Возьмите картофель и квашеную капусту. Готовлю на завтрак или ужин вместо привычных котлет

Нередко в интернете можно наткнуться на различные новшества современной кулинарии. Одним из таких новшеств являются котлеты из сои, бобов и прочих продуктов не животного происхождения. Вегетарианские котлеты вызывают вокруг себя много споров.

Ценители настоящего мяса считают, что подобные блюда нельзя назвать котлетами. Изначально французское слово котлета означает ребрышко на кости.

Другие думают, что котлеты из сои открыли новую ветвь гастрономии. Это гуманный способ употребления привычных продуктов.

Стоит приобщиться к вегетарианской кухне и приготовить овощные котлеты.

Ингредиенты для вегетарианских котлет:

Картофель — 300 г;

Капуста квашеная – 200 г;

Лук — 1 шт.;

Яйцо — 3 шт.;

Прованские травы;

Паприка – ½ ч.л.;

Панировочные сухари — 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

Майонез – 3 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Чеснок – 1 зубчик;

Черный перец.

Приготовление овощных котлет:

Отвариваем картофель до готовности. В холодной воде промываем квашеную капусту несколько раз, сливаем жидкость через дуршлаг.

Нарезаем мелко лук, обжариваем пару минут в сковороде на растительном масле. К луку добавляем капусту и жарим 10 минут.

Остужаем смесь лука и капусты, натираем к ним через крупную терку очищенную вареную картошку. К смеси разбиваем яйцо, высыпаем паприку, прованские травы и панировочные сухари, смешиваем.

Формируем котлеты из полученной массы. Оставшиеся яйца разбиваем в отдельную миску и взбиваем вилкой. Обволакиваем котлеты в яичной массе, а затем в панировочных сухарях.

В сковороде на растительном масле обжариваем овощные котлеты с каждой стороны по паре минут. Для соуса в майонез натираем зубчик чеснока, высыпаем соль и черный перец, смешиваем.

Подавать овощные котлеты можно с соусом из майонеза. Это отличная замена обычным мясным котлетам.