Через 3 месяца выкидывайте: сколько хранятся ингредиенты для выпечки?

Не получается выпечка? Возможно, ваши ингредиенты слишком долго стояли на полке и испортились. Издание «Белновости» поделилось советами по хранению муки и других пекарских продуктов.

Муку и другие ингредиенты для выпечки нужно время от времени менять. Если срок годности вышел, то визуально вы этого не заметите, зато вкус и консистенция домашних изделий из теста получатся совершенно другими.

Открытую пачку муки можно хранить всего 3 месяца. Если после вскрытия упаковки продукт пересыпали в герметичную емкость, то срок годности увеличивается до 2 лет. При этом овсяная или миндальная мука портится довольно быстро даже в закрытой таре — ее не стоит хранить дома больше 1 года.

Белый сахар, если хранится в сухом и темном месте, практически не имеет ограничений по сроку годности, а вот коричневый вариант продукта уже через 2 года придется заменить на более свежий.

Разрыхлитель и сода не будут портиться в течение полугода. Зато ваниль и крахмал можно держать на кухне годами — им время не страшно.