкой из фарша и капусты. Это блюдо будет эффектным и на праздничном, и на повседневном столе. Если подать в теплом виде и со сметаной – пальчики оближешь!

Ингредиенты:

  • Мука – 6 ст. л.
  • Кефир жирный – 1 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Капуста – ¼ кочана.
  • Фарш – 300 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Сода – 1/3 ч. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль и сахар по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В посуду для замеса теста налейте подогретый кефир, добавьте две ложки майонеза, просеянную через сито муку, соду, соль и сахар по своему вкусу. Затем вбейте в эту смесь яйца.

Заливной пирог с капустой

2. Венчиком или миксером замесите однородное тесто, только миксером долго не перемешивайте, чтобы тесто осталось воздушным.

Заливной пирог с капустой

3. Луковицу почистите, порежьте небольшими кусочками и поджарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Заливной пирог с капустой

4. К луку положите мясной фарш. Его посолите, и добавьте по своему вкусу любые специи.

Заливной пирог с капустой

5. Фарш с луком перемешайте, чтобы не было комочков, и потушите в течение 10 минут.

6. Капусту мелко нарежьте и обжарьте на отдельной сковородке. Смешайте капусту с приготовленным фаршем. Эту начинку охладите, добавьте нарезанную свежую зелень, и попробуйте на вкус.

Заливной пирог с капустой

7. Форму для выпечки пирога застелите специальной бумагой и намажьте маслом.

Заливной пирог с капустой

8. В форму разложите ровным слоем приготовленную начинку и залейте ее тестом.

Заливной пирог с капустой

9. Запекайте пирог в духовке при 200°С в течение 45–50 минут, пока тесто не пропечется и пирог не покроется красивой румяной корочкой. Верх готового пирога смажьте сливочным маслом.

Заливной пирог с капустой

10. Испеченный пирог остудите и переложите на блюдо начинкой кверху. Посыпьте пирог свежей зеленью.

Заливной пирог с капустой

Приятного аппетита!

Заливной пирог с капустой и курицей в духовке

В этом рецепте вам предлагается начинить заливной пирог капустой с куриным мясом. Начинка будет сочная и ароматная, ведь курица хорошо сочетается с капустой. Тесто для этого пирога готовим на кефире с майонезом.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Майонез – 4 ст. л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Мука – 1.5 ст.
  • Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
  • Филе курицы – 300 г.
  • Капуста – ¼ кочана.
  • Соль, черный молотый перец и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В посуду для замеса теста налейте теплый кефир, добавьте к нему указанное в рецепте количество майонеза и яиц. Смесь немного посолите и венчиком перемешайте.

Заливной пирог с капустой

2. В отдельную тарелочку просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем.

Заливной пирог с капустой

3. Затем муку пересыпьте в кефирную смесь и замесите тесто.

Заливной пирог с капустой

4. Куриное филе промойте, удалите лишнюю влагу и порежьте его на тонкие брусочки.

Заливной пирог с капустой

5. Нашинкуйте капусту, посолите, поперчите и перетрите рукой.

6. Смешайте нарезанные филе и капусту, и посыпьте начинку мелко нарезанной свежей зеленью.

7. Форму для пирога застелите бумагой для выпечки и смажьте растительным маслом.

8. Половину приготовленного теста перелейте в форму.

Заливной пирог с капустой

9. На него ровным слоем разложите начинку. Закройте начинку второй половиной теста. Можете посыпать пирог кунжутом.

Заливной пирог с капустой

10. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 40–45 минут.

Заливной пирог с капустой

Кушайте на здоровье!

Пирог с капустой и рыбными консервами на кефире

В данном рецепте вам предлагается приготовить еще одно блюдо на скорую руку. Добавление в капустную начинку консервированной в масле рыбы сделает вкус пирога принципиально отличным от других, и это блюдо найдет своих почитателей. Главное в рецепте – наличие хороших консервов в масле или собственном соку. Это может быть тунец, сайра или сардины.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Капуста – 1/3 кочана.
  • Рыбные консервы – 1 банка.
  • Кефир – 1.5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Лук и морковь – по ½ шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
  • Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Почистите лук и морковь, промойте их и измельчите на крупную терку.

2. Капусту нарежьте тонкой соломкой.

Заливной пирог с капустой

3. Разогрейте на сковородке подсолнечное масло и пожарьте на нем лук и морковь. Затем добавьте нашинкованную капусту и на небольшом огне овощи потушите до готовности.

Заливной пирог с капустой

4. У консервированной рыбы удалите лишние косточки и немного ее разомните вилкой.

5. Смешайте рыбу с тушеной капустой и по своему вкусу посолите.

Заливной пирог с капустой

6. В посуду для замеса теста налейте слегка подогретый кефир, вбейте яйца, добавьте разрыхлитель, соль и майонез, и венчиком замесите тесто. Долго вымешивать тесто не надо, иначе не будет пышным. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.

Заливной пирог с капустой

7. Форму для выпечки намажьте подсолнечным маслом и налейте в нее одну часть теста.

Заливной пирог с капустой

8. Равномерно разложите на тесте приготовленную начинку и закройте ее другой частью теста.

Заливной пирог с капустой

9. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 30 минут.

Заливной пирог с капустой

Кушайте на здоровье!

Пошаговый рецепт пирога с капустой и грибами на кефире

В данном рецепте вам предлагается приготовить сытный и вкусный заливной пирог, начинив его капустой с грибами. Это прекрасная альтернатива пирожкам с капустой. Его можно готовить и к празднику, и к обеду или ужину. Грибы берем любые, но лучше настоящие лесные. Рецепт простой и быстрый.

Ингредиенты:

  • Мука – 1.5 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Майонез – 6 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Капуста – 1/6 кочана.
  • Грибы – 250 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала сварите в подсоленной воде до готовности свежие или мороженые грибы и нарежьте их небольшими кусочками.

2. Затем грибы обжарьте вместе с порезанным луком на подсолнечном масле.

Заливной пирог с капустой

3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посыпьте солью и рукою немного перетрите, чтобы дала сок и уменьшила объем. Капусту не обжариваем.

Заливной пирог с капустой

4. В посуду для замеса теста налейте теплый кефир, добавьте майонез и яйца, и венчиком перемешайте.

Заливной пирог с капустой

5. В отдельной мисочке смешайте просеянную на сито муку с разрыхлителем.

Заливной пирог с капустой

6. Затем муку добавьте к жидкой основе и замесите однородное тесто, чтобы было консистенции густой сметаны.

Заливной пирог с капустой

7. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и немного посыпьте манкой.

8. Налейте в форму часть теста.

Заливной пирог с капустой

9. На него уложите обжаренные грибы.

10. На грибы ровным слоем разложите нашинкованную капусту.

Заливной пирог с капустой

11. Начинку залейте остальным тестом. По верху пирога разложите кусочки грибов для украшения.

Заливной пирог с капустой

12. Запекайте пирог при 180°С в течение 40 минут до румяной корочки на поверхности.

Заливной пирог с капустой

Кушайте на здоровье!

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