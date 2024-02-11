Съедают всё и добавки просят. Вот как нужно готовить минтай: сочный и ароматный ужин

Минтай входит в сегмент бюджетной, при этом полезной рыбы. Однако, не все могут назвать минтай вкусным. Вероятно, люди не умеют правильно готовить эту рыбу.

Дело в том, что при транспортировке, минтай, как и множество других видов рыбы, проходит заморозку. Это нужно для того, чтобы рыба не испортилась при перемещениях на большие расстояния.

При готовке, не все тщательно обрабатывают рыбу в растворах, чтобы сохранить сочность. Поэтому после запекания или жарки рыба теряет все свои соки.

Стоит замачивать минтай в смеси соли и сахара на час, чтобы сохранить сочность. Затем надо готовить по незамысловатым рецептам эту рыбу.

Ингредиенты для тушеного минтая:

Минтай — 800 г;

Картофель — 5 шт.;

Лук — 4 шт.;

Масло сливочное — 50 г;

Соль — ½ ч.л.;

Зернистая горчица — 1 ст.л.

Приготовление тушеного минтая:

Очищаем минтай от жабр, плавников, хвоста и внутренностей, избавляемся от черной пленки. Нарезаем минтай небольшими кусочками и смешиваем с солью и зернистой горчицей.

Оставляем минтай мариноваться на полчаса под крышкой. Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками и отвариваем до готовности.

Нарезаем полукольцами лук и обжариваем на растопленном сливочном масле в глубокой сковороде пару минут. Не забываем посыпать лук сахаром.

Кладем на луковую подушку маринованную рыбу и тушим под крышкой 10 минут.

Переворачиваем куски рыбы и тушим еще 6-7 минут.

Получается отличный ужин из минтая с соусом из лука и гарниром картошкой.

Такой минтай будет сочным и ароматным.