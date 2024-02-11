Съедают всё и добавки просят. Вот как нужно готовить минтай: сочный и ароматный ужин

Минтай входит в сегмент бюджетной, при этом полезной рыбы. Однако, не все могут назвать минтай вкусным. Вероятно, люди не умеют правильно готовить эту рыбу.
Дело в том, что при транспортировке, минтай, как и множество других видов рыбы, проходит заморозку. Это нужно для того, чтобы рыба не испортилась при перемещениях на большие расстояния.
При готовке, не все тщательно обрабатывают рыбу в растворах, чтобы сохранить сочность. Поэтому после запекания или жарки рыба теряет все свои соки.
Стоит замачивать минтай в смеси соли и сахара на час, чтобы сохранить сочность. Затем надо готовить по незамысловатым рецептам эту рыбу.
Ингредиенты для тушеного минтая:
- Минтай — 800 г;
- Картофель — 5 шт.;
- Лук — 4 шт.;
- Масло сливочное — 50 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Зернистая горчица — 1 ст.л.
Приготовление тушеного минтая:
Очищаем минтай от жабр, плавников, хвоста и внутренностей, избавляемся от черной пленки. Нарезаем минтай небольшими кусочками и смешиваем с солью и зернистой горчицей.
Оставляем минтай мариноваться на полчаса под крышкой. Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками и отвариваем до готовности.
Нарезаем полукольцами лук и обжариваем на растопленном сливочном масле в глубокой сковороде пару минут. Не забываем посыпать лук сахаром.
Кладем на луковую подушку маринованную рыбу и тушим под крышкой 10 минут.
Переворачиваем куски рыбы и тушим еще 6-7 минут.
Получается отличный ужин из минтая с соусом из лука и гарниром картошкой.
Такой минтай будет сочным и ароматным.