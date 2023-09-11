Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт. Невероятно нежный и тонкий пирог с картошкой

Пироги имеются во всех странах мира, только в каждой рецептура приготовления разная. Соответственно и тренды на начинки к пирогам тоже отличаются. Например, в Америке большой популярностью пользуются яблочные пироги. Их привезли в страну первые переселенцы.

В странах Востока люди зациклены на пирогах с мясом. Причем приветствуется любое мясо кроме свинины по убеждениям народов.

В нашей стране к пирогам относятся с особой любовью и уважением. Выпекаются как мясные пироги, так и овощные.

Расскажем, как приготовить ароматный пирог с картофелем.

Ингредиенты для теста пирога с картофелем:

яйцо — шт.;

тёплое молоко — 80 мл;

сахар — ст.л.;

дрожжи — 4 г;

мука — 250 г;

соль — ч.л.;

сливочное масло — 30 г.

Ингредиенты для начинки:

отварной картофель — 400 г;

молоко — 4 ст.л.;

сыр — 140 г.

Приготовление картофельного пирога:

В миску разбиваем яйцо, вливаем теплое молоко, высыпаем сахарный песок и дрожжи. Тщательно перемешиваем ингредиенты до растворения песчинок.

Высыпаем в смесь молока и яйца муку и соль, замешиваем тесто. В сформировавшийся колобок добавляем мягкое тесто, продолжаем вымешивать мягкий ком.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час в тепле. В это время приготовим начинку — соединяем очищенную картошку с солью, молотым перцем и молоком.

Разминаем картофель до состояния пюре.

Делим тесто на две одинаковые части. Раскатываем оба пласта в большие по диаметру толстые лепешки. На одну лепешку выкладываем начинку из картофельного пюре.

Натираем на крупной терке сыр, выкладываем на поверхность картофельного слоя.

Накрываем начинку второй лепешкой, запечатываем и загибаем края внутрь.

Перекладываем пирог на противень с пергаментом, накрываем целлофаном и оставляем на 15 минут. Смазываем пирог молоком, пальцами слегка приминаем поверхность, создавая на пироге рельеф.

Выпекаем пирог при 160 градусах в духовке полчаса.

После приготовления смазываем пирог сливочным маслом. Выпечка имеет много начинки внутри и весьма тонкое мягкое тесто.