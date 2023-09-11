Рецепт: Икра из зеленых помидоров — в мультварке

Ингредиенты:
зеленые томаты — 3 кг;
перец сладкий — 2 шт;
перец острый — 1 шт;
стебель сельдерея — 2 шт;
лук репчатый — 500 гр;
морковь — 500 гр;
чеснок — 5 шт;
томатная паста — 1-2 ст.л.
Способ приготовления: После сбора урожая на дачах очень часто остаются зеленые недоспевшие помидоры, которые не советую никому выбрасывать. Есть много рецептов их приготовления (можете поискать у меня).
В данном случае я хочу рассказать о приготовлении икры из помидоров.
В дополнение к ним вы можете использовать крупные огурцы переростки, сладкий перец по желанию.
Также в икру идет острый перец (кладите по своему вкусу), несколько стеблей сельдерея.
Лук и чеснок.
Полкило моркови (приблизительно на 3 кг. помидоров).
Зеленые помидоры нарезаем на четвертинки, а более мелкие на половинки. Солим — 4-6 грамм крупной соли. И оставляем на полчаса постоять, образовавшийся сок сливаем.
Нарезаем овощи произвольно и отправляем в чашу мультиварки к половине общего объема помидор.
Сверху выкладываем остальные помидоры. Добавляем 4 столовые ложки сахара с горкой и 2 грамма соли.
Все перемешиваем.
Черный перец горошком, душистый перец горошком и кориандр следует измельчить и добавляем 1 столовую ложку смеси к помидорам.
Ставим в режиме тушения на час. Постоянно помешиваем.
В конце варки добавляем чеснок.
Томатную пасту (1-2 столовые ложки) и ложку сладкой паприки или куркумы для цвета.
Тушеные овощи перебиваем блендером и еще раз провариваем минут 10.
Наша икра из помидор готова. Можно подавать как закуску, а можно разлить по стерилизованным баночкам на зиму.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.