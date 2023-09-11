Рецепт: Икра из зеленых помидоров — в мультварке

Ингредиенты:

зеленые томаты — 3 кг;

перец сладкий — 2 шт;

перец острый — 1 шт;

стебель сельдерея — 2 шт;

лук репчатый — 500 гр;

морковь — 500 гр;

чеснок — 5 шт;

томатная паста — 1-2 ст.л.

Способ приготовления: После сбора урожая на дачах очень часто остаются зеленые недоспевшие помидоры, которые не советую никому выбрасывать. Есть много рецептов их приготовления (можете поискать у меня).

В данном случае я хочу рассказать о приготовлении икры из помидоров.

В дополнение к ним вы можете использовать крупные огурцы переростки, сладкий перец по желанию.

Также в икру идет острый перец (кладите по своему вкусу), несколько стеблей сельдерея.

Лук и чеснок.

Полкило моркови (приблизительно на 3 кг. помидоров).

Зеленые помидоры нарезаем на четвертинки, а более мелкие на половинки. Солим — 4-6 грамм крупной соли. И оставляем на полчаса постоять, образовавшийся сок сливаем.

Нарезаем овощи произвольно и отправляем в чашу мультиварки к половине общего объема помидор.

Сверху выкладываем остальные помидоры. Добавляем 4 столовые ложки сахара с горкой и 2 грамма соли.

Все перемешиваем.

Черный перец горошком, душистый перец горошком и кориандр следует измельчить и добавляем 1 столовую ложку смеси к помидорам.

Ставим в режиме тушения на час. Постоянно помешиваем.

В конце варки добавляем чеснок.

Томатную пасту (1-2 столовые ложки) и ложку сладкой паприки или куркумы для цвета.

Тушеные овощи перебиваем блендером и еще раз провариваем минут 10.

Наша икра из помидор готова. Можно подавать как закуску, а можно разлить по стерилизованным баночкам на зиму.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.