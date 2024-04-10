Рецепт: Кольраби запеченная — под сыром

Ингредиенты:

кольраби — 1 шт.;

соль — по вкусу;

зонтик укропа — 1 шт.;

черный перец горошком — 3 шт.;

перец душистый горошком — 2 шт.;

сыр полутвердый — 20 гр.

Способ приготовления: Кольраби — очень интересная капуста, и мне больше всего нравится есть её сырой, например в виде салата, но и термически обработанная она имеет очень интересный вкус. Я буду запекать свою капусту кальраби в духовке.

У меня была фиолетовая кольраби, но это совсем не обязательно, поскольку и фиолетовая, и зеленая одинаковы по вкусу и в очищенном виде выглядят одинаково.

Нарезаем очищенную от кожуры кольраби на небольшие слайсы и опускаем их в кипящую подсоленную воду, куда для аромата добавлен зонтик укропа и несколько горошин черного и душистого перца.

Бланшируем кольраби до состояния «аль денте».

Бланшированную кольраби достаём из воды и выкладываем в форму для запекания.

Немного посыпаем кольраби заранее натертым полутвердым сыром (у меня был сыр сорта «Тильзитер») и отправляем запекаться в духовку, разогретую до двухсот градусов, на пятнадцать минут.

За это время кольраби покрывается приятной аппетитной корочкой.

Готовую запеченную капусту кольраби подаем к столу, украсив ее свежей зеленью петрушки. Я подавала такую кольраби как основное блюдо, но и сама запечённая кольраби может служить гарниром к чему-нибудь мясному.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.