Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Невероятно нежный и тонкий пирог с картошкой

Пироги имеются во всех странах мира, только в каждой рецептура приготовления разная. Соответственно и тренды на начинки к пирогам тоже отличаются. Например, в Америке большой популярностью пользуются яблочные пироги. Их привезли в страну первые переселенцы.
В странах Востока люди зациклены на пирогах с мясом. Причем приветствуется любое мясо кроме свинины по убеждениям народов.
В нашей стране к пирогам относятся с особой любовью и уважением. Выпекаются как мясные пироги, так и овощные.
Расскажем, как приготовить ароматный пирог с картофелем.
Ингредиенты для теста пирога с картофелем:
- яйцо — шт.;
- тёплое молоко — 80 мл;
- сахар — ст.л.;
- дрожжи — 4 г;
- мука — 250 г;
- соль — ч.л.;
- сливочное масло — 30 г.
Ингредиенты для начинки:
- отварной картофель — 400 г;
- молоко — 4 ст.л.;
- сыр — 140 г.
Приготовление картофельного пирога:
В миску разбиваем яйцо, вливаем теплое молоко, высыпаем сахарный песок и дрожжи. Тщательно перемешиваем ингредиенты до растворения песчинок.
Высыпаем в смесь молока и яйца муку и соль, замешиваем тесто. В сформировавшийся колобок добавляем мягкое тесто, продолжаем вымешивать мягкий ком.
Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час в тепле. В это время приготовим начинку — соединяем очищенную картошку с солью, молотым перцем и молоком.
Разминаем картофель до состояния пюре.
Делим тесто на две одинаковые части. Раскатываем оба пласта в большие по диаметру толстые лепешки. На одну лепешку выкладываем начинку из картофельного пюре.
Натираем на крупной терке сыр, выкладываем на поверхность картофельного слоя.
Накрываем начинку второй лепешкой, запечатываем и загибаем края внутрь.
Перекладываем пирог на противень с пергаментом, накрываем целлофаном и оставляем на 15 минут. Смазываем пирог молоком, пальцами слегка приминаем поверхность, создавая на пироге рельеф.
Выпекаем пирог при 160 градусах в духовке полчаса.
После приготовления смазываем пирог сливочным маслом. Выпечка имеет много начинки внутри и весьма тонкое мягкое тесто.