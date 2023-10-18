Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из попкорна. Микс из зелени можно заменить на салат кейл или шпинат. Из овощей в салат также можно добавить помидоры черри и авокадо. Готовится салат быстро и просто, но получается очень оригинальным.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Попкорн 50 Грамм (соленый)

Лук красный 1/2 Штуки

Микс салатный 70 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)

Чеснок 1 Зубчик

Масло оливковое 30 Миллилитров

Уксус бальзамический 10 Миллилитров

Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

204 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из попкорна»

Подготовьте все ингредиенты.

Зелень помойте и обсушите. Выложите в миску.

Красный лук нарежьте полукольцами.

Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом и горчицей. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и черный молотый перец.

Добавьте нарезанный перьями красный лук и попкорн в миску к зелени. Все перемешайте.

Заправьте салат и сразу же подавайте. Салат из попкорна готов, приятного аппетита!