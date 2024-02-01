Заливной пирог с капустой — быстрая и простая выпечка, которую можно приготовить в духовке в домашних условиях. Существует множество рецептов быстрых пирогов, потому что выпечка эта воздушная и очень вкусная. Заливной пирог с капустой, испеченный в духовке, готовится с минимумом теста и большим количеством начинки. Готовить его можно на основе кефира, сметаны, простокваши, майонеза и даже йогурта. Начинку тоже можно менять по желанию.

Заливной пирог с капустой и яйцом на кефире в духовке

По данному рецепту вы можете быстро приготовить вкусную домашнюю выпечку для своих близких. Тесто будем готовить на кефире и начиним пирог капустой с яйцом.

Ингредиенты –+10 порц.

Капуста белокочанная ⅓ кочана

Мука 3.5 стакана

Кефир 2.5 стакана

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо куриное 4 шт.

Масло подсолнечное 5 ст.л.

Масло сливочное 1 ст.л.

Сода пищевая 1 ч.л.

Сахар-песок по вкусу

Соль по вкусу

На порцию Калории: 95 ккал Белки: 4.6 г Жиры: 0.6 г Углеводы: 17.2 г Шаги 60 мин.

Как испечь вкусный заливной пирог с капустой в духовке? Почистите луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами. Лук пожарьте до румяного цвета на разогретой сковородке с небольшим количеством подсолнечного масла. Затем налейте к нему 1/3 стакана воды и потушите, пока вся жидкость не выпарится. Нашинкуйте тонкой соломкой часть кочана капусты. Мелко нарезанная капуста готовится быстрее. Капусту переложите в сковородку к луку, пожарьте 10–15 минут, затем налейте к ней немного воды, посолите и еще 5–10 минут потушите, постоянно перемешивая, чтобы не подгорела. Немного подогрейте нужное количество кефира, перелейте его в посуду для замеса теста, всыпьте соду, щепотку соли, сахар и размешайте. Затем разбейте в кефир два яйца и с помощью миксера или венчиком все перемешайте. Муку для теста просейте через сито, чтобы пирог был более воздушным. Порционно насыпайте муку к жидкой основе, продолжая тесто вымешивать миксером. Замешивайте тесто до однородного и без комочков состояния. Консистенция теста должна получиться, как густая сметана. Оставьте тесто на 15 минут. В обжаренную капусту вбейте два яйца. Можно яйца сварить заранее, нашинковать и добавить к капусте. Но с сырыми яйцами быстрее. Быстро, в течение 1 минуты, пожарьте капусту с яйцом. Разогрейте духовку до 180°С и подготовьте форму для запекания. Форму застелите бумагой для выпечки и хорошо намажьте сливочным маслом, чтобы потом пирог легко достался из формы. Налейте в форму половину приготовленного теста. Поверх его уложите ровным слоем жареную с яйцом капусту, не вдавливая ее в тесто. На начинку налейте вторую половину теста и ложкой равномерно распределите его по поверхности. Запекайте пирог в течение 1 час. Выключите духовку и дайте постоять пирогу в ней минут 15. Затем обильно смажьте пирог куском сливочного масла и переверните на разделочную доску дном вверх. Аккуратно разрежьте приготовленный пирог на порционные кусочки и разложите по тарелочкам. Подайте к капустному пирогу ароматный чай.

Приятного аппетита!

Заливной пирог с капустой на кефире и майонезе в духовке

В данном рецепте вам предлагается приготовить тесто для заливного пирога на основе майонеза и кефира. Ваша выпечка будет очень нежной. Вкус основы теста в этом рецепте прекрасно сочетается с начинкой и совсем не перебивает вкус капусты.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Майонез – 250 г.

Мука – 6 ст. л.

Яйцо – 5 шт.

Капуста – ¼ кочана.

Лук – 1 шт.

Соль и сода – по 1 щепотке.

Укроп – ½ пучка.

Масло для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку для пирога.

2. Почистите луковицу, нашинкуйте небольшими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла.

3. Нашинкуйте капусту соломкой или маленькими кубиками, добавьте в сковородку к луку, посыпьте ее солью и перцем, и потушите до готовности.

4. Заранее отварите вкрутую два яйца, почистите их и также порежьте на средние кубики.

5. Укроп промойте и мелко нарежьте.

6. Нарезанные яйца и укроп переложите к капусте и все размешайте. Ваша начинка приготовлена.

7. С помощью миксера в посуде для замеса теста взбейте три яйца со щепоткой соли и соды.

8. Добавьте к взбитым яйцам майонез и теплый кефир и еще раз миксером размешайте.

9. Затем к полученной жидкой основе насыпьте просеянную через сито муку и замесите тесто. Его консистенция должна быть, как у густой сметаны.

10. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и намажьте ее подсолнечным маслом.

11. Половину теста налейте в форму.

12. На тесто аккуратно разложите капустную начинку.

13. Начинку покройте остальным тестом и разровняйте ложкой поверхность пирога.

14. Выпекайте пирог при 180°С в течение 40 минут до появления румяной корочки.

15. Готовый пирог немного остудите, и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Очень вкусный заливной пирог с капустой на кефире и сметане

Тесто для заливного пирога, замешанное на сметане и кефире, получается особенно пышным и нежным. В капустную начинку по своему желанию можете добавить и различные специи, и чеснок, и обжаренные морковь с луком.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Кефир – 1 ст.

Сметана – 6 ст. л.

Яйцо – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ст. л.

Сахар – ½ ст. л.

Капуста – 1/3 кочана.

Соль – ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. Капусту для пирога нарежьте тонкой соломкой, немного посолите и перетрите руками, чтобы дала сок.

2. Затем сок слейте, добавьте к ней по своему вкусу или свежую зелень, или чеснок, или специи, или пожаренные лук с морковью.

3. В посуду для замеса теста разбейте три яйца и белок четвертого яйца, а желток оставьте для смазывания пирога.

4. К яйцам насыпьте сахар, посолите их и взбейте венчиком.

5. Затем добавьте к взбитым яйцам необходимое количество сметаны и теплого кефира и все хорошо перемешайте.

6. В отдельную мисочку просейте на сито муку и перемешайте ее с разрыхлителем.

7. Муку пересыпьте в жидкую основу и замесите тесто до однородной и без комочков консистенции.

8. Форму для выпечки застелите кусочком специальной бумаги и обильно смажьте ее сливочным маслом.

9. Капустную начинку уложите на дно формы ровным слоем.

10. Начинку залейте тестом и форму немного встряхните, чтобы тесто распределилось равномерно.

11. Желток смешайте с одной ложкой сметаны и полученной смесью намажьте пирог сверху.

12. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 45 минут.

Приятного аппетита!

Низкокалорийный заливной пирог на кефире

Это рецепт приготовления низкокалорийного десерта для тех, кто придерживается правил ЗОЖ или нуждается в диетическом питании. Готовится такой пирог из простых и полезных продуктов: овощей, кисломолочных продуктов и цельнозерновой муки или отрубей.

Ингредиенты:

Обезжиренный кефир – 2 ст.

Цельнозерновая мука или отруби – 1.5 ст.

Капуста – 1/3 кочана.

Морковь – 2 шт.

Сода – 1 ч. л.

Специи, соль и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Чистим морковь, промываем и измельчаем на крупной терке.

2. Тонко шинкуем соломкой капусту.

3. Натертую морковь обжариваем на растительном или оливковом масле, посыпав ее специями.

4. Затем к моркови кладем нашинкованную капусту и тушим овощи до готовности.

5. Немного нагреваем нужное количество кефира, добавляем к нему соду и перемешиваем.

6. К кефиру насыпаем муку или отруби, немного соли и оливкового масла и миксером замешиваем тесто.

7. Форму для выпечки застилаем специальной бумагой и смазываем маслом.

8. Наливаем в форму ровным слоем часть теста.

9. На тесто помещаем капустную начинку.

10. Заливаем начинку оставшимся тестом и ложкой выравниваем его поверхность.

11. Запекаем пирог в духовке при 160°С в течение 40 минут.

12. Диетический и малокалорийный десерт готов.

Кушайте на здоровье!

Простой и быстрый рецепт пирога из тушеной капусты

По предлагаемому рецепту вы можете приготовить очень вкусную выпечку, используя для начинки тушеную капусту. Тесто будем готовить на сметане. Готовится такой пирог быстро и просто. Попробуйте!

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Сметана – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Капуста – ½ кочана.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль и сахар по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовим капустную начинку для пирога.

2. Морковь чистим, натираем на терке и обжариваем в казане или глубокой сковородке.

3. Добавляем к моркови нашинкованную тонкой соломкой капусту, солим по вкусу, наливаем полстакана воды и тушим в течение 15 минут, прикрыв емкость крышкой. По истечении этого времени добавляем к капусте томатную пасту, сахар и тушим еще некоторое время, убрав крышку, пока не выпарится вся жидкость.

4. Для приготовления теста разделяем яйца на желтки и белки.

5. Желтки помещаем в посуду для замеса теста и хорошо перемешиваем со сметаной.

6. Затем насыпам к этой смеси просеянную муку, соль и разрыхлитель и замешиваем тесто до однородного состояния.

7. Белки взбиваем миксером, добавляем их к тесту и аккуратно перемешиваем.

8. Форму для выпечки застилаем бумагой и смазываем маслом.

9. Половину теста наливаем в форму.

10. На тесто раскладываем тушеную капусту. На капусту выливаем остальное тесто и выравниваем его поверхность.

11. Запекаем пирог в духовке при 180°С в течение 35–40 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.

12. Ваша вкусная выпечка готова.

Кушайте на здоровье!

Вкусный заливной пирог из свежей капусты

Этот рецепт заливного пирога со свежей капустой относится к блюдам на скорую руку. При соблюдении правильной пропорции продуктов у вас получится отличное блюдо для семейного ужина. Тесто замешиваем на кефире. Капусту берем свежую, а если она зимнего сорта, то предварительно ее обжариваем или тушим. Важный ингредиент в этом рецепте – сливочное масло.

Ингредиенты:

Мука и кефир – по 2 ст.

Капуста – ½ кочана.

Сливочное масло – 100 г.

Сахар – 2 ст. л.

Соль и сода – по ½ ч. л.

Процесс приготовления:

1. В микроволновке растопите сливочное масло и немного подогрейте кефир.

2. В посуду для замеса теста просейте нужное количество муки и перемешайте ее с содой.

3. Налейте к муке теплый кефир, растопленное масло и добавьте соль и сахар.

4. С помощью миксера или венчиком замесите тесто до однородного состояния. Оно должно получиться по консистенции, как сметана.

5. Тесто оставьте на 20–30 минут, чтобы набухла мука, а кефир дал реакцию с содой.

6. Свежую капусту, нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и немного рукой перетрите, чтобы она уменьшилась в объеме и дала сок.

7. Выберите любую форму для запекания и смажьте ее растительным маслом.

8. В форму налейте одну половину теста. На него положите подготовленную капусту и залейте остальным тестом. Форму немного встряхните, чтобы тесто распределилось равномерно.

9. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 40–50 минут. Проверьте пирог на готовность, проткнув его деревянной палочкой.

10. Готовый пирог обильно намажьте сверху сливочным маслом и посыпьте по желанию кунжутом.

Приятного аппетита!

Пирог с капустой и фаршем на кефире в духовке

В данном рецепте вам предлагается приготовить вкусный и сытный заливной пирог с начинкой из фарша и капусты. Это блюдо будет эффектным и на праздничном, и на повседневном столе. Если подать в теплом виде и со сметаной – пальчики оближешь!

Ингредиенты:

Мука – 6 ст. л.

Кефир жирный – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Капуста – ¼ кочана.

Фарш – 300 г.

Лук – 1 шт.

Сода – 1/3 ч. л.

Майонез – 2 ст. л.

Соль и сахар по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В посуду для замеса теста налейте подогретый кефир, добавьте две ложки майонеза, просеянную через сито муку, соду, соль и сахар по своему вкусу. Затем вбейте в эту смесь яйца.

2. Венчиком или миксером замесите однородное тесто, только миксером долго не перемешивайте, чтобы тесто осталось воздушным.

3. Луковицу почистите, порежьте небольшими кусочками и поджарьте на растительном масле до золотистого цвета.

4. К луку положите мясной фарш. Его посолите, и добавьте по своему вкусу любые специи.

5. Фарш с луком перемешайте, чтобы не было комочков, и потушите в течение 10 минут.

6. Капусту мелко нарежьте и обжарьте на отдельной сковородке. Смешайте капусту с приготовленным фаршем. Эту начинку охладите, добавьте нарезанную свежую зелень, и попробуйте на вкус.

7. Форму для выпечки пирога застелите специальной бумагой и намажьте маслом.

8. В форму разложите ровным слоем приготовленную начинку и залейте ее тестом.

9. Запекайте пирог в духовке при 200°С в течение 45–50 минут, пока тесто не пропечется и пирог не покроется красивой румяной корочкой. Верх готового пирога смажьте сливочным маслом.

10. Испеченный пирог остудите и переложите на блюдо начинкой кверху. Посыпьте пирог свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Заливной пирог с капустой и курицей в духовке

В этом рецепте вам предлагается начинить заливной пирог капустой с куриным мясом. Начинка будет сочная и ароматная, ведь курица хорошо сочетается с капустой. Тесто для этого пирога готовим на кефире с майонезом.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Майонез – 4 ст. л.

Яйцо – 4 шт.

Мука – 1.5 ст.

Разрыхлитель – 1.5 ч. л.

Филе курицы – 300 г.

Капуста – ¼ кочана.

Соль, черный молотый перец и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В посуду для замеса теста налейте теплый кефир, добавьте к нему указанное в рецепте количество майонеза и яиц. Смесь немного посолите и венчиком перемешайте.

2. В отдельную тарелочку просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем.

3. Затем муку пересыпьте в кефирную смесь и замесите тесто.

4. Куриное филе промойте, удалите лишнюю влагу и порежьте его на тонкие брусочки.

5. Нашинкуйте капусту, посолите, поперчите и перетрите рукой.

6. Смешайте нарезанные филе и капусту, и посыпьте начинку мелко нарезанной свежей зеленью.

7. Форму для пирога застелите бумагой для выпечки и смажьте растительным маслом.

8. Половину приготовленного теста перелейте в форму.

9. На него ровным слоем разложите начинку. Закройте начинку второй половиной теста. Можете посыпать пирог кунжутом.

10. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 40–45 минут.

Кушайте на здоровье!

Пирог с капустой и рыбными консервами на кефире

В данном рецепте вам предлагается приготовить еще одно блюдо на скорую руку. Добавление в капустную начинку консервированной в масле рыбы сделает вкус пирога принципиально отличным от других, и это блюдо найдет своих почитателей. Главное в рецепте – наличие хороших консервов в масле или собственном соку. Это может быть тунец, сайра или сардины.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Капуста – 1/3 кочана.

Рыбные консервы – 1 банка.

Кефир – 1.5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Лук и морковь – по ½ шт.

Майонез – 2 ст. л.

Разрыхлитель – 1.5 ч. л.

Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Почистите лук и морковь, промойте их и измельчите на крупную терку.

2. Капусту нарежьте тонкой соломкой.

3. Разогрейте на сковородке подсолнечное масло и пожарьте на нем лук и морковь. Затем добавьте нашинкованную капусту и на небольшом огне овощи потушите до готовности.

4. У консервированной рыбы удалите лишние косточки и немного ее разомните вилкой.

5. Смешайте рыбу с тушеной капустой и по своему вкусу посолите.

6. В посуду для замеса теста налейте слегка подогретый кефир, вбейте яйца, добавьте разрыхлитель, соль и майонез, и венчиком замесите тесто. Долго вымешивать тесто не надо, иначе не будет пышным. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.

7. Форму для выпечки намажьте подсолнечным маслом и налейте в нее одну часть теста.

8. Равномерно разложите на тесте приготовленную начинку и закройте ее другой частью теста.

9. Запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 30 минут.

Кушайте на здоровье!

Пошаговый рецепт пирога с капустой и грибами на кефире

В данном рецепте вам предлагается приготовить сытный и вкусный заливной пирог, начинив его капустой с грибами. Это прекрасная альтернатива пирожкам с капустой. Его можно готовить и к празднику, и к обеду или ужину. Грибы берем любые, но лучше настоящие лесные. Рецепт простой и быстрый.

Ингредиенты:

Мука – 1.5 ст.

Кефир – 1 ст.

Майонез – 6 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Капуста – 1/6 кочана.

Грибы – 250 г.

Лук – 1 шт.

Соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала сварите в подсоленной воде до готовности свежие или мороженые грибы и нарежьте их небольшими кусочками.

2. Затем грибы обжарьте вместе с порезанным луком на подсолнечном масле.

3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посыпьте солью и рукою немного перетрите, чтобы дала сок и уменьшила объем. Капусту не обжариваем.

4. В посуду для замеса теста налейте теплый кефир, добавьте майонез и яйца, и венчиком перемешайте.

5. В отдельной мисочке смешайте просеянную на сито муку с разрыхлителем.

6. Затем муку добавьте к жидкой основе и замесите однородное тесто, чтобы было консистенции густой сметаны.

7. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и немного посыпьте манкой.

8. Налейте в форму часть теста.

9. На него уложите обжаренные грибы.

10. На грибы ровным слоем разложите нашинкованную капусту.

11. Начинку залейте остальным тестом. По верху пирога разложите кусочки грибов для украшения.

12. Запекайте пирог при 180°С в течение 40 минут до румяной корочки на поверхности.

Кушайте на здоровье!