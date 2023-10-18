Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из попкорна. Микс из зелени можно заменить на салат кейл или шпинат. Из овощей в салат также можно добавить помидоры черри и авокадо. Готовится салат быстро и просто, но получается очень оригинальным.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Попкорн 50 Грамм (соленый)
- Лук красный 1/2 Штуки
- Микс салатный 70 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло оливковое 30 Миллилитров
- Уксус бальзамический 10 Миллилитров
- Горчица зернистая 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
204 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из попкорна»
Подготовьте все ингредиенты.
Зелень помойте и обсушите. Выложите в миску.
Красный лук нарежьте полукольцами.
Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом и горчицей. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и черный молотый перец.
Добавьте нарезанный перьями красный лук и попкорн в миску к зелени. Все перемешайте.
Заправьте салат и сразу же подавайте. Салат из попкорна готов, приятного аппетита!