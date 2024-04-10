Идеальные пирожки для похудения: всего за 10 минут (видео)

Удачный экспресс-рецепт ленивых пирожков, которые можно быстро приготовить, если нет особо свободного времени.

Хотите лакомиться вкуснейшими пирожками и не поправляться? Смотрите удачный экспресс-рецепт ленивых пирожков, которые можно быстро приготовить за неимением массы свободного времени. Их можно подавать на завтрак или на обед. По вкусу они ничуть не хуже тех, которые нужно лепить, но готовятся гораздо проще.

Смешайте вареные яйца, зеленый лук, соль, перец, натертый сыр и сырое яйцо. Затем порционно обжарьте смесь на сливочном масле. Вот и готовые замечательные ленивые пирожки для худеющих.

Ингредиенты:

яйцо вареное — 2 шт.;

лук зеленый — большой пучок;

мука — 2 ст. л.;

сыр — 50 г;

яйцо сырое — 1 шт.;

сливочное масло для жарки;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приятного аппетита! Будьте здоровы!