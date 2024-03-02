Простой пирог с капустой: как приготовить вкусное блюдо

Пироги с капустой – это популярное блюдо, которое готовится из самых простых продуктов. И практически с любым тестом.

Пироги с капустой очень популярны, ведь белокочанная капуста — овощ доступный, бюджетный, полезный и вкусный. Продается в каждом магазине. К тому же капуста отлично сочетается с другими продуктами и ее просто готовить. И нет ничего лучше, чем кусочек пирога с капустой к вечернему чаю. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Простой пирог с капустой

Ингредиенты:

Для начинки:

белокочанная капуста – 500 г;

яйца – 3 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Для теста:

мука – 300 г;

сливочное масло – 120 г;

сметана 20% – 80 г;

одно яйцо + 1 желток;

сахар – 10 г;

разрыхлитель – 5 г;

соль.

Для начинки яйца сварите вкрутую, охладите и мелко нарежьте. Капусту нашинкуйте и, помешивая, слегка обжарьте на слабом огне около 10 минут. Добавьте яйца, посолите и поперчите.

Для теста муку и разрыхлитель просейте через мелкое сито в большую миску. Добавьте соль и сахар, перемешайте. Охлажденное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и перетрите руками с сухими ингредиентами.

Добавьте яйцо, слегка взбитое со сметаной, и вымесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто разделите на две неравные части (примерно 3/4 и 1/4). Большую часть раскатайте и перенесите на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Сверху равномерно распределите начинку.

Раскатайте оставшееся тесто в тонкий пласт и нарежьте полосками. Сделайте из них решетку поверх начинки. Смажьте пирог желтком, взбитым со столовой ложкой воды. Выпекайте 40–45 минут при 180 °С. Слегка остудите и подавайте на стол.

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