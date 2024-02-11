Рецепт: Жареная плотва — Чтобы косточки не попадались и рыбки с удовольствием съедались: совет бывалого рыбака

Ингредиенты:

плотва — 1 кг;

приправа для рыбы — по вкусу;

мука — 5 ст.ложек;

масло растительное для обжарки — 50 мл;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Плотва- рыбка очень вкусная, но больно костлявая.

Из -за этого многие мелкую речную рыбу не едят, боятся подавиться мелкими косточками.

Предлагаю рецепт жаренной плотвы, значительно уменьшающий возможность косточкой подавиться. Думаю, что мой совет многим пригодится.

Со мной этим секретом жарки мелкой рыбешки поделился бывалый рыбак. За что я ему очень благодарна.

Итак, как сделать так, чтобы не ощущать мелкие рыбьи косточки у жаренной речной рыбы?

Или как учил меня старый рыбак «Как пожарить караси, чтоб они были без кости? «

Для того, чтобы в мелкой рыбе (плотва, карасик) не чувствовались мелкие косточки, надо на рыбке вдоль хребта сделать частые надрезы и хорошо прожарить рыбку до золотистого цвета. Ножом мелкие косточки иссекаются, горячее масло заходит между разрезами и выжаривает мельчайшие косточки до мягкого состояния. Такой косточкой подавиться просто не возможно.

Подробности далее в моем рецепте.

Плотва- рыба бюджетная по цене. У нас в городе ее можно купить от 150 рублей за кг.

Но самая вкусная рыбешка та, что плавала ещё вчера, или сегодня с утра.

Вот эта плотвичка только что вылавлена на Чудском озере.

А вот уже я занялась ее разделкой.

Плотву на газетке от чешуи очищаем.

Потом хорошенько моем в раковине.

Острым ножом брюшки потрошим. У нас сегодня плотва попалась очень икряная.

Головы у плотвы отрезаем, а вот хвостики и плавники оставляем, если есть любители похрустеть жаренным плавничками.

Ещё раз промываем, особенно внутри рыбки.

Осушаем плотву бумажными полотенцами.

Теперь делаем поперечные надрезы вдоль хребта. Чем ближе к хвосту, тем надрезы делаем глубже, ведь на хвосте больше мелких косточек.

Надрезы делаем часто. У мелкой рыбы через каждый сантиметр, а можно и чаще. У более крупной рыбки не реже, чем через полтора см.

Можно даже сделать надрезы сеточкой, то есть сделать ещё надрезы перпендикулярно этих надрезов, как бы по диагонали ромбиками.

Теперь рыбку солим по вкусу и посыпаем приправой для рыбы. Приправа для рыбы тоже имеет в своем составе соль, поэтому не пересолите.

Можно обойтись и без приправы.

Обмакиваем рыбку в муке. В надрезы тоже можно посыпать мукой.

Кладём плотву на сковороду с хорошо разогретым маслом.

Жарим до золотистой или слегка коричневатой корочки.

Рыбка жарится очень быстро.

Этому способствуют в том числе и разрезы, сделанные на ней. И иссеченные косточки, благодаря надрезам, хорошо прожариваются и при еде чувствоваться не будут, своеобразный эффект консервы)))

Переворачиваем плотву на другую сторону и жарим так же до золотистого цвета.

Жарим на огне выше среднего буквально минут по пять с каждой стороны.

Аппетитная жаренная плотва готова. У нее хрустящая корочка и сочная мякоть без мелких косточек.

Никакого гарнира к такой жаренной плотвичке не надо, если только зелень и долька лимона.

Готовьте с радостью и любовью!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.